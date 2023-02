A magyar és az EP-s korrupciós helyzet miatt áll a bál Brüsszelben

Tíz hete bukott ki az Európai Parlament katargate néven elhíresült korrupciós botránya. Az ügy miatt sokan próbálják álszentnek beállítani az uniós intézményrendszert, amely gyakran foglal állást jogállamisági ügyekben. Daniel Freund német EP-képviselő viszont egyszerre hiányolja a brüsszeli szigort és vár el a tagállamokkal szemben is szigorúbb fellépést.

Az Európai Uniót az elmúlt évtizedek legsúlyosabb botránya érte el, mivel a belga nyomozók nyomozást folytatnak az állítólagos, Katar és Marokkó által az Európai Parlament képviselőinek nyújtott kifizetések és ajándékok miatt.

Brüsszel úgy kezdte az új évet, hogy az Európai Parlament korábbi alelnöke, a görög szocialista Eva Kaili börtönbe került. Egy belga bíró megtagadta az óvadék ellenében történő szabadon bocsátását, miután korrupció, bűnszervezetben elkövetett pénzügyi bűncselekményé és pénzmosás miatt emeltek vádat ellene. A belga büntetőeljárás a nő élettársa, Francesco Giorgi és egy parlamenti munkatárs, Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselő ellen is folyik. Összesen 1,5 millió eurót (575 millió forint) zároltak a hatóságok, amelyet az üggyel összefüggésbe hoztak.

A katargate súlyos presztízsveszteséget jelent, ledöntötte az EU fedhetetlenségének piedesztálját, ami kellemetlen helyzetet teremt több diplomáciai vitában is. Brüsszel az erőskezű rezsimeket Magyarországtól Kínáig felelősségre vonja demokratikus mulasztásaikért, jogállamisági eljárásokat folytatnak le például Magyarországgal szemben antikorrupciós intézkedéseket követelve. Ahogy a GIS írja elemzésében, nem is meglepő, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kihasználva a helyzetet, arról beszél, hogy "Brüsszel a legkorruptabb".

Viszont éppen ezért az Európai Parlament több tagja sem elégedett a katargate ügyében az EU eddigi lépéseivel: Daniel Freund zöldpárti képviselő a Rheinische Postnak adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte elfogadhatatlan, hogy ugyan eddig voltak szándéknyilatkozatok arról, hogy milyen antikorrupciós reformokat hajtanak végre, de igazából még semmit nem változtattak. Maga Freund már a botrány kirobbanása előtt, a 2019-es EP-választások után javasolta az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, hogy állítsanak fel egy független etikai testület, amely vizsgálja a képviselőknek juttatott ajándékokat, valamint a politikusok találkozóit, lobbitevékenységét is ellenőrizhetné.

"Ő akkor azt mondta, hogy dolgozni fog ezen. Ezután kidolgoztam egy részletes javaslatot, és a Parlamentben nagy többség támogatta. Ennek már másfél éve. Azóta várjuk, hogy jöjjön valami a Bizottságtól, hogy végre elkezdhessük a tárgyalásokat. Sajnos ezen a ponton ki kell jelentenünk, hogy von der Leyen most késlelteti a korrupció elleni küzdelmet" - tette hozzá a magyarországi jogállamisági vizsgálattal kapcsolatban is kritikus EP-képviselő.

"A parlamenti képviselőkre már most is vonatkoznak magatartási szabályok. Nyilvánosságra kell hoznunk a mellékállásainkat, a meghívásokról, utazásokról és ajándékokról is be kell számolnunk. De: A képviselők itt egymást ellenőrzik. Ugyanez a helyzet a Bizottságban is. Ott is ellenőrzik egymást a biztosok. Ha a Bizottság elnöke vagy a Parlament elnöke megszegi a szabályokat, akkor szankcionálják magukat? Ez egyáltalán nem működhet. Ehhez egy független testületre van szükség" - foglalta össze álláspontját Freund.

Viszont a politikus szerint az Európai Tanács esetében is sokkal szigorúbb szabályokra lenne szükség: a tagállamok vezetőit, nagyköveteit tömörítő csoport sokkal inkább célpontja a lobbistáknak. Mivel a Tanács hozza a legfontosabb döntéseket, így szerinte itt is vizsgálat kellene. Freund az interjúban meg is jegyezte, hogy míg egy svéd miniszter már lemondott, mert a repülőtéren hivatalos hitelkártyával vásárolt egy tábla csokoládét, addig Magyarországon bár rengeteg korrupciós gyanús eset merül fel, itt még kevés lépés történt.

Ha kizárólag a nemzeti szabályozásokra támaszkodunk, az nem védi meg az európai demokráciát az illetéktelen befolyástól. Végzetes, hogy a kormányok ettől teljesen elzárkóznak

- tette hozzá a zöldpárti politikus.

Azt is elmondta, hogy szerint a brüsszeli lobbiszervezeteknél is erősebb szabályozásra van szükség. "A lobbinyilvántartás még nem kötelező. Ennek eredményeként azok a szervezetek, amelyeket Pier Antonio Panzeri a jelek szerint pénzmosásra és egy vesztegetési hálózat szervezésére használt, minden átláthatósági szabályt meg tudtak kerülni" - közölte.

Maga Freund a Magyarországgal szembeni jogállamisági vizsgálat EP-s jelentésének elkészítésében is részt vett, tavaly novemberben arról beszélt, hogy a magyar kormány nem tett eleget a korrupció visszaszorítása érdekében, valamint nem tartotta be a javaslatokat. Többször kérte a Bizottságot, hogy addig ne oldja fel az uniós források befagyasztását, amíg a magyar reformok nem működnek.

Címlapkép: Portfolio.