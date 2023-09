Napelemes szaldó átalakítása: kiderült az igazság az EU elvárásairól

A magyar kormány azt állította, hogy a belengetett, majd most végül elvetett háztartási kiserőműves fogyasztóknál tervezett havi bruttó szaldó elszámolást az Európai Unió direktívái írták elő. Azonban ennek épp ellenkezője olvasható ki az EU-s jogszabályokból, informálisan pedig több brüsszeli tisztviselő is azt mondta a Portfolio-nak, hogy érthetetlen ez az érvelés a napelemesek díjfizetésének átalakítására.

Az elmúlt hetek meghatározó témája volt, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy egyperces youtube-videóban jelentette be, hogy az éves elszámolás lehetőségét a napelemet korábban telepítők esetében is havi, bruttó elszámolásra váltják január 1-től.

A LÉPÉS HATALMAS FELHÁBORODÁST VÁLTOTT KI A JOGILAG HÁZTARTÁSI HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰVESNEK NEVEZETT NAPELEMTULAJDONOSOKNÁL.

A felháborodás oka, hogy korábban a kormány ígéretet tett arra, hogy a napelem-telepítő családoknak biztosítja a beruházás megtérülését azzal, hogy legalább 10 évig az éves elszámolás rendszerében maradhatnak.

Ehhez képest mind a havi, mind a bruttó elszámolás érdemben rontotta volt a beruházás megtérülését. Az Energiaügyi Minisztérium még nem közölte a részletes szabályokat, így azt pontosan nem lehetett tudni, hogy milyen elszámolást alkalmaztak volna, de a meglévő árazás alapján úgy kalkulált a legtöbb érintett, hogy a nyári hónapokban 5 forintért tudott volna betáplálni a hálózatba a napelemes az el nem fogyasztott energia kilowattóráját a szaldó rendszerben. Viszont télen, amikor keveset termel a napelem - de például megnő az elektromos hátterű fűtési igény -, akkor 38 forint körüli áron kénytelen vásárolni a hálózatból, sőt az átlagfogyasztás felett az új rezsirendszerben 70 forintért kapná az áramot, hiszen a havi szaldóban már nem tudja szembeállítani a nyáron nettóban betáplált mennyiséget.

Vagyis látható, hogy mind a bruttó, mind a szaldó elszámolás rontotta volna a már telepített panelek megtérülését.

Jön a teljes hátraarc?

Kedden végül a Fidesz-frakcióvezetőjétől érkezett az egyértelmű jelzés, hogy a tervezett módosítás a kukában landolhat. Kocsis Máté ugyanis azt írta Facebook-bejegyzésében, hogy azzal fordult Lantos Csabához, hogy "a már megvalósult családi beruházások esetén ne vonjanak el szerzett jogokat, és

a kormány döntsön az éves szaldóelszámolás visszaállításáról legalább azon családok esetén, akiket ez korábbi szerződéseik alapján is megilletett.

Kocsis Máté végül azzal zárta a bejegyzését, hogy "a brüsszeli döntést felülírva" tegyen így az Orbán Viktor vezette kabinet. Korábban az Európai Unió irányelveire hivatkozott az Energiaügyi Minisztérium is egy múlt heti már idézett közleményében, hogy "egy uniós rendelet miatt kell 2024-től bevezetni a bruttó elszámolást az újonnan telepített napelemek esetén", amivel sugalmazták, hogy csak megfelelőségi kényszer van a régebben beüzemelt eszközöknél is.

A Portfolio-nak nyilatkozó uniós források viszont nem értették ezt az érvelést.

Bár nem kaptak engedélyt, hogy az Európai Bizottság hivatalos álláspontját ismertessék - ezt egyébként levélben kértük a végrehajtó testülettől -, de elmondták, hogy több uniós jogszabály is világosan ismerteti, hogy a cél éppen olyan szabályozási és árazási rendszerek kialakítása a megújuló energiaforrások esetében, amelyek segítik azok terjedését.

Példaként említették a 2018/2001-es, a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvet.

A megújuló energiát támogató szakpolitikákat az EUMSZ 107. és 108. cikkének sérelme nélkül úgy kell kialakítani, hogy azok kiszámíthatók és stabilak legyenek, továbbá el kell kerülni a gyakori vagy visszamenőleges hatályú módosításukat

- szól ez az uniós jogszabály, amely hangsúlyozza is, hogy a "szakpolitika kiszámíthatatlansága és az instabilitás közvetlen hatást gyakorol a tőkefinanszírozási és projektfejlesztési költségekre, és így a megújuló energia Unió-szerte történő elterjedésének összköltségére. A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, hogy a megújuló energiákkal kapcsolatos projektekhez nyújtott bármilyen támogatás felülvizsgálata negatív hatással legyen azok gazdasági életképességére."

A Portfolio-nak nyilatkozó szakemberek szerint ez egyértelműen jelzi, hogy pont a már telepített napelemeknél egy olyan módosítás, amely ront a megtérülésen, mint ahogy az a most már hamvába halt kormányzati kezdeményesnél sejthető volt, éppen ellentétes a brüsszeli (és tagállamok által kötelező érvényűnek elfogadott) szabályozás szellemiségével.

