Megvan a nagy brüsszeli alku, ami a magyar vétófegyvert próbálja hatástalanítani

Megállapodtak az Európai Parlament főbb politikai csoportjainak képviselői kedd éjjel abban, hogy kezdeményezik egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását, amely az uniós alapszerződésekbe nyúlna bele azt célozva például, hogy kivegyék a vétófegyvert többek között Magyarország kezéből. Nagy kérdés egyelőre, hogy az EP kezdeményezése hova vezet, mert azt, hogy az egyhangúsági követelményről lemondjanak a tagállamok, azaz a vétó lehetőségét elengedjék bizonyos ügyekben, szintén egyhangúsággal kellene jóváhagyni. Az EP-képviselők azonban egy nagy csomagban gondolkodnak, amelyben cukorka és keserű pirula is van a kisebb tagállamok számára, így elképzelhető, hogy a csomag egyes elemei akár valóra is válhatnak.

A sorozatos magyar (és egyéb tagállami) vétók láttán már számos tagállam illetékese felemelte a szavát az elmúlt években, többek között a német kancellár és külügyminiszter is nyíltan amellett szállt már síkra, hogy a több területen meglévő egyhangúsági követelményből vissza kell venni, hogy egy-egy tagállam a saját partikuláris érdekei miatt ne tudjon blokkolni a Tanácsban olyan ügyeket, amelyek akár mind a 26 többi tagállamnak fontosak, és elfogadhatók.

Az Európai Parlament felől is fokozódott már a nyomás, hogy a közös uniós döntéshozatalt akár sorozatosan megbénító tagállami magatartással kell valamit kezdeni, mert így se a szorosabb integrációra való törekvés nem halad, se egyes nagy ügyekben (pl. migráció, Ukrajna támogatása, Kína-stratégia, globális minimumadó, stb.) nem tud kellően gyorsan és hatékonyan fellépni az EU. A közös fellépést blokkoló tagállam(ok) viszont közben éppen azt veti(k) az EU szemére, hogy milyen lassan halad a döntéshozatallal és nem lép fel kellően a problémák ellen.

Az EP szorgalmazására az elmúlt években már lezajlott az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat is, amely sok eseményen keresztül az integrációs törekvéseket, az uniós intézmények átalakítási lehetőségeit is vizsgálta és résnyire kinyitotta az ajtót az uniós alapszerződés esetleges módosítása előtt is.

Mindezek után kedd éjjel az Európai Parlament fő politikai csoportjainak (néppártiak, szocialisták és demokraták, a Renew, a zöldek és a baloldal) képviselői megállapodtak abban, hogy az uniós szerződések ambiciózus módosítására szólítanak fel, hogy eltöröljék a tagállami vétót az uniós jogalkotás során – tudta meg a Politico.

A témáról majd szeptember 7-én tartanak sajtótájékoztatót az illetékes EP-képviselők és a várható menetrend egyelőre úgy néz ki, hogy az EP alkotmányjogi bizottsága október 5-én szavaz majd az indítványról, amely az uniós alapszerződés 48. cikke alapján egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását kezdeményezi a tagállamokat tömörítő Tanács felé, aztán valamikor a rákövetkező hetekben az EP plenárisa is szavaz majd az ügyben. Tekintettel arra, hogy a tegnap éjjeli alkut megkötő pártoknak bőséges többsége van mind a szakbizottságban, mind az EP plenárison, a kezdeményezés kimondása bizonyára nem bukik el.

Az viszont nagy kérdés, hogy mit fog majd konkrétan elérni, azaz a Tanács oldaláról milyen fogadtatásban részesül az ősz során, ugyanis elég komoly átalakításokat szorgalmaz az EP a tanácsi szavazási rendben és egyéb területeken is a mostani alku alapján. Így például:

Egyszerű többséggel szavazás. Az alku szerint az EP azt szorgalmazza az uniós tagállamoknál, hogy a legtöbb olyan döntést (szavazást), amelyet minősített többséghez kötöttek eddig, mostantól egyszerű többséggel hagyják jóvá. A minősített többség azt jelenti, hogy a Tanácsban az adott ügyet akkor fogadják el, ha a tagállamok legalább 55%-a támogatja (tehát legalább 15), amelyek együtt az uniós összlakosságnak legalább 65%-át képviselik (akkor lehet blokkolni, ha legalább 13 tagállam összefog, amelyek együtt legalább az összlakosság 35%-át képviselik). A most szorgalmazott egyszerű többség viszont azt jelentené, hogy akkor menne át egy ügy a Tanácson, ha legalább a tagállamok fele (14) támogatja, amelyek együtt legalább az uniós összlakosság felét képviselik. Az EP érvelése szerint a 65%-os lakossági képviseleti szabály a minősített többségű döntéshozatalnál túlságosan nagy befolyást ad a nagy lélekszámú Németországnak és Franciaországnak, így ezt meg kell változtatni. Ez tehát a kisebb tagállamok felé akár egy „cukorka” is lehet az EP csomagja elfogadásához, amelyben van számukra keserű pirula is (lásd következő pont).

