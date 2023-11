Most akkor mi a helyzet az EU-s pénzekkel? - Örülhetünk?

Ma délután egymás után egy kedvezőtlen és egy kedvező hír is napvilágot látott a magyarországi kohéziós pénzek tekintetében, amelyek lényegét az alábbiakban foglaljuk össze röviden.

Három szálon futnak az ügyek, amelyeket érdemes külön tisztázni:

I. Kohéziós pénzek eddig ismertnél nagyobb mértékű felszabadulása. Amint saját információink alapján megírtuk: az eddig várt 5,5-6,5 milliárd euró helyett 10 milliárd eurót szabadít fel a gyakorlatban a 21,7 milliárd eurós kohéziós keretünkből az, ha a magyar kormány válaszai után (értsd törvénymódosítás és miniszteri rendelet megjelenése a Közlönyben, majd ennek riportálása kifelé) az Európai Bizottság rábólint az igazságügyi reform utolsó elemeire is. Ez a hivatalos lépés a Népszava és a Szabad Európa egybehangzó információi szerint még december 14-15-i EU-csúcs előtt, várhatóan a Bizottság december 13-i ülésén megtörténhet. Eddig úgy tudtuk, hogy az igazságügyi reform brüsszeli elfogadása elméletben 13 milliárd eurót szabadít fel, a gyakorlatban a tematikus feljogosító feltételek teljesítésének hiánya miatt csak kb. 5,5-6,5 milliárd eurót, de a háttérben ezek szerint volt érdemi előrehaladás a teljesítésben, és ezért ugrik meg 10 milliárdra a gyakorlatban felszabaduló kohéziós keretünk mérete. Ha további tematikus ügyeket is sikerül kipipálni a következő hónapokban, akkor mind a 13 milliárd eurós keretünk felszabadulhat, amit az igazságügyi reform ki tud nyitni. Vannak ugyanis olyan részei a kohéziós keretünknek, amelyek blokkolva maradnak még azzal együtt is, hogy a horizontálisan mindent blokkoló igazságügyi reformot elfogadják. Az egyik ilyen nagy rész a jogállamisági eljárás miatt felfüggesztett 6,35 milliárd euró, egy további 2,7 milliárd eurós tételt egyéb horizontális ügyek blokkolnak (oktatás szabadsága, kisebbségek jogai, migráció kezelése), és vannak egyéb kisebb tételek, amelyeket további tematikus feljogosító feltételek blokkolnak.

A 10 milliárdos tétel gyakorlati felszabadulása után nagy kérdés, hogy a tényleges kifizetések mikor indulnak meg. Ennek az az oka, hogy miután a Bizottság hivatalosan rábólint az igazságszolgáltatási reformokra, a nála lévő számlák kifizetésére 60 napja van. A magyar kormány 202 millió euró kohéziós fejlesztési számlát küldött ki nyáron, és év végéig további mintegy 300 millió eurónyi számla kiküldését jelezte. Elméletileg tehát, ha kihúzza 60 napig a számlák kifizetését a Bizottság a december közepi döntéshez képest, akkor február közepén-végén jöhet meg félmilliárd euró, de lehet, hogy becsúszik egy része még az idei év végi dátum előttre. A 10 milliárdos keret további kifizetései elméletileg azon múlnak, hogy mikor mennyi számlát küld ki a kormány, feltéve, hogy folyamatosan problémamentesek ezek a számlák.

II. Nem teljesítette még a kormány a jogállamisági eljárásban rögzített feltételeket, így zárolva marad a felfüggesztett rész. A ma délutáni kedvezőtlen hír az volt, hogy az uniós költségvetési biztos világossá tette: nem tett még mindent meg a magyar kormány azért, hogy a jogállamisági eljárást le lehessen zárni, mert a 17 feltételből még 3-4 nem teljesült, így a 6,35 milliárd euró forrás továbbra is blokkolva marad a december közepén elkészülő bizottsági értékelés alapján. Tudomásunk szerint az összes feltétel maradéktalan teljesítését, így az eljárás lezárását leghamarabb jövő tavaszra lehet várni, de lehet benne bőven csúszás, ha a kormány elhúzza a maradék feltételek teljesítését.

III. A helyreállítási program döntő része továbbra is elérhetetlen marad a szupermérföldkövek teljesítési hiánya miatt. Azzal, hogy az uniós költségvetési biztos jelezte: maradtak még olyan feltételek a jogállamisági eljárásban, amelyeket nem teljesített a kormány, egyúttal azt is kimondta: a 10,4 milliárd eurós helyreállítási program kinyitásához szükséges szupermérföldkövek egy része se teljesült. Itt az a lényeg, hogy a jogállamisági eljárásban elvárt 17 feltétel és a helyreállítási programban elvárt 27 szupermérföldkő között nagy az átfedés. Így tehát az 5,8 milliárd euró helyreállítási támogatásból semmit sem kaphatunk meg egyelőre, és a 0,7 milliárd euró REPowerEU támogatásból, valamint a 3,9 milliárd euró REPowerEU hitelkeretből is csak az előleget folyósíthatja a Bizottság, amelynek az összege 0,92 milliárd euró. Ennek fele várhatóan február körül érkezik meg, a másik fele jövő decemberig.

A helyreállítási programból bármely további folyósítás csak azután indul meg, hogy a 27 szupermérföldkövet, és sok tucat egyéb normál mérföldkövet teljesít a kormány, és akkor utófinanszírozásban megkapja a pénzeket részletenként a teljesítés előrehaladtával. Amint a bizottsági részletes értékelés 257. oldalától kezdődik: az első támogatási részlet kifizetése 813 millió euró lesz, ha a táblázatban összefoglalt összes feltételt teljesíti a kormány, majd a második részlet feltételeinek teljesítése 776 millió folyósítást jelent, utána 657 millió euró jön a harmadik tételben, és így tovább. A hitelkeretnél az első részlet folyósítása 1,1 milliárd euró lesz, ha a felsorolt feltételeket teljesíti a kormány, majd 773 millió jön a másik részletben, aztán 666 millió a harmadikban, és a végén 1,37 milliárd euró érkezik a maradék feltételek teljesítése után.

Címlapkép forrása: Getty Images