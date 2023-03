Az EU buktathatja el a magyar külügy izraeli ígéretét

Az Európai Bizottság egyelőre nem kapott tájékoztatást a magyar kormánytól az izraeli nagykövetség Jeruzsálembe költöztetéséről. Viszont az EU közös álláspontja az, hogy a két állami megoldás miatt a nagykövetégek elköltöztetése nem támogatott lépés.

Először 2017-ben az Egyesült Államok költöztette először izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe. Pénteken viszont izraeli sajtóértesülések arról számoltak be, hogy Magyarország lehet az első európai ország, amely ezt szintén megteheti. A konkrétumokról állítólag Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Eli Cohen izraeli külügyminiszter állapodott meg a napokban.

Az Európai Bizottság egyelőre nem kapott hivatalos tájékoztatást erről a lépésről

- közölte az EU külügyi szóvivője a pénteki sajtótájékoztatóján. Mint ismertette, így az uniós végrehajtó testület nem kommentál nem megerősített lépéseket az uniós tagállamokkal kapcsolatban.

Azonban azt kijelentette, hogy az Európai Unió egységes álláspontja szerint nem lehet a tagállamok nagykövetsége Jeruzsálemben. Jelezte, hogy egy 2017-es, minden tagállam által elfogadott állásfoglalás szerint

az EU szilárdan elkötelezett a kétállami megoldás mellett, és ezzel összefüggésben az EU Jeruzsálemmel kapcsolatos álláspontja változatlan marad.

Mindez azt jelenti, hogy Izrael fővárosának az unió továbbra is Tel-Avivot tekinti, így a nagykövetségek esetében is kitartanak emellett. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy mivel a palesztin és izraeli hatóságok is magukénak tartják Jeruzsálemet, a konfliktus miatt az nem ismerhető el fővárosként. Továbbá a külképviseleteket sem támogatott így a városba vinni.

"Az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatai és az Európai Tanács határozatai alapján az uniós országok Izraelben működő valamennyi nagykövetsége, valamint az uniós küldöttség Tel-Avivban található" - hangzott el az EU sajtótájékoztatóján.

Címlapkép: Shutterstock.