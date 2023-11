Saját mérgével etetik meg az Európai Bizottságot, komoly vizsgálat indult

Az Európai Bizottságot is vizsgálják az új uniós célzott hirdetéseket tiltó szabályok megsértése miatt. A vádak szerint egy ellentmondásos törvény népszerűsítése érdekében célzott hirdetéseket alkalmazott a testület a digitális platformokon, a felhasználók érzékeny magánadatait felhasználva.

Csütörtökön a Max Schrems által vezetett, a magánélet védelméért harcoló None of Your Business (NYOB) csoport panaszt nyújtott be az Európai Adatvédelmi Biztoshoz (EDPS) az Európai Bizottság Migrációs és Belügyi Főigazgatóság (DG HOME) ellen. A panaszban azt állítják, hogy a végrehajtótestület mikrotargetálást alkalmazott az X platformon, megsértve ezzel mind az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), mind a platform saját szabályait – írja a Politico.

A vita egy korábbi Politico-riporton alapul, amely nyilvánosságra hozta, hogy a Bizottság európai polgárok millióit célozta meg a Twitteren, a hirdetéseket személyes adatok, többek között vallási és politikai meggyőződések alapján testre szabva. A cél az volt, hogy a nyilvánosság támogatását megszerezze egy sokat támadott, a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagok elleni küzdelemre vonatkozó javaslathoz.

A NYOB azt állítja, hogy az Európai Bizottságnak nincs jogalapja arra, hogy az X-en (néhai Twitter) célzott hirdetések céljából érzékeny adatokat dolgozzon fel, hangsúlyozva, hogy egyetlen szervezet – beleértve a Bizottságot is – sem áll a törvények felett. Felix Mikolasch, a NYOB adatvédelmi ügyvédje sürgeti az EU adatvédelmi felügyelőszervét, hogy vizsgálja ki az ügyet és szabjon ki bírságot. Emellett a NYOB fontolgatja, hogy újabb panaszt nyújt be az X ellen a mikrocélzás lehetővé tétele miatt. Az európai adatvédelmi biztos október vége óta vizsgálja az ügyet, és további információkat kért a Belügyi Főigazgatóságtól.

A vita hátterében az az uniós szabályozási tervezet áll, amely a közösségi médiaplatformokat arra kötelezi, hogy vizsgálják át és jelentsék a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos illegális anyagokat. Az adatvédők szerint ez a törvényjavaslat veszélyeztetheti a titkosítást, ami tömeges megfigyeléshez vezethet, és az EU-t széleskörű jogkörökkel ruházza fel a jövőbeli megfigyeléshez. Bár az Európai Parlament egyik bizottsága nemrégiben jóváhagyta a magánéletet jobban tiszteletben tartó álláspontot, az uniós kormányok még nem hoztak döntést a törvényjavaslat sorsáról.

Viszont maga az Európai Bizottság nagyon is üldözi most már a mikrotargetálást: épp a hetekben jelentették be, hogy az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) a Facebookon és az Instagramon a is megtiltotta a „viselkedésalapú reklámozást” az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség mind a 30 országában. Az eredetileg az EU-n kívüli Norvégia által bevezetett tilalom visszalépést jelent a Meta Platforms (a Facebook és az Instagram tulajdonosa) számára, amely globális forgalmának akár 4%-át kitevő bírsággal is számolhat a szabályok be nem tartása miatt. Ez a fajta hirdetési technika is a felhasználók kényes személyes adatait használja fel.

A Meta azt állítja, hogy tervei között szerepel a szabályozási követelményeknek való megfelelés, az EU-ban és az EGT-ben élő felhasználók számára a hozzájárulás lehetőségét kínálja fel, és novemberben előfizetési modellt vezet be.

Az EDPB ezen döntése mintegy 250 millió európai Facebook- és Instagram-felhasználót érint, és jelentős fejleményt jelent a digitális platformok szabályozására és a felhasználói magánélet védelmére irányuló folyamatos erőfeszítésekben.

Címlapkép forrása: EU