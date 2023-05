Olaf Scholz megelégelte, kicsavarná a vétófegyvert a magyar kormány kezéből

Szabó Dániel 2023. május 09. 16:56

Olaf Scholz német kancellár az "Ez Európa" vitasorozatban felvázolta az egységes és alkalmazkodóképes Európáról alkotott elképzelését, hangsúlyozva az EU felelősségét a globális jólétért, valamint a megreformált, geopolitikailag kibővített és megreformált EU szükségességét. Scholz viszont azt is elmondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a külügyek és az adózás több területére is kiterjesszék a minősített többségi döntéshozatalt a Tanácsban. Mindez pedig a magyar kormány által alkalmazott vétófegyver élét is elveheti.