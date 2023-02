Új szankciókat vetne ki az EU, Magyarország már ellenkezik

Egyelőre nehezen jut megállapodásra az Európai Bizottság az új szankciós csomag tartalmáról. A legújabb elképzelés az, hogy a szintetikus gumialapanyagok importját tiltják meg a tagállamoknak, de Magyarország és néhány másik uniós ország ellenzi a lépést.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője azt ígérte, hogy ebben a hónapban, az ukrajnai orosz invázió egyéves évfordulója alkalmából új szankciócsomagot vezet be Oroszország ellen. Ez lenne már a tizedik büntetőintézkedésekből álló csomag, azonban egyelőre nem tudnak megállapodni a tagállamok, és nem szokatlan módon Magyarország az egyik leghangosabb kritikus.

Az Interfax hírügynökség szerint az új szankciócsomag tartalmazhatja az orosz szintetikus gumi felvásárlásának tilalmát, amely fontos alapanyag volt az európai gumiabroncsgyártók számára. Az orosz gumi betiltására irányuló javaslat egy versenytárstól - a lengyel Synthos Grouptól - érkezett, amely saját gumigyártásának bővítésén dolgozik. Számos gumiabroncsgyár - különösen Olaszországban, Németországban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon és Romániában - nem igazán örül az ilyen nyílt lobbizásnak. Az ő gyártási folyamatuk az Oroszországból szállított bizonyos gumifajtákra támaszkodik, amelyeket a Synthos nem tud előállítani - számolt be a bne Intellinews.

Amennyiben az orosz gumi teljes betiltása megtörténik, ezeknek az üzemeknek távolabbi beszállítóktól kell alternatívát találniuk, és magasabb árat kell fizetniük, ami gazdasági veszteségekhez vezethet.

A legtöbb orosz árucikk, mint például az olaj, a szén, az acél, a műanyag, a fa stb. már eddig is uniós korlátozások alá tartozott. Ez ugyan jelentősen visszavágta az orosz költségvetés bevételeit, mert csak részben tudta Kínába irányítani exportját, de egyelőre a Kreml tudja finanszírozni az ukrajnai háború folytatását.

Viszont az európai vegy- és nehézipar is nehéz helyzetbe került, mert az energiaárak is emelkedtek Oroszország korlátozásai után, valamint az alapanyagköltségek is megugrotta. Így az olyan nagyvállalatok, mint a BASF, az ArcelorMittal és a Volkswagen az utóbbi időben csökkentették az európai tevékenységüket, és inkább Észak-Amerikában szeretnének terjeszkedni. Az orosz gumi teljes betiltása is visszaüthet, az európai gumiabroncsgyártók költségei egy olyan időszakban emelkedhet, amikor a fogyasztói árak inflációja és az autóipar nehézségei miatt az európai kereslet már most is nyomás alatt van.

Ugyanakkor az ellátási lánc kockázatainak csökkentésére törekedve néhány európai gumiabroncsgyártó tavaly önszankcionálásba is kezdett. Csökkentették az Oroszországból származó szintetikus gumi beszerzését, és átálltak a távolabbi régiókból, például Kínából, Indiából és az Egyesült Államokból származó termékekre, még akkor is, ha ezek termékei a magasabb szállítási költségek miatt drágábbak.

Az orosz szintetikus gumi részesedése az uniós behozatalban a 2021-es 53%-ról tavaly 30%-ra csökkent. Ezzel egyidejűleg az európai gumiabroncsgyártás volumene is csökkent a költséginfláció közepette.

Ennek ellenére sok európai gumiabroncsgyár számára a gazdasági hatékonyság fontosabb maradt a politikánál, és a kedvező feltételek és a technológiai kényelem miatt továbbra is Oroszországból vásároltak szintetikus gumit.

Érthető módon állítólag Magyarország az egyik legnagyobb kritikus, mivel a magyar ipar egyik fontos ága a gumigyártás. Olyan szereplők gyártatnak hazánkban, mint például a Continental, az Apollo Tyres, a Bridgestone és a Hankook.

Címlapkép: Getty Images.