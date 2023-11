A kormány új fejlesztési koncepciójában fókuszban a kis- és funkcionális térségek, az országhatáron átnyúló közszolgáltatások

Magyarország új fejlesztési koncepciója alapvető változásokat hoz a területi tervezés és szolgáltatások terén, sokkal jobban koncentrálva a hasonló adottságú (ún. együtt kezelendő) térségekre. Eközben az Európai Unió pedig pont a makrorégiós stratégiák alkalmazását erősítené, főként az ország határokon átnyúló együttműködésre összpontosítva. Azonban van átfedés a két látszólag ellentétes megközelítés között: a kormány részben épp ilyen határ menti kooperációkkal kívánja javítani a kistérségek és erős városmag nélküli területek infrastruktúráját és szolgáltatásait. A kérdés azonban az, hogy miként illeszthető be ez a megközelítés az Európai Unió által támogatott makroregionális kezdeményezések kereteibe – többek között ezekről a kérdésekről tájékoztatta Mayer Gábor területfejlesztésért felelős államtitkár a Portfolio-t.

A kormány új területfejlesztési koncepciója sok változást hozhat az ország városi és vidéki területein az állami beruházáspolitikában. Az ígéretek szerint a területfejlesztési politika rugalmasabbá válik, és figyelembe veszi a városi és vidéki területeken élők egyedi igényeit. A tervezett változtatások magukban foglalják a törvényi keretrendszer átírását és a területi együttműködés megerősítését. A kormány emellett azt ígéri, hogy javítani fogják az állami szolgáltatási minimumot, a területi közszolgáltatás színvonalát, valamint létrehoznak egy területfejlesztési alapot.

Ahogy arról korábban részletesen írtunk, az új irányvonal szerint a kormány többet és jobban foglalkozik majd a városmag nélküli területek fejlesztésével. A nagyobb városok társadalmi-gazdasági gravitációs pontjainak megtartása mellett az új koncepcióban egyre inkább a kis- és közepes városok megszólítása, fejlődésének biztosítása válna súlyponti feladattá.

Nincs ellentét az uniós célok és a magyar tervek között

A változtatás egyik legfőbb oka, hogy az Európai Unió kohéziós politikáját sokszor érte az a kritika, hogy azt túlságosan nagy régiókra szabták. Emiatt szinte mindent egységes, homogén területként kezel, miközben egy-egy megyében, de akár járásban is jelentős fejlettségi eltérések találhatók. Ráadásul az EU egyre inkább erősítené az országok közötti, makroregionális együttműködéseket is.Az Európai Unió makroregionális kezdeményezései alapvetően olyan földrajzi területek kihívásaira és lehetőségeire válaszolnak, amelyek túl szűk területet érintenek ahhoz, hogy az EU egésze számára közvetlenül érdeket jelentsenek, ugyanakkor túl nagyok ahhoz, hogy nemzeti szinten hatékonyan kezelhetők legyenek.Mayer Gábor államtitkár kiemeli, hogy az új magyar fejlesztési koncepció a hasonló adottságú, emiatt fejlesztési szempontból együtt kezelendő térségek-, mint a funkcionális várostérségek (azaz a nagyvárosok munkaerőpiaci vonzáskörzetei) és az erős városmag nélküli területek fejlesztésére összpontosít, de szerinte nincs ellentét a makroregionális és az új magyar, nemzeti szintű megközelítés között.

„A makroregionális kezdeményezéseknek nem céljuk, hogy a nemzeti és a szubnacionális szintű fejlesztéspolitika helyébe lépjenek, hanem inkább kiegészítik azokat” – hangsúlyozta az államtitkár, sőt szerinte kifejezetten segítheti egymást a kétfajta megközelítés.

Mint azt Mayer Gábor ismertette, Magyarország a Duna Régió Stratégia keretében olyan együttműködéseket alakított ki más országokkal, amelyek során közösen kezelik a térségi kihívásokat és fejlesztési lehetőségeket. A határokon átnyúló kapcsolatok erősítése és az EU által támogatott programokhoz való hozzáférés segíti Magyarországot abban, hogy az itthoni területek fejlesztését hatékonyabban és fenntarthatóbban valósítsa meg.

A határokon átnyúló összefogás létrehozhatja a fejlődéshez szükséges kritikus tömeget, és előmozdíthatja a szinergiákat

Számos olyan terület van – mint például a természeti és kulturális örökség védelme, az erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a hiányzó közlekedési kapcsolatok megteremtése, az energiabiztonság –, melyek hatékony fejlesztése csak több ország együttműködésével, az érintett területek és intézmények közös erőfeszítése és tapasztalatcseréje révén valósítható meg” – mondta el a Portfolio-nak az államtitkár.

