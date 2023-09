Az EU trükkel kényszerítheti Kijevbe tárgyalni Szijjártó Pétert

Portfolio 2023. szeptember 19. 10:05

Az Európai Unió külügyminiszterei a következő hetekben Kijevben találkoznak - jelentette be hétfőn Josep Borrell, az EU vezető diplomatája. Mindez azt is jelenti, hogy Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is Ukrajna háború sújtotta fővárosába kell, hogy látogasson, ami az első útja lehet ide a háború kitörése óta. A katonai segítségnyújtás bővítése és a szankciók esetleges szigorítása lehet a legfontosabb téma.