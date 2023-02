Az Európai Bizottság újabb pert indít a magyar kormány ellen

Az Európai Bizottság hét másik tagállam mellett Magyarországgal szemben is eljárást indít az Európai Unió Bíróságánál, mivel a kormány nem tett eleget az uniós szabályok megsértésének jelentésével kapcsolatos kötelezettségeknek. Az EU-ban már egy éve biztonságos csatornát kellene biztosítani a szivárogtatóknak, de a budapesti vezetés nem tett eleget az előírásoknak.

Az Európai Bizottság még 2018-ben terjesztette elő javaslatát, hogy az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelmét erősítse a retorziókkal szemben. A cél az, hogy az állami szervek által elkövetett szabálytalanságokat, vagy a magáncégek törvénysértéseit egy biztonságos csatornán jelenthessék be az emberek. Ez mind egy szervezeten belül, mind külsőleg az illetékes hatóság felé biztosított kell legyen. A tagállamoknak 2021. december 17-ig kellett átültetniük az irányelv rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

Viszont Magyarország ennek nem tett eleget, egyelőre semmilyen törvénytervezet nem jelent meg, amely az EU-s rendeletet implementálná a hazai jogba.

További hét tagállamnál is hiányosságok voltak, így az Európai Bíróság eljárást indít az Európai Unió Bíróságán a szabályok betartatása érdekében. Csehországot, Németországot, Észtországot, Spanyolországot, Olaszországot, Luxemburgot és Lengyelországot citálják a bíróság elé. Viszont a magyar kormány az egyetlen, amely eddig nem terjesztett be még javaslatokat sem a DLA Piper összesítése szerint, míg a többi országban ezeket csak hiányosnak találta a Bizottság.

Összességében a magyar jogrendben kifejezetten védelmet nem kapnak a szivárogtatók, de néhány jogszabály tartalmaz hasonló elemeket: például a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény, vagy a cégjogi és pénzmosás elleni szabályozás bizonyos jelentéstételi kötelezettségeket előír. Azonban a munkavállalók és állampolgárok védelme nem biztosított megfelelően.

Az uniós jogszabály szerint a szabályok megsértésének jelentése a következő területeken kellene, hogy retorzióktól védett legyen:

közbeszerzési szabályok áthágása,

pénzügyi szolgáltatások, termékek és piacok, valamint a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése

termékbiztonság és termékmegfelelőség

a magánélet és a személyes adatok, valamint a biztonság és az információs rendszerek védelme

az Unió pénzügyi érdekeit érintő jogsértések

a belső piaccal kapcsolatos jogsértések, többek között a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok megsértése.

Ráadásul az Európai Bizottság elég sok időt adott a tagállamoknak - így Magyarországnak is -, hogy lépéseket tegyenek: 2022 januárjában felszólító levelet küldtek 24 tagállamnak, amiért nem ültették át teljes körűen az irányelvet, és nem tájékoztatták a Bizottságot az átültetési intézkedésekről a határidő lejárta előtt. A Bizottság továbbá 2022 júliusában 15 tagállamnak, 2022 szeptemberében pedig négy tagállamnak küldött indokolással ellátott véleményt, mivel nem közölték az irányelvet teljes körűen átültető intézkedéseket. Végül összesen 8 tagállam esetében láttak olyan fokú hiányosságokat, hogy Brüsszel az Európai Unió Bíróságához fordul.

Az EU végrehajtó szerve azért döntött a szigorú lépés mellett, mert az irányelv álláspontjuk szerint kulcsfontosságú szerepet játszik az uniós jog érvényesítésében számos olyan fontos szakpolitikai területen, ahol az uniós jog megsértése kárt okozhat a közérdeknek, a környezetvédelemtől kezdve a közbeszerzésen, a pénzügyi szolgáltatásokon, a nukleáris biztonságon és a termékbiztonságon át az Unió pénzügyi érdekeinek védelméig - írja a bírósági eljárásról szóló közleményében az Európai Bizottság.

Noha az uniós költségvetés és a demokratikus értékek védelméről szól a jogállamisági eljárás is, az Európai Bizottság a szivárogtatók biztonságát garantáló tételeket nem emelte be a Magyarországgal szemben támasztott elvárások közé. Azonban számos más területen, így az igazságügy esetében is lépéseket várnak, hogy megindulhasson a magyar kormány felé a 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás elutalása, amelyeket jelenleg teljes egészében felfüggesztettek a helyreállítási alap támogatásaival egyetemben.

Címlapkép: Getty Images.