A magyar kormány új irányt vett földgáz-ügyben, Brüsszelhez fordult egy kéréssel

2023. február 03.

Kilenc tagállam, köztük Magyarország is az Európai Bizottsághoz fordult, mert azt akarják, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén szerepeljen a blokk megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitűzéseiben. A hidrogén lehet a földgáz kiváltója az uniós energiamixben, de most azért lobbiznak, hogy a fosszilis energiahordozók égetéses termelés is kapjon zöldbesorolást.