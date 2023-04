Atomszankciók: Németország átverné az EU-n a korlátozásokat

Portfolio 2023. április 17. 09:59

Németország hivatalosan felszólította az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot, hogy a következő szankciós körbe vonja be az orosz nukleáris ágazatot is - közölte Robert Habeck gazdasági miniszter szombaton. Az EU-n belül két kerékkötő lehet: Franciaország és Magyarország. Azonban Berlin szerint mindkét tagállamot meg lehet győzni, és van javaslatuk az energiabiztonság fenntartására is.