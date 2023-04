Uniós források: Orbán Viktorhoz látogat az Európai Bizottság képviselője

Az Európai Bizottság költségvetésért felelős biztosa, Johannes Hahn a jövő héten Orbán Viktor miniszterelnökhöz látogat, hogy az uniós források lehívásához szükséges reformokról egyeztessenek. A brüsszeli diplomata emellett az Erasmus-ügyben akarja megsiettetni a magyar kormányt, mivel ott már világosan jelezte a Bizottság, hogy milyen lépést vár, a késlekedés pedig a kutatási és cserediákprogramokat is veszélybe sodorja.

Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési biztosa szerint Magyarország mintegy 13 milliárd euró befagyasztott uniós forrást szabadíthat fel, ha megoldja az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályokat. Mint ismert, ezeket az uniós büdzsé horizontális feljogosító tételeire hivatkozva nem fizetik a magyar kormánynak a 21,5 milliárd eurós kohéziós alapcsomagból.

Hahn szerint Magyarországnak további korrekciós intézkedéseket is el kell fogadnia ahhoz, hogy a pénzeszközök fennmaradó részét felszabadítsa.

A biztos sürgette Magyarországot, hogy foglalkozzon a miniszterek által irányított egyetemeket kezelő közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályaival. Ez az Erasmus-ügyként ismert probléma, és Hahn figyelmeztetett, hogy ha Budapest május elejéig nem nyújt be változtatásokat az alapítványok körüli összeférhetetlenség kezelésére, akkor a következő tanévtől elveszítheti az uniós Erasmus-programhoz való hozzáférést. A program az oktatást, a képzést, az ifjúságot és a sportot támogatja a blokkban - derül ki a Bloomberg beszámolójából.

Rendkívül aggódom amiatt, hogy kifutunk az időből és a magyar diákok kimaradnak az Erasmus program következő, téli szemeszteréből

– fogalmazott a politikus a Népszava szerint.

A Brüsszellel e héten bejelentett előzetes megállapodás részeként Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy megerősíti a bírák által vezetett Országos Bírói Tanács hatáskörét, beleértve azt a képességét, hogy kötelező érvényű véleményt adjon bizonyos döntésekről, valamint hogy megválassza a Kúria elnökét. Budapest emellett automatikus ügyelosztási rendszert vezet be a Legfelsőbb Bíróságon a politikai befolyás kockázatának csökkentése érdekében.

Az igazságszolgáltatási reformok részei annak a 27 követelésből álló csomagnak, amelyet Brüsszel a magyarországi demokratikus intézmények, köztük a média szabadsága és az egyetemek függetlensége erodálódásával kapcsolatos, régóta fennálló aggodalmak kezelésére fogalmazott meg a helyreállítási alap (RRF) lehívásához szabott feltételeknél. Ha Magyarország teljesíti a közbeszerzéssel és a korrupcióval kapcsolatos, még fennálló uniós követelményeket – így a vagyonnyilatkozatokra, valamint az Integritás Hatóság jogköreire vonatkozó elvárásokat –, további 5,8 milliárd eurós támogatást szabadíthat fel az RRF-ből.

Valamint ez a feltétele a helyreállítási hitel lehívásának is, amelyeket eredetileg nem akart felvenni Orbán Viktor, de januárban végül mégis kérvényt küldött a bizottságnak.

A helyreállítási keret 9,9 milliárd eurójából, amelyre elvi lehetőség lenne, végül csak nagyjából a kétharmadára, 6,6 milliárd euróra jelentett be igényt az Európai Bizottságnál

Johannes Hahn kedden Budapesten találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel, hogy megvitassák a hosszú távú költségvetés nyáron esedékes felülvizsgálatát. Hahn elmondta, hogy "nincsenek kétségei" a bizottsági tisztviselők és Budapest között létrejött megállapodással kapcsolatban, és hozzátette, hogy más uniós biztosok is részt vettek a megbeszéléseken.

Varga Judit igazságügyi miniszter csütörtökön jelentette be, hogy Didier Reynders jogérvényesítésért felelős biztos zöldutatot annak, hogy a parlament megszavazza az igazságügyi reformot. Ahogy arról beszámoltunk, ezt már be is mutatták a törvényalkotási bizottságnak, amely napirendre is veheti.

Címlapkép: Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési biztosa. Forrás: Európai Unió.