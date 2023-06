Magyarország lehet a kerékkötője az Ukrajnának küldött újabb támogatásoknak

Az Európai Unió egyre jobban támogatja a tagállamok katonai fejlesztéseit az Oroszország és Ukrajna közötti háború miatt. Az eredetileg gazdasági és szabályozási hatalomként létrehozott EU mostanra a katonai szerepvállalás jeleit mutatja, és aktívan támogatja Kijevet is a fegyverkezésben, amihez újabb 500 millió euró támogatást szavazhatnak meg a héten. Viszont épp a magyar kormány állítja, hogy blokkolni fogja az Ukrajnának szánt támogatásokat, amíg az OTP ellen fennmaradnak a kijevi szankciók.

Az EU válasza az ukrajnai háborúra az Európai Békealap (EPF) körül összpontosul, amely 1 milliárd eurót különített el a tagállamoknak az Ukrajnába küldött lőszerek és rakéták árának visszatérítésére. További 1 milliárd eurót különítettek el az uniós országok közös lőszerbeszerzéseire. Az EPF eredetileg Afrikára összpontosított, de 2022 februárjától Ukrajna került a fókuszába.

Az EU jelentős katonai támogatást küldött már Kijevnek, többek között májusban 220 000 lőszert és 1300 rakétát. Emellett elindult az Európai Unió katonai segítségnyújtási missziója, amelynek célja 15 000 ukrán katona kiképzése az EPF 100 millió eurós finanszírozásával. A kritikusok azonban azt állítják, hogy ezek az erőfeszítések nem elegendőek az ukrajnai erőviszonyok megbillentéséhez. Annak ellenére, hogy az EU megnövelte az Ukrajnára fordított katonai kiadásait, a szkeptikusok szerint ez nem fogja elrettenteni Vlagyimir Putyin orosz elnököt - foglalja össze a Politico.

Az EU védelmi projektekben való részvételét korlátozza, hogy eredetileg békeprojektként jött létre, mivel költségvetését nem lehet katonai műveletekre fordítani. Ennek kiküszöbölésére az Európai Bizottság javaslatot tett a lőszergyártást támogató jogi aktusra (ASAP), egy 500 millió eurós kezdeményezésre, amelynek célja a fegyvergyártás fellendítése. Bár ez a megközelítés közel áll ahhoz, hogy a költségvetési forrásokat katonai célokra használják fel, az EU ipari bázisának támogatása elvileg egy legitim jogi kiskapu.

Hétfőn újabb 500 millió eurónyi lőszertámogatásról egyeztetnek a tagállamok, de a magyar kormány már megígérte, hogy megvétózza a javaslatot.

A Politico szerint a külügyminiszterek várhatóan megállapodnak az EPF, a költségvetésen kívüli alap 3,5 milliárd eurós növeléséről, amely már eddig is mintegy 5,6 milliárd eurós katonai támogatást nyújtott Ukrajnának. A pénz nem mind Ukrajnába megy, hanem más helyekre, például Afrikába is. De Magyarország épp a Kijevnek szánt 500 millió eurós szeletet blokkolja, mert a magyar OTP Bank még mindig szerepel az ukrán szankciós listaként funkcionáló "háborút finanszírozó" cégek lajstromában.

Ami miatt mégis optimisták lehetnek az uniós tisztviselők, valamint a kijevi vezetés, hogy az Orbán Viktor vezette kabinet korábban a 11. szankciós uniós csomag esetében is vétót lengetett be, majd a kormány mégis megszavazta azt, pedig az OTP Bank lekerüléséhez kötötték akkor is a támogatást.

Címlapkép: Getty Images.