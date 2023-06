Brüsszel keménykedne a költségvetések miatt, de még nem tudni, hogyan

Az Európai Unió pénzügyminiszterei várhatóan nem fognak jelentős előrelépést elérni az uniós adósságszabályok reformja terén a közelgő tárgyalásaik során. Németország és Franciaország között vita van arról, hogy minden ország számára kötelező legyen-e az éves minimális adósságcsökkentés. A Stabilitási és Növekedési Paktum viszont az év végétől újraélesedne, ami minden uniós kormánynak, így a magyarnak is fejtörést okozhat.

Az idén év végén újraélesedne a Stabilitási és Növekedési Paktum, amely az uniós tagállamok esetében előírja, hogy a GDP-arányos költségvetési hiány nem lehet 3 százaléknál, az államadósság pedig 60 százaléknál magasabb egy évben. A rendszert a koronavírus-járvány majd az orosz-ukrán háború okozta válság miatt függesztették fel, a tervek szerint pedig megreformálva idén év végén egy részint szigorúbb, részint rugalmasabb rendszert vezetnének be helyette.

Tavaly ősz óta intenzíven folynak a tárgyalások a változtatásokról, a tervek szerint pedig most júniusban meg is állapodtak volna az új mechanizmusról, de egyelőre nem jutottak dűlőre az uniós országok pénzügyminiszterei. Németország és Franciaország között vita van arról, hogy minden ország számára kötelező legyen-e az éves minimális adósságcsökkentés. A Reuters beszámolója szerint az uniós szakemberek decemberig nem is számítanak semmilyen megállapodásra.

Áprilisban az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a kormányok tárgyaljanak egyéni célokról az államadósság négy év alatt történő csökkentésére, és a következő évtizedben tartsák fenn a csökkenő pályát. Ez nagyban eltér a jelenlegi szabályoktól, amelyek szerint minden országnak évente a GDP 60%-ában meghatározott uniós felső korlátot meghaladó adósság 1/20-ával kell csökkentenie az adósságot. Az olyan súlyosan eladósodott országok, mint Olaszország, Görögország, Franciaország és Spanyolország azonban irreálisnak tartják a jelenlegi követelményt. Németország, az EU legnagyobb gazdasága ragaszkodik a GDP 1%-ának megfelelő minimális éves adósságcsökkentési célhoz, míg Franciaország azzal érvel, hogy ez aláásná a reform célját, meggátolná a növekedést is.

Tekintettel a Bizottság javaslatával kapcsolatos írásbeli észrevételek közelmúltbeli benyújtására, a tisztviselők nem számítanak áttörésre a luxembourgi tárgyalások során. Az újonnan érkező észrevételek felülvizsgálatáért felelős svéd elnökség szerint ezek kiértékelése jelentős időt vesz majd igénybe, ami a kompromisszumos javaslatok késedelméhez vezethet. A július 1-jén kezdődő spanyol elnökség feladata lehet, hogy foglalkozzon a kérdéssel.

A pénzügyminiszterek közötti megbeszélések valószínűleg magas szintű politikai eszmecserét jelentenek majd, konkrét eredmények nélkül. A tisztviselők továbbá óvatosak a vita során tett esetleges nyilvános nyilatkozatokkal kapcsolatban, mivel attól tartanak, hogy egyes miniszterek a hazai támogatás elnyerését helyezik előtérbe a konstruktív kompromisszumokkal szemben.