Az irányelv ráadásul úgyis folytatódik, hogy "ebben az összefüggésben a tagállamoknak költséghatékony támogatási szakpolitikákat kell ösztönözniük, és biztosítaniuk kell azok pénzügyi fenntarthatóságát." Tehát jelezték, hogy ez semmiképpen nem utalhatott egy a bejelentésből kiolvasható módosításra.

Van egy másik szabályozás, de az sem erre utal

Mint megjegyezték, van egy olyan uniós irányelv, amely a fogyasztók esetében is új, pontosabb adatszámítási rendszereket követel meg, amely éppen egy lépést jelenthetne a havi elszámolás felé, azonban ennek is épp az a célja, hogy a napelemek és más megújuló termelők (például háztartás szélerőművek, hőszivattyúk stb.) terjedését segítsék elő.

A 2019/944 számú, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló rendelet ugyanis úgy fogalmaz, hogy

az elosztórendszer-üzemeltetőknek költséghatékonyan kell integrálniuk az új villamosenergia-termelést – különösen a megújuló forrásokból származó villamosenergiát előállító létesítményeket és az olyan új terheléseket, mint például hőszivattyúkból, valamint az elektromos járművekből eredő terhelések.

Ez lényegében az elosztórendszer-üzemeltetők rugalmasabb fejlesztéseit célozza, mintsem a hálózatra már becsatlakoztatott háztartási kiserőművesek elszámoltatásának megváltoztatását. A cél épp az lenne, hogy a kormányok olyan szabályokat hozzanak, amelyek a hálózatüzemeltetők költségeit lefaragja, hogy alkalmazkodni tudjanak a napelemek terjedése okozta kihívásokhoz, ezért szorgalmazzák az okosmérőeszközök terjedését, amelyekkel folyamatosan figyelhetik maguk a fogyasztók és a szolgáltatók is a betáplálási és fogyasztási adatokat.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával Az energetika legfontosabb hazai és nemzetközi szabályozói kérdéseiről részletesen is szó lesz majd szakmai konferenciánkon.

Jelezték, hogy ezt akár hunyorogva lehetne is úgy kiolvasni, hogy meg kell változtatni a szaldó elszámolási módokat, de egyrészt az általános uniós jogalkotási alapelv, hogy nem lehet kedvezőtlenebb az új szabályozás, mint a régebbi, ha csak az nem jelent indokolatlan, jogosulatlan előnyt egyes szereplőknek. Hogy erről pedig itt nem lehet szó, az elsőként idézett direktívára hivatkoznak, amely kifejezetten előírja, hogy nem hozhat rosszabb feltételeket egy már meglévő szabályozás.

Ennek kapcsán ki is emelik, hogy a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervben (RRP) ezt a szabályozást vállalta is az Orbán Viktor vezette magyar kormány. A Reformok fejezetben a "villamosenergia szabályozás átalakítása" fejezetben vázoltak szerint épp erősíteni akarják a napelemesek helyzetét, például "az aktív fogyasztó koncepciójával ösztönöznék, hogy a fogyasztó önállóan, vagy más piaci szereplő révén (aggregátor) kilépjen a villamosenergia-piacra saját termelésű villamos energia, vagy rugalmassági képessége értékesítése céljából". Az energiaközösségek létrehozására tett vállalás is inkább ellentétes a már meglévő napelemes háztartások költségeinek növelésével a brüsszeli szakértők szerint.

Azt, hogy az Európai Bizottságnak nincs olyan szándéka, hogy a magyar háztartási kiserőműveseket a bruttó havi szaldó elszámoláshoz hasonló rendszerekkel kár érje, mutatja a Portfolio-nak nyilatkozó egyik tisztviselő szerint az is, hogy az idei országjelentés ajánlásaiban is azt írták, hogy Magyarországon "a háztartási méretű kiserőművek telepítésének elmúlt években látható igen dinamikus felfutása is alátámasztja, hogy 2030-ra jelentősen túlteljesül azon célkitűzés, miszerint legalább 200 ezer háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű, tetőre szerelt napelemmel.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 23. Célzott rezsicsökkentés és a korrupcióellenes keret megerősítése – Ezeket is elvárja mai anyagában Brüsszel

E trend megtartása érdekében olyan komplex szabályozási és pénzügyi megoldást kell bevezetni, mely hosszabb távon is fenntartható mind a kiserőművek tulajdonosai, mind pedig a villamos energia hálózat egésze szempontjából.

Tehát szerintük a kormányzati érveléssel szemben az egész uniós megújuló politika a terjedés támogatását célozza, és a kabinet által beadott tervek is ezt a szellemiséget tükrözik.

Azt mindenesetre minden általunk megszólított brüsszeli diplomata helyeselte, hogy a kormány várhatóan kihátrál az intézkedés mögül Kocsis Máté kommunikációja alapján. Abban is egyetértettek, hogy önmagában nem érte volna meg kockáztatni a zöldenergia terjedését, ha az intézkedés a saját számításaik szerint 8-12 milliárd forintnyi költségvetési megtakarítást eredményezett volna, míg a napelemes ipar várható fékezésén jóval több adóbevételt veszítene a kormány.

Címlapkép forrása: Getty Images.