Úgy látja, a Duna Régió Stratégia pilot projektjeiben szereplő nemzetközi gyakorlatok megismerése, tapasztalatok átvétele segíthet Magyarországnak az állami szolgáltatási minimumok és területi közszolgáltatások javításában. „A makroregionális együttműködés a határ mentihez képest is nagyobb, transznacionális léptékű együttműködést tesz lehetővé. Ennek keretében jellemzően 5-10, de akár a Duna vízgyűjtő mind a 14 országának különböző (kormányzati, hatósági, kutató, civil, stb.) szervezetei működhetnek együtt egymással. Mindez kiváló platformot biztosít a tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztására, közös megoldások kidolgozására” – tette hozzá Mayer Gábor.

Példaként említette a DARLINGe projektet: ez a Pannon-medence déli részén végzett mély geotermikus energiapotenciál felmérésére irányult, amely során Boszniában és Szlovéniában is sikeresen valósultak meg geotermikus projektek. Ezek eredményeire alapozva elkészült egy tanulmány és e-learning tananyag az EUDRS keretében, amely segíti a magyar geotermikus tapasztalatok és tudás átadását más Duna-menti országoknak. Emellett Horvátországban is megkezdődött a geotermikus energia kutatása, előkészítve az újabb, évente 600 ezer MWh villamos energia termelését 2029-től, ami jelentős előrelépést jelent a fenntartható energiatermelés terén.Bár eltérőek a jogi környezet és a lokális igények, de a közös problémákra kidolgozott megoldások és jó gyakorlatok könnyen alkalmazhatók lehetnek. A tapasztalatok és eredmények megosztása a határokon átnyúló együttműködések révén nemcsak Magyarország számára előnyös, hanem a szomszédos országok számára is lehetőséget teremt a kölcsönös tanulásra és fejlődésre.

Jöhetnek a határokon átnyúló közszolgáltatások?

Mint azt Mayer Gábor elmondta, a területi közszolgáltatások határon átnyúló koordinációja hosszú távon elengedhetetlen azokon a területeken, ahol a határ mentén élők számára a szomszédos országban lévő városok szolgáltatásai könnyebben elérhetők. Az EU által támogatott programok és kezdeményezések segíthetnek az akadályok leküzdésében, például a jogi, közigazgatási, kulturális és nyelvi különbségek, valamint az intézményrendszeri különbségekből fakadó akadályok felszámolásában. Az uniós finanszírozás és az együttműködés lehetőségei segíthetnek az intézményi kapacitásfejlesztésében és a közszolgáltatások színvonalának emelésében.

Magyarország jelenleg hatályos Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciója hangsúlyozza a Kárpát-medence országainak szorosabb együttműködését, és felhívja a figyelmet arra, hogy jobban ki kell használnunk közös értékeinket és adottságainkat, ezáltal növelve a térség fenntartható versenyképességét

– tette hozzá a szakértő, aki ismertette, hogy az uniós támogatással megvalósuló Interreg programok a határon átnyúló közszolgáltatások létrehozását, előkészítését, kísérleti elindítását, illetve a meglévő szolgáltatások színvonalának javítását is támogatják. Sőt, a kapcsolódó kutatások, elemzések uniós finanszírozására is lehetőséget teremtenek.Úgy látja, hosszú távon egyre inkább szükségessé teszi a szolgáltatások határokon átnyúló koordinációjának az elmélyítését az a cél, hogy az emberek a lehető leggyorsabban hozzáférjenek az egyes közfunkciókhoz. Mint arra kitért, a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló uniós irányelv értékelésénél az Európai Bizottság is megállapította, hogy az egyes országok egészségügyi rendszerei közötti különbségek továbbra is akadályozzák a határokon átnyúló együttműködést.

„A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Programban európai uniós támogatással megvalósuló ACCESS stratégiai projekt célja ezért éppen az, hogy 2023 és 2029 között feltárja és elősegítse azon jogi és adminisztratív akadályok felszámolását, amelyek megnehezítik az erősebb integrációt és a magasabb szintű együttműködést a mindennapi ingázás, valamint a határon átnyúló szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén” – tette hozzá Mayer Gábor.Az államtitkár úgy látja, a határokon átnyúló együttműködés és szolgáltatások integrálása az új magyar koncepcióban nemcsak a kistérségek fejlődését támogatja, hanem erősíti az országok közötti kapcsolatokat és a fenntartható fejlődést is a régióban.„Mivel a funkcionális térség alapú megközelítés alapvető eleme az új magyar koncepciónak, így a jövőben elképzelhetők akár államközi, akár határ menti nagytérségek, várostérségek közötti együttműködések is bizonyos (köz)szolgáltatások esetében” – jelentette ki. Mayer Gábor szerint erre főleg ott lesz lehetőség, ahol a feladat ellátási helye a határ túloldalán sokkal gyorsabban elérhető még a határátlépés időigényével együtt is.

Címlapkép: A szlovák-magyar határt jelképezõ tábla a Mária Valéria híd közepén.MTVA/Bizományosi/Faludi Imre.