Utolsó perces sorrendezéssel fordul Brüsszel a sorsdöntő választásokra

Didier Reynders, az EU igazságügyi vezetője kapta meg az Európai Bizottság versenyügyi tárcáját, miután Margrethe Vestager távozó versenyügyi biztos bejelentette, hogy hivatalosan is jelölteti magát az Európai Beruházási Bank (EBB) elnöki tisztségére. Ez már a harmadik lemondás a Bizottságban az elmúlt pár hónapban, mindez pedig meghatározhatja a 2024-es EP-választásokat.

Didier Reynders, aki ugyanahhoz a liberális, Európa-párti Renew Europe pártcsoporthoz tartozik, mint a most EBB-vezéri posztra pályázó Margrethe Vestager, veheti át a versenyjogi portfoliót az Európai Bizottságban. A jogérvényesülésért felelős biztos nyilatkozatában kifejezte elkötelezettségét az uniós versenypolitika és versenyszabályok erőteljes érvényesítése mellett. Megköszönte Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének a bizalmat, hogy őt nevezte ki erre a feladatra - derül ki a Reuters beszámolójából.

A Renew Europe EP-s képviselőcsoport teljes támogatásáról biztosította Vestager jelölését az EBB elnöki tisztségére, és méltatta, hogy "az európai közérdeket és az előremutató gondolkodásmódot testesíti meg a távozó biztos".

Vestager, aki a nagy technológiai vállalatok ellen versenyellenes gyakorlatok miatt indított eljárásáról ismert, megerősítette, hogy jelölteti magát az EBB elnöki posztjára, és bejelentette, hogy fizetés nélküli szabadságot vesz ki az Európai Bizottságnál betöltött pozíciójából, hogy a jelöltségére összpontosíthasson. Siker esetén Vestager lenne az első nő ebben a pozícióban.

Egyelőre egyetlen kihívója ismert, a spanyol kormány korábban Nadia Calvino pénzügyminisztert jelölte az EBB elnöki tisztségére.

Vestager versenypolitikai biztosi megbízatása a jövő év végén jár le, és a közelmúltban ellentmondásos volt, hogy egy amerikai közgazdászt akart kinevezni egy magas rangú uniós trösztellenes pozícióba. Emmanuel Macron francia elnök azonban megfúrta, hogy Fiona Scott Morton, az amerikai igazságügyi minisztérium korábbi vezető közgazdásza kerüljön a posztra. Morton a francia ellenállás miatt júliusban visszalépett a kinevezéstől, de később a brüsszeli Bruegel Intézethez távozott, amely elég befolyásos Brüsszelben. Mindez viszont Vestager EBB-kampányának sem tett jót.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arra kérte Vestagert, hogy - tekintettel a Bizottságban fennálló intézményi kapcsolataira és felelősségi körére - tartsa be a magatartási kódex vonatkozó intézkedéseit, különösen az összeférhetetlenségi szabályokra vonatkozóan. Ha Vestager pályázata az EBB elnöki tisztségére nem jár sikerrel, visszatérhet a Bizottságnál betöltött szerepéhez.

Az Európai Bizottságban elég jelentős sorcsere történt az elmúlt időszakban: lemondott Frans Timmermans zöldgazdasági és klímavédelmi biztos, hogy a holland miniszterelnöki posztért versenyezhessen a választásokon, Mariya Gabriel pedig Bulgáriába tért vissza, hogy külügyekért is felelős miniszterelnök-helyettes legyen. Mindez izgalmassá teszi a most induló 2024-es EP-választási kampányt is.

