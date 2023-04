Az EU besokallt, orosz pénzmozgatásokat vettek célba

Portfolio 2023. április 17. 11:32

Az Európai Bizottság szerint két eltérő stratégiát is alkalmaz Oroszország, hogy az Európai Uniót megossza: zsarol az energiahordozók exportjával, valamint uniós politikai pártoknak folyósít titkos csatornákon támogatásokat. Az orosz pénzmosás ellen most Brüsszel sokkal aktívabb lépéseket tesz, létrejön egy uniós hivatal is.