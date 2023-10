Szembement az Európai Bizottsággal, konfliktusörvénybe lavírozta magát Várhelyi Olivér

Az elmúlt két napban az Európai Bizottságban és az EU-tagállamok között erős indulatokat váltott ki Várhelyi Olivér magyar uniós biztos kijelentése, hogy az államszövetség leállítja a Palesztin Hatóságoknak folyósított támogatásokat. Több ország és az uniós végrehajtó testület vezetői határolódtak el a kijelentéstől, Brüsszel pedig azzal magyarázta a nyilatkozatot, hogy félreértésről van szó. Várhelyi viszont újra megerősítette a támogatások felfüggesztését, ezzel pedig új konfliktust generált.

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa az X-en (korábbi Twitter) közölte még hétfőn, hogy felfüggesztenek minden, a palesztinoknak eddig nyújtott uniós támogatást. Évente összesen 691 millió eurónyi humanitárius segélyt folyósítanak a támadásokat kezdő, terrorszervezetként nyilvántarott Hamásztól teljesen független Palesztin Hatóságnak.

A magyar biztos kijelentésétől már hétfőn és kedden is sorra határolódtak el a tagállami és uniós vezetők: Spanyolország, Írország és Franciaország kormányai elsőként mondták, hogy ezzel nem értenek egyet. Majd az Európai Bizottság is jelezte, hogy nem függesztik fel a palesztin civileknek folyósított segélyeket, egy felülvizsgálatot tartanak, ráadásul éppen most semmilyen utalás nem történne amúgy sem. Lényegében a Bizottság megpróbálta félreértésként láttatni Várhelyi bejelentését. Josep Borell külügyi főtárgyaló pedig jelezte, hogy nem vágják rá az ajtót a palesztin civilekre a Hamász által kezdett terrortámadás miatt.

Az EU-ban nem lett volna példátlan, hogy egy elhamarkodott nyilatkozatot kell tisztába tenni, valószínűleg szerdára már el is felejtették volna a témát,

de ezután Várhelyi Olivér újra megismételte a kijelentését a segélyek felfüggesztéséről.

Az EU szomszédos országokkal való kapcsolataiért felelős európai biztos azt mondta a Financial Times szerint, hogy a Palesztinának nyújtott fejlesztési segélyek ellenőrzésére van szükség annak biztosítása érdekében, hogy ne történjen "közvetett" finanszírozás a Hamász terrorcsoport számára, ezért felfüggesztik a folyósításokat.

A zűrzavar ellenére Várhelyi megvédte álláspontját, kijelentve: "Nem látok ellentmondást... nem lesznek azonnali kifizetések". A Bizottságon belüli koordináció hiánya nyilvánvalóvá vált az uniós külügyminiszterek rendkívüli ülésén, ahol a francia Catherine Colonna bírálta a Bizottság "helytelen viselkedését".

Várhelyi, aki ismert arról, hogy támogatja Izraelt, a tisztviselők szerint az eredeti felfüggesztési nyilatkozatot azzal a tudattal tette, hogy a végrehajtó hatalom támogatását élvezi. A Bizottság szóvivője azonban elárulta, hogy Várhelyi a nyilatkozat megtétele előtt nem konzultált a többi biztossal.

A belső nézeteltérésekre reagálva Josep Borrell, az EU külügyi biztosa kijelentette, hogy a tagállamok "túlnyomó többsége" azt követelte, hogy ne késleltessék a Palesztinának nyújtott segélyek kifizetését.

A Bizottságon belüli konfliktus ellenére Várhelyi hangsúlyozta a kockázatokat, kijelentve: "Egy háború közepén vagyunk, ahol úgy tűnik, hogy egy nagyon erős iszlamista terrorszervezet van kialakulóban egy olyan területen, ahol mi vagyunk a legnagyobb adományozók".

Aggodalmát fejezte ki a Hamász esetleges "közvetett finanszírozása" miatt, ami alapos vizsgálat szükségességét vetette fel. Várhelyi elismerte a különböző közvetett finanszírozási módszerek létezését, és hangsúlyozta az uniós pénzek átvilágításának szükségességét a visszaélések megelőzése érdekében.

Várhelyi újabb kijelentései biztos, hogy további konfliktusokhoz vezetnek majd. Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy az ügy a Bizottságon belül marad: az év elején már egyszer az Európai Parlamentben tett meghallgatása miatt is magyarázkodni kellett, amikor leidiótázta az őt kérdező képviselőket. Akkor az uniós végrehajtó testület megvédte, a biztos bocsánatot kért, így nem kellett távoznia. Viszont az Európai Bizottság a központi kommunikációval szembemenő nyilatkozatokat rendre bünteti valamilyen formában.

Címlapkép forrása: EU.