Az alku szerint az EP azt szorgalmazza az uniós tagállamoknál, hogy a legtöbb olyan döntést (szavazást), amelyet minősített többséghez kötöttek eddig, mostantól egyszerű többséggel hagyják jóvá. A minősített többség azt jelenti, hogy a Tanácsban az adott ügyet akkor fogadják el, ha a tagállamok legalább 55%-a támogatja (tehát legalább 15), amelyek együtt az uniós összlakosságnak legalább 65%-át képviselik (akkor lehet blokkolni, ha legalább 13 tagállam összefog, amelyek együtt legalább az összlakosság 35%-át képviselik). A most szorgalmazott egyszerű többség viszont azt jelentené, hogy akkor menne át egy ügy a Tanácson, ha legalább a tagállamok fele (14) támogatja, amelyek együtt legalább az uniós összlakosság felét képviselik. Az EP érvelése szerint a 65%-os lakossági képviseleti szabály a minősített többségű döntéshozatalnál túlságosan nagy befolyást ad a nagy lélekszámú Németországnak és Franciaországnak, így ezt meg kell változtatni. Ez tehát a kisebb tagállamok felé akár egy „cukorka” is lehet az EP csomagja elfogadásához, amelyben van számukra keserű pirula is (lásd következő pont). Szuper-minősített többség. A csomagajánlat másik, a kisebb befolyású tagállamok számára, kényes eleme ugyanis azt tartalmazza, hogy a nemzetbiztonsággal és védelemmel kapcsolatos kritikus döntéseket (például az uniós csapatok harmadik országokbeli bevetését) az uniós országok 85 százalékának "szuper-minősített többségével" kellene meghozni, ami tehát elvenné bármely ország vétójogát. Így egy tagállam nem tudná megakasztani a közös döntéshozatalt, sőt még négy tagállam összefogva sem (23/27=85,1%), tehát egy legalább öt tagállamból álló szélesebb koalíciót kellene összehozni a közös döntés blokkolásához. Ezzel tehát például Magyarország vétófegyvere is megszűnne olyan ügyekben, amelyekben eddig egyhangúsági követelményt írt elő a döntéshozáshoz az alapszerződés, igaz ennek megváltoztatásába Magyarországnak is bele kellene mennie.

A csomagajánlat másik, a kisebb befolyású tagállamok számára, kényes eleme ugyanis azt tartalmazza, hogy a nemzetbiztonsággal és védelemmel kapcsolatos kritikus döntéseket (például az uniós csapatok harmadik országokbeli bevetését) az uniós országok 85 százalékának "szuper-minősített többségével" kellene meghozni, ami tehát elvenné bármely ország vétójogát. Így egy tagállam nem tudná megakasztani a közös döntéshozatalt, sőt még négy tagállam összefogva sem (23/27=85,1%), tehát egy legalább öt tagállamból álló szélesebb koalíciót kellene összehozni a közös döntés blokkolásához. Ezzel tehát például Magyarország vétófegyvere is megszűnne olyan ügyekben, amelyekben eddig egyhangúsági követelményt írt elő a döntéshozáshoz az alapszerződés, igaz ennek megváltoztatásába Magyarországnak is bele kellene mennie. Az Európai Bizottság elnökét többé már nem a tagállamok vezetői jelölhetnék „füstös szobák” háttéralkuja részeként, hanem az Európai Parlament akar erre jogot kapni – legalábbis ennek szorgalmazásában is megállapodtak az EP képviselőcsoportok.

– legalábbis ennek szorgalmazásában is megállapodtak az EP képviselőcsoportok. Az EP beleszólást akar kapni az EU költségvetésébe is, valamint uniós jogszabály kezdeményezési jogot is szeretne kapni (utóbbi egyelőre a Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik).

A négy nagy elemből álló EP javaslatcsomag teljes elfogadásának minimálisak az esélyei a Tanácsban,

hiszen ahogy jeleztük: eleve egyhangúan kellene minden tagállamnak elfogadnia a változtatásokat, illetve számos tagállam lehet, amely rosszallóan nézné az EP (még további) megerősödését az intézményközi együttműködés keretében.

Az első konkrét jel a tagállamok felőli fogadtatásra azután várható, hogy októberben az EP plenáris elfogadja majd a végleges javaslatcsomagját, ugyanis a Tanácsban az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásához eleve legalább 14 tagállam támogatására lenne szükség. A lap információi szerint azonban egyelőre csak 10 tagállam van, amely egyáltalán támogatja a szerződésmódosítások megvitatását, vagy az EU egyhangúsági szabályainak módosítását.

Címlapkép forrása: querbeet via Getty Images