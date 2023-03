Uniós források: elnyúlik a tárgyalás, tart a kötélhúzás a magyar kormánnyal

Bár március 31-re ígérte az Orbán Viktor vezette kabinet, hogy lezárja a feljogosító tételekkel és a kondicionalitási eljárással kapcsolatos legfontosabb feladatokat, ez végül nem sikerült. Ráadásul az igazságügyi reform kapcsán további kérdések tisztázását várja az Európai Bizottság, míg az Erasmus-ügyben még nem jelent meg az összeférhetetlenségi szabályokat kezelő javaslat. Ráadásul lehet, hogy Brüsszel új társadalmi egyeztetési köröket is elvár, ami tovább tolhatja 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás sorsát.

Mind a magyar kormány, mind az Európai Bizottság beleegyezett abba, hogy az eleve az Orbán Viktor vezette kabinet által vállalt március 31-i határidőtől eltekintenek a jogállamisági eljárásról szóló tárgyalásokban. Mint ismert, a kormány vállalta, hogy a hónap végéig társadalmi egyeztetésre bocsátja, valamint meg is szavazza az igazságügyi reformot, amely horizontális feljogosító tételként az összes uniós forráskifizetést parkolópályára tette.

Az viszont pozitív hír, hogy mind Brüsszel, mind a magyar kormány felől úgy nyilatkoztak a Portfolio forrásai, hogy arra számítanak, a helyreállítási alap utalásait is blokkoló két vitáspontot nem sokára lezárhatják.

Megtudtuk azt is, hogy a jövő hét elején utazik ki Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal az Erasmus-ügyként a köztudatba épült, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályairól. Mint ismert, Brüsszel nem fogadta el az első magyar ajánlatot, amely a parlamenti képviselőket, minisztereket, államtitkárokat és kormánymegbízottakat zárta volna ki a modellváltott egyetemeket és a kutatóintézeteket irányító kuratóriumokból.

Az Európai Bizottság ellenjavaslatában azt kérte, hogy a közhatalmi státuszú személyeket is zárják ki a kinevezhető személyek köréből, ez technikailag az államigazgatási vezetők mellett vonatkozna a szélesebb kormánytagokra is, de a politikusokra nem. A másik vitáspont az volt - és itt még megállapodásra sem jutottak a felek -, hogy míg az Orbán-kormány hatéves kinevezési időt határozott meg a alapítványi tagoknál, addig Brüsszel négy éves időt szabna a mandátumoknak, de azt elfogadták a budapesti ajánlatból, hogy egyszer legyen meghosszabbítható a kinevezés.

A kormány egyébként kitartana a hatéves időszak mellett, arra hivatkozva, hogy az egyetemek pénzügyi ciklusa erre az időszakra szól, és nem lenne szerencsés a fenntartásért felelős alapítványokban sort cserélni menetközben, míg az Európai Bizottság azért pártolja a négyéves időszakot, mert az egyetemek tudományos életét irányító szenátus tagjait viszont jellemzően csak ilyen hosszú időszakra választják. Itt fontos megjegyezni, hogy forrásaink szerint Brüsszel előre gondolkozik, mert az akadémiai szabadság kérdéskörét érintő, a magyar kohéziós források 55 százalékát befagyasztó kondicionalitási eljárásban a szenátus hatalmát is erősítenék.

Még az alapítványok kinevezései kapcsán nem megoldott probléma, hogy a politikai hatalmi funkciójukról lemondó személyeknél milyen hosszú időszakot írnak elő, amíg valaki nem kerülhet be egy kuratóriumba.

Az uniós források mérete és hozzáférhetőségének feltételei.

Jöhet még egy kör az igazságügyi reformnál

Természetesnek vesszük, hogy egy ennyire átdolgozott jogszabály társadalmi egyeztetésére szükség lesz

- nyilatkozta a Portfoliónak egy brüsszeli tisztviselő az igazságügyi reformtervezet kapcsán.

Mint arról beszámoltunk, ezt nagyon gyorsan, már januárban bemutatta a Varga Judit vezette igazságügyi tárca, társadalmi egyeztetésen is járt, ahol magyar civilszervezetek is megfogalmaztak kritikákat. A Kúria, az Országos Bírósági Hivatal tagjainak kinevezéséről, az Országos Bírói Tanács jogköreiről, a magyar bírók az Európai Unió Bíróságához fordulását megkönnyítő, valamint a közhatalmi szervek fellebbezési jogát elvevő reformot azonban számos bírálat érte. Sőt az Európai Bizottság is több kérdést megfogalmazott.

