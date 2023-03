Fizetésemelések: a bérkülönbségeket eltüntető szabályozás jön az EU-ban

A bérek könnyebb összehasonlítása és a különbségek láttatása érdekében egy új uniós jogszabály nyilvánossá teszi az uniós cégek bértábláit. Az Európai Parlament fő célja, hogy a nők és a férfiak közötti bérkülönbséget eltüntesse, de minden munkavállaló átláthatóbban dönthet majd új munkahelyéről, valamint jogait is könnyebben érvényesítheti majd. A szabályok Magyarországra is érvényesek lesznek.

Csütörtökön 427 szavazattal, 79 ellenszavazattal és 76 tartózkodás mellett fogadta el az Európai Parlament az új bérszabályozási-rendszerét. Ennek értelmében nemi szempontból semleges kritériumok, munkaköri besorolás, illetve teljesítményértékelés alapján kell megállapítani a bérszintek összehasonlítására lehetőséget adó bértáblákat - derül ki a brüsszeli közleményből.

Az új szabályozás számos más elemre is kiterjed, így az álláshirdetések és a munkakörök megnevezései nem tartalmazhatnak utalásokat a nemekre. A munkaerő-felvételi eljárásokat pedig megkülönböztetésmentesen kell lebonyolítani.

Ha a kimutatások alapján egy adott cégnél a nők és a férfiak átlagos bérszintje között legalább ötszázalékos a különbség, a munkáltatóknak – munkavállalóik képviselőivel közösen – meg kell vizsgálniuk a béreket.

A szabályokat megsértőkkel szemben fel kell lépniük a tagállami hatóságoknak, mégpedig hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal (köztük pénzbüntetésekkel). Kártérítést követelhet az a munkavállaló, akit az említett szabályok be nem tartása miatt ér hátrány. Most először a többszörös diszkriminációra és a nem bináris személyek jogaira is kiterjed az új szabályok hatóköre.

Az új rendszer tehát főleg a transzparenciára épít, a nyilvános bérezési adatok pedig segíthetik a szabadversenyt is a munkáltatók között. Ennek fontos eleme az is, hogy a munkaszerződésekben nem lehet megtiltani, hogy egy adott munkavállaló nyilvánosságra hozza, mennyit keres, illetve mások fizetéséről tájékozódjon.

Fontos változás, hogy az új szabályozással a bérezéssel kapcsolatos ügyekben ezentúl nem a munkavállalónak, hanem a munkáltatónak kell majd viselnie a bizonyítás terhét. Ha egy munkavállaló bírósági keresetet indít amiatt, mert érzése szerint munkáltatója megsértette az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvet, a tagállami szabályozásnak a munkáltatót kell arra köteleznie, hogy bizonyítsa be, nem történt diszkrimináció.

Az Európai Parlament azért is tartja fontosnak a béregyenlőséget, mert az adatok szerint

az Európai Unión belül a nők átlagban 13 százalékkal keresnek kevesebbet a velük azonos munkakörben dolgozó férfiaknál

A magyar jogszabályokat is érinti a változás: a tagállamoknak szankciókkal, akár pénzbüntetéssel kell ösztönözniük a szabálykövetést az uniós változtatás értelmében, és ötszázalékos bérkülönbségnél már cselekedniük kell a cégeknek is.

Az egyenlő díjazás elvét az Európai Unió működéséről szóló szerződés rögzíti. Az Európai Unió egészét tekintve azonban még ma is mintegy 13 százalékos a nemek közötti bérszakadék, és az egyes tagállamok között ebben jelentős eltérések mutatkoznak. Az elmúlt tíz évben nem sikerült számottevően csökkenteni ezt a különbséget.

Címlapkép: Getty Images.