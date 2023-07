Az EU elfogadta a válaszlépését, amely a Magyarországra települő kínai multiknak fájhat a legjobban

Az Európai Bizottság elfogadta a külföldi támogatásokról szóló rendelet (Foreign Subsidies Regulation) végrehajtási rendeletét, amely részletes szabályokat és eljárásokat ír elő a tagállamok számára az unión kívüli cégekkel szemben. A rendelet tartalmazza a külföldi pénzügyi hozzájárulással végrehajtott összefonódások és a közbeszerzési eljárásokban nyújtott állami támogatások átvilágítási rendszerét is. Magyarországra települő gyártók is érintettek lehetnek.

Már többször beszámoltunk az uniós belső piacot védő Foreign Subsidies Regulation (FSR) rendszeréről, amely nagyon komoly fegyvert jelent az EU-n kívül feltőkésített cégek versenyelőnyének letörésére. A külföldi támogatásokról szóló szabályozás lényege, hogy az Európai Unió a jövőben felléphet az olyan kínai, amerikai vagy más államokban bejegyzett cégekkel szemben, amelyek saját hazájukban állami támgoatást kapnak, vagy közbeszerzésekkel tőkésítik fel őket azért, hogy aztán az EU-ban felvásárlásokat vagy gyárlétesítéseket hajtsanak végre.

Ha ugyanis mondjuk egy kínai cég állami támogatásokat ad egy helyi szereplőnek, amely aztán ebből a pénzből egy gyárat épít az unióban, akkor a tagállamok vállalatai versenyhátrányt szenvedhetnek.

Az már korábban eldőlt, hogy az FSR 2023. július 12-én lép hatályba, míg a vállalkozásoknak 2023. október 12-től kell bejelenteniük a bejelentési küszöbértékeket elérő összefonódásokat és a közbeszerzési eljárásokban való részvételt, vagy az otthoni állami támogatásokat.

A külföldi támogatásokról szóló végrehajtási rendelet részletes szabályokat és eljárásokat tartalmaz a külföldi pénzügyi hozzájárulásokat tartalmazó összefonódások és az EU-n kívüli közbeszerzési eljárásokban szerzett bevételek átvilágítási rendszeréről és bejelentési kötelezettségeiről.

Az egyesülések és felvásárlások esetében a vállalatoknak jelentést kell tenniük:

az FSR által a belső piac torzítására leginkább alkalmasnak ítélt külföldi pénzügyi hozzájárulások például a bajba jutott vállalkozásoknak nyújtott, az összefonódást közvetlenül elősegítő vagy korlátlan garanciákat biztosító unión kívüli támogatásaikról.

Az ügyletben részt vevő feleknek az elmúlt 3 évben kapott valamennyi, legalább 1 millió eurós egyedi összegű pénzügyi hozzájárulásról, állami támogatásról.

A közbeszerzési eljárásokban kapott unión kívüli pénzügyi hozzájárulásokról a vállalatoknak jelentést kell tenniük:

minden, a bejelentést megelőző három évben az érintetteknek nyújtott, legalább 1 millió eurós egyedi pénzügyi hozzájárulásról;

minden egyéb unión kívüli pénzügyi hozzájárulás esetében áttekintést a bejelentő félnek/szervezeteknek nyújtott, legalább 1 millió euró összegű egyedi pénzügyi hozzájárulásról, és csak azon országok vonatkozásában, amelyek a bejelentő félnek/szervezeteknek országonként legalább 4 millió eurónyi kifizetést folyósítottak az elnyert közbeszerzésekre a bejelentést megelőző 3 év során.

Az FSR-szabályozás szerint az összefonódásokat akkor kell bejelenteni, ha a felvásárolt vállalat, az egyesülő felek egyike vagy a közösen létrejövő új konglomerátum az Unióban telephellyel rendelkezik, és legalább 500 millió eurós uniós forgalmat bonyolít, valamint ha az ügyletben részt vevő felek az elmúlt három évben összesen legalább 50 millió eurós külföldi pénzügyi hozzájárulást kaptak akármilyen formában.

Valamint azok a cégek is érintettek a közbeszerzési eljárásokban, amennyiben a szerződés becsült értéke legalább 250 millió euró, és az ajánlatban az elmúlt 3 évben harmadik országonként legalább 4 millió euró összesített külföldi pénzügyi hozzájárulás szerepel bármilyen jogcímen.

Itthon is több cég izgulhat

Magyarország esetében azért is izgalmas az új szabályozás, mert a kormány sorra jelenti be, hogy kínai vagy más ázsiai országok akkumulátoripari szereplői létesítenek üzemet itthon. Sok szereplő - így például a CATL, vagy a Samsung - is kapott állami támogatást a hazájában, valamint Kínában gyakran tőkésíti fel a kommunista vezetés úgy a cégeket, hogy közbeszerzési megrendeléseken keresztül biztos bevételt az egyes cégeknek. Most az Európai Bizottság ezeket a támogatást visszamenőlegesen is vizsgálhatja majd, ha pedig azt látja, hogy egy EU-n kívüli gyártó ilyen tiltott hozzájárulásokat kapott, amellyel versenyelőnyre tett szert a belső piacon, akkor súlyos bírságokat róhatnak ki az egyes szereplőkre.

Az FSR rendkívül széles jogkörrel ruházza fel az Európai Bizottságot az EU-n kívüli, ún. „harmadik” országoktól származó, az EU-s piacot potenciálisan torzító szinte bármilyen pénzügyi hozzájárulás kivizsgálására. Az információk feltárása érdekében a Bizottságnak még arra is lehetősége lesz, hogy nemcsak az EU területén, hanem – az érintett állam hozzájárulása esetén – külföldön folytasson le helyszíni vizsgálatokat, ismertebb kifejezéssel „hajnali rajtaütéseket”.

A Bizottság által – adott esetben unión kívüli vállalkozás tekintetében – alkalmazható lehetséges jogkövetkezmények magukban foglalják a támogatással megvalósuló ügylet megtiltását, cégfelvásárlás megakadályozását, ajánlattevők közbeszerzési eljárásból való kizárását vagy a támogatás címzettje által tett kötelezettségvállalások elfogadását - ahogy arról korábban írtunk.

