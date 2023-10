Küszöbön a Magyarországnak szánt EU-s pénzek feloldása, cserébe egyetlen, fontos dologban engedhet a kormány

Küszöbön áll a Magyarországnak szánt EU-s pénzek befagyasztásának feloldása: hazánk 13 milliárd euróhoz juthat hozzá, ha a magyar kormány cserébe nem blokkolja többé az Ukrajnának szánt forrásokat – írja több nyugati lap.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter néhány napja azt mondta: nagyon jól állnak az EU-val folytatott tárgyalások az uniós források felszabadításáról, de még nincs konkrét időpont arról, hogy mikor kezdhetnek el folyni Magyarországra ismét az uniós pénzek.

A Der Spiegel most arról értesült, hogy a tárgyalás valóban előrehaladott állapotban van:

az unió felszabadíthatja a kormány jogállamisági kihágásai miatt befagyasztott uniós forrásokat, ha cserébe a magyar politikai vezetés nem blokkolja többé az Ukrajnának szánt támogatásokat.

A lap szerint első körben 13 milliárd euró (kb. 4960 milliárd forint) felszabadításáról van szó.

A Euronews kitér arra is, hogy három különböző eszköz keretében összesen 28 milliárd eurónyi, Magyarországnak szánt támogatást tart befagyasztva az Európai Unió. Arról is írnak, hogy a források feloldása egyelőre közel sem konszenzusos álláspont a tárgyalásban résztvevő uniós képviselők részéről, sokan úgy látják, hogy Magyarország nem tett elég reformot a jogállamiság kérdésében és hogy Ukrajna támogatása továbbra is elégtelen.

Közben a Szabad Európa arról írt: négy EP-pártcsoport magyar és nemzetközi jogászok bevonásával elemzést készített, melynek lényege, hogy szerintük elégtelenek a magyar igazságszolgáltatási reformok és nem szabad feloldani a magyar források befagyasztását.

