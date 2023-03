Írország is csatlakozik a Magyarország elleni uniós perhez

Az ír kormány csatlakozik az Európai Bizottság bírósági eljárásához a gyerekvédelmi törvény ügyében, amely tiltja a melegek 18 éven aluliaknak szóló tartalmakban való ábrázolását. Egyre több ország Brüsszel mellé a magyar kormánnyal szemben.

Az Európai Bizottság még decemberben indított pert a magyar kormány ellen a gyermekvédelmi törvény ügyében, amelyet homofób kicsengései miatt bírálnak. Már több ország is csatlakozott az Orbán Viktor vezette kabinet elleni perhez, a múlt héten Portugália is beállt Brüsszel mögé, míg a budapesti vezetés ellenkérelmet nyújtott be.

Hétfőn viszont Írország is csatlakozott az eljáráshoz, ezzel pedig kezdenek eloszlani azok a félelmek, hogy az Európai Bizottság magára marad az ügyben. Az év elején még kevés ország jelezte, hogy beavatkozó fél lesz az eljárásban, de mostanra sorra jelzik szándékukat az uniós tagállamok. Az ír kormány vezető személyiségei, köztük Leo Varadkar kormányfő és Micheál Martin miniszterelnök élesen bírálták a 2021-ben bevezetett törvényt, és "orosz típusú", LMBT-ellenes propagandatörvénynek minősítették, így a részvételükre már számítottak Brüsszelben.

A hónap végéig egy emlékeztető kerül a kormány elé, amelyben jóváhagyást kérnek arra, hogy Írország csatlakozzon a Bizottság által az Európai Bíróság elé vitt jogsértési ügyhöz - közölte az Irish Times.

Az emlékeztetőt Micheál Martin külügyminiszter fogja átvenni. Ha jóváhagyják, ez lenne az első alkalom, hogy Írország csatlakozik a Bizottsághoz egy ilyen jogi eljárásban. Ritkán fordul elő, hogy a tagállamok csatlakoznak a tagállamok elleni keresetekhez.

Írország, Portugália és Belgium mellett egyre biztosabb, hogy Luxemburg és Hollandia beszáll az Európai Bizottság oldalán.

A múlt hónapban Írország támogatta a Benelux-államok nyilatkozatát, amelyben súlyos aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a magyar parlament új törvényeket fogadott el, amelyek diszkriminálják a magyarországi LMBTQI+ közösséget.

A Benelux államok által vezetett nyilatkozat bírálta, hogy Magyarország elfogadhatatlan módon a gyermekvédelmet használja ürügyként olyan intézkedések bevezetésére, amelyek sértik az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített szólásszabadságot, és indokolatlanul a magyarországi LMBTQI+ közösséget célozzák.

Az EU Tanács 2021. júniusi ülésén Martin felvetette az ügyet Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, és figyelmeztette őt, hogy a törvény árt a fiataloknak és elnyomja emberi jogaikat.

"Nagyon világosan megmondtam Orbán Viktornak, hogy a törvény ártani fog a fiataloknak, jogfosztottságot okoz a számukra" - mondta Martin akkor egy sajtótájékoztatón.

A találkozó során heves szóváltás alakult ki Orbán Viktor és más uniós vezetők között. Martin szerint az uniós vezetők akkor világossá tették a magyar miniszterelnök számára, hogy "átlépett egy határt", és ez hatással lehet arra, hogy Magyarország uniós támogatásaira. Ez végül részben így is lett, de a 22 milliárd forintnyi, jogállamisági aggályok és a horizontális feljogosító tételek miatt felfüggesztett támogatásból csak 600 millió eurót érint.

A múlt héten Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a kormány ellenkérelmet ad be azzal az érveléssel, hogy az oktatás olyan kérdés, amely nem az EU hatáskörébe tartozik, hanem az egyes tagállamok feladata eldönteni.

Címlapkép: Getty Images.