Kötelező európai uniós intézkedéseket követelnek a láthatatlan gyilkosok kiiktatására

Portfolio 2023. április 28. 09:14

Hat európai ország, köztük Németország, Franciaország és Hollandia, arra ösztönzi az Európai Uniót (EU), hogy vezessen be kötelező erejű intézkedéseket az emberi szervezetben, a sarki tengeri jégben és a legmélyebb óceáni árkokban talált mikroműanyagok kibocsátásának megakadályozására. A láthatatlan gyilkosoknak is nevezett apró szennyezések elleni harc mellett az egész európai hulladékkezelés megreformálását is követelik szakértők.