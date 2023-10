Furcsa módon Magyarország vezeti az EU-pénzek lehívási rangsorát – Ez meg hogyan lehetséges?

Miközben az új uniós források brüsszeli kifizetését blokkolják a jogállamisági viták, mégis Magyarország vezeti az erről szóló rangsort az Európai Bizottság adatvizualizációs oldalán. Három egyszerű technikai okkal lehet ezt a furcsa helyzetet megmagyarázni, amely helyzet egyébként nem a magyar teljesítménnyel függ össze, így nem is érdemes egyelőre nagy jelentőséget tulajdonítani neki.

Magyarország vezeti a felzárkóztatási pénzek brüsszeli kiutalási rangsorát az uniós tagállamok között a 2021-2027-es ciklusban – hívja fel a figyelmet az Index az Európai Bizottság adatvizualizációs oldalán bárki számára nyilvánosan elérhető adatok alapján (EU Payments fül). Az alábbiakban ezt a rangsort mutatjuk be, külön kiemelve az első öt helyezett ország számainak táblázatát, amely már rögtön érzékelteti a furcsaságot, hiszen például Spanyolország felé jóval több pénzt fizetett már ki az Európai Bizottság (885 millió euró), mint Magyarország felé (601 millió euró), mégis utánunk következnek a rangsorban. A táblázatbeli számok az alábbi magyarázat miatt is fontosak.

Magyarország első helyezése első ránézésre azért lehet meglepő, hiszen az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos vita horizontális feljogosító feltételként blokkolja az összes 21,7 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunk kifizetését. Mielőtt túl nagy jelentőséget tulajdonítanánk az első helyezésünknek, érdemes tisztázni, hogy ez a furcsa helyzet hogyan lehetséges. Van erre három rövid magyarázat:

Az előlegfizetés nincs blokkolva. Az előlegkifizetéseket nem blokkolja a horizontális feljogosító feltétel, tehát az uniós rendeletekben rögzített, alaponként változó (2-3%-os) előleget Magyarországnak is kiutalta már az Európai Bizottság, amely előlegek összege 541 millió euró (net prefinancing, kék területek a grafikonon). Kell nekünk a pénz, és egyénként is csak a végrehajtási költségekre hívhattunk le időközi kifizetést. Magyarország időközi kifizetést is kért már 65,5 millió euró összegben (net interim payments, zöld területek a grafikonon), és amint a fenti ábrán láthatjuk, ilyet mindössze három ország tett idáig. A részletes magyar adatokat megvizsgálva az látszik, hogy kizárólag a Végrehajtási Operatív Program számláira kért Magyarország eddig időközi kifizetést, amelyet a Bizottság éppen azért fizetett ki a fent jelzett blokkolási ügy mellett is, hogy el tudjanak indulni a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben a folyamatok a 7 éves ciklus lebonyolítására (a személyi és intézményi keretek adottak legyenek), ezeket tehát ne lehetetlenítse el a Bizottság és a kormány közötti vita. Az pedig, hogy Magyarország ezeknek a lépéseknek a fejlesztési számláit máris kiküldte Brüsszelbe, a hazai költségvetés szorult helyzetére utal, miszerint minél hamarabb érkezzen be legalább valamennyi pénz Brüsszelből arra, amit itthon már megelőlegezve ki kellett fizetni a magyar költségvetésből az intézményrendszer működtetésére. Az Európai Bizottság rangsorkészítési szempontja miatt vagyunk csak az első helyen. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság láthatóan aszerint rendezte sorba a tagállamokat, hogy a kötelezően kifizetendő 2-3%-nyi előlegeken felül (kék terület) mely tagállamok haladtak már „olyan jól”, hogy időközi kifizetést is kérhessenek (zöld terület), és ilyen csak három tagállam volt: Magyarország, Görögország és Bulgária. Így tehát éppen emiatt szerepel ez a három ország a rangsor élén (illetve a szorító magyar költségvetési ok miatt), és az, hogy közülük Magyarországot látjuk az élen, csupán amiatt van így, mert közülük Magyarországon a legnagyobb a 7 évre szóló fejlesztési keret, és ennek értelemszerűen a 2-3%-nyi előlegkifizetése is nálunk a legnagyobb. (Nálunk az előlegkifizetés 541 millió euró volt a 21,7 milliárd eurós 7 éves keretre, utánunk a görögök a kisebb, 20,5 milliárd eurós 7 éves keretükből az előlegekre is kevesebbet, 416 millió eurót kaptak, a bolgárok pedig a szintén kisebb, mindössze 9,5 milliárd eurós keretükből csak 237 millió eurót). Mindezek mellett egyébként a görögök időközi kifizetésre jóval nagyobb, 133,5 millió eurót kaptak már nálunk (65,5 millió euró), mégis utánunk jönnek a rangsorban a fenti ok miatt, a bolgárok pedig csak 12 millió eurónyi időközi kifizetést kaptak eddig.

A fentieket leegyszerűsítve tehát

azért szerepel a rangsor élén Magyarország, mert számos technikai ok és az Európai Bizottság rangsorkészítési szempontjai éppen ezt hozták ki. Ez azonban nem valamiféle érdem, vagy eredmény kérdése, így nem is érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani neki.

Ráadásul a következő időszakban esélyes, hogy a rangsor tetejéről le fogunk szorulni, ahogy egyre több tagállamban a projektek előrehaladása egyre több időközi kifizetést tesz lehetővé Brüsszel felől.

Idehaza egyébként a kohéziós politikai programokban már 1145 milliárd forintnyi forrás van megelőlegezve kifizetve a nyertesek felé a magyar költségvetésből, és ezért mondhatta Orbán Viktor kormányfő is a most pénteki rádióinterjúban, hogy Brüsszel 3 milliárd euróval tartozik nekünk (ennyit kellene már kiutalnia nekünk az itthon megelőlegezett projektekre utófinanszírozásként). A helyreállítási programban (RRF) pedig további 580 milliárdot már kifizetett idehaza a kormány a nyertes projektekre, de az RRF keretében még egyetlen cent sem érkezett Brüsszelből Budapestre, mivel a 27 szupermérföldkő teljesítéséig nem lehet utófinanszírozásban sem forrást lehívni. A 10+10%-nyi előleg kifizetése viszont itt is megérkezhet majd jövő év elején és 2025 elején az RRF hitelkeret (3,9 milliárd euró) és a REPowerEU támogatási lábára (0,7 milliárd euró), amely a beadott programok mérete alapján tehát 460-460 millió eurót tehet majd ki.

Címlapkép forrása: Getty Images