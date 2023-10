Késve küldött válaszokat, mégis közel kerülhet az uniós forrásokhoz a kormány

Az Európai Bizottság szeptemberben küldött levelet a magyar kormánynak, amelyben kilenc konkrét kérdést tett fel az igazságügyi reform megvalósításáról. A júniustól hatályossá vált, az Országos Bírói Tanács jogköreit, a Kúria függetlenségét erősítő, a magyar bíráknak könnyebb uniós jogértelmezési lehetőséget biztosító törvénycsomag értékelését júliusban kezdték meg Brüsszelben.

De a folyamat megállt a Bizottság tisztázókérdései miatt, és csak most indulhat újra, hogy a kormány végül az előzetes ígéreteivel szemben nem múlt pénteken, hanem csak ma, de végre megküldte válaszait.

Csütörtökön egyébként is szó lesz a magyar ügyről: mint arról korábban beszámoltunk, Bóka János EU-ügyi és Navracsics Tibor területfejlesztési tárcavezetők egy jelentősebb delegációval együtt érkeztek Brüsszelbe. A program szerint Johannes Hahn és Didier Reynders biztosokkal és stábjaikkal tárgyalnak a kondicionalitási eljárásról és az Erasmus-ügyként ismert, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályait érintő problémákról.

Ez a kettő nem teljes mértékben kapcsolódik az igazságügyi reformhoz, de részben lefedi a horizontális feljogosító feltételek miatt indított eljárást, amely blokkolja a kohéziós források kifizetését.

Ahogy több cikkünkben már írtunk, a kohéziós források 13 milliárd eurója szabadulhat fel, ha a kormány sikerrel jár az egyeztetéseken, és az elmúlt időszakban a Portfolio-nak több brüsszeli tisztviselő is azt mondta, hogy közel lehet a megállapodás. Most a napilap is így értesült a tárgyalások megfigyelőitől.

A Portfolio által szervezett Budapest Economic Forum konferencián Navracsics Tibor arról beszélt, hogy várakozásai szerint november végén már feloldhatják a magyar uniós források – legalább egy részének – blokkolását.

Forrásaink szerint csütörtökön a legígéretesebb fejlemények egyelőre az Erasmus-ügynél lehetnek, ahol az Erasmus- és Horizont Europa programokból előzőleg kizárt magyar egyetemek és kutatóintézetek részvételét is újra engedélyezhetik, ha megszületik a szükséges magyar összeférhetetlenségi jogszabály.

A Népszava azt írja, hogy az eddigi viták után most november 23-ig le kell zárni az ügyet, különben két magyar intézmény hallgatói kiesnek az Erasmus-programból.

Címlapkép: Bóka János és Navracsics Tibor miniszterek az Európai Bizottságnál, 2023. szeptember 8-án. A fotó forrása: EU