Két a tárgyalásokra rálátó diplomata is azt mondta a Portfolio-nak, hogy mivel az eredetileg megismert tervezetet jelentősen átdolgozták már eddig is, de még további tisztázó kérdésekre vár választ a Bizottság, nagyon valószínű, hogy még egy társadalmi egyeztetési kört le kell folytatni Magyarországon a reformról.

Ez általános esetben egy legalább kéthetes periódust jelent a brüsszeli értelmezés szerint. Viszont ebben még nincs kiforrott álláspontja az Európai Bizottságnak, azonban várhatóan egyértelműsítik ezt a Varga Judittal folytatandó következő egyeztetési körben.

Ha lesz társadalmi egyeztetés, továbbá ekkor is érkeznek jelentős kritikák, akkor az akár érdemben is meghosszabbíthatja az igazságügyi reform tárgyalását, valamint a magyar parlament általi megszavazását.

A legtöbb bizottsági forrásunk szerint az Erasmus-ügyet lezáró alapítványi összeférhetetlenségi törvénynél is elvárható a társadalmi egyeztetés. Utóbbi folyamatra különösen figyel Brüsszel, mivel a kormány a válsághelyzetek biztosította rendkívüli jogkörével már többször is példázta a rapid törvényhozást, amikor egy-két nap alatt is megszavaztak törvényeket.

Rossz lenne az optikája, ha épp a jogállamisági eljárásban lépnék át a társadalmi párbeszédről szóló normát

- fogalmazott egy diplomata, aki megerősítette, hogy több tisztázókérdést küldték még ezen a héten az Orbán-kormánynak az igazságügyi reform kapcsán (ugyanerről értesült a Népszava is).

A brüsszeli leállással őszre csúszhatnak az utalások

Jóslatokba senki nem akart bocsátkozni, hogy mikorra zárhatók le a két, az Európai Tanács határozatában is szereplő tárgyalási fejezet. Ebben ráadásul a magyar kormányzati forrásaink és brüsszeli diplomaták is a másikra mutogatnak:

a Bizottság részéről mindig szkeptikusak a magyar ajánlatok kapcsán, és fogytán a bizalom,

a kormányzat szerint pedig direkt húzza az időt Brüsszel.

Az ügymenet alapján a leggyorsabb eljárás szerint április végére, május elejére lehet orvosolni mind a két problémakört, így egy legalább egyhónapos vizsgálattal az Európai Bizottság akár már júniusra, de valószínűbb, hogy júliusra kiadhatja az értékelését. Ha pedig ez pozitív, akkor a kifizetésekről folyó tárgyalások is elindulhatnak, az első számlákra pedig az uniós intézményrendszer nyári szünetét figyelembe véve szeptember elején-végén teljesülhetnek utalások.

Navracsics Tibor pár hete ennél optimistábban nyilatkozott: szerinte már a nyáron teljesülhetnek az első uniós tranzakciók.

Csakhogy a szkeptikusabb brüsszeli jóslat már azzal számol, hogy az eddigi tárgyalási dinamika alapján bőven benne van a csúszás kockázata. Főként azért is, mert az elmúlt hónapban többször is tapasztalták, hogy már tisztázott kérdéseknél is vargabetűt tett a magyar kormány.

Kormányzatból származó értesüléseink szerint épp Brüsszel volt az, amely a már egyszer jóvá hagyott paragrafusoknál kért módosítást.

A helyreállítási alap (RRF) forrásai kapcsán pedig ez alapján legalább egy évig tartó további vitával számolnak,

mivel a 27 mérföldkőből 21 reformszintű területből legalább 17 marad az igazságügyi reform elfogadása után is, amit tisztázni kell. Forrásaink szerint főként a korrupciós kockázatok orvoslásánál számítanak heves ellenállásra.

Ezt a vitát azonban még lényegében el sem kezdték, ahogy a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban sem folynak érdemi tárgyalások.

Címlapkép: Getty Images.