Drasztikusan átalakítaná az új hatóság a vagyonnyilatkozati rendszert

Tavaly többször is átalakult a politikusokra vonatkozó vagyonnyilatkozati rendszer: először a kormánypártok nyáron elfogadták egy módosítást, amely szerint jelenleg csak a változást kellett volna az előző évekhez képesti vagyoni állapotokhoz képest. Valamint a képviselőknek nem kellett volna beszámolniuk a külföldi és belföldi ingatlanjaikról és egyéb vagyonukról. De az Európai Bizottsággal a jogállamisági eljárásban lefolyatott egyeztetések után 2022 októberében visszaállították az évenkénti, továbbá a záróvagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget. Azonban az Európai Bizottság ezt sem találta kielégítőnek, így a kondicionalitási eljárásban kötelezték a kormányt, hogy szigorítsanak a rendszeren.

Szintén ebben a mechanizmus vállalta a kormány az Integritás Hatóság felállítását, amely most javaslatot tett a rendszer teljes átalakítására.

Az Integritás Hatóság most 16 pontos csomagjában olyan reformokat szorgalmaz, minthogy hozzanak létre a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásához, kezeléséhez ellenőrzéséhez egységes elektronikus, automatizált bevallási rendszert. Továbbá javasolják, hogy négyévente kötelezők legyen a vagyonnyilatkozatok egyes pozícióknál, valamint évente legyenek ellenőrzések a kiemelt kockázatú pozíciók esetében, és egy független szervezet ellenőrizze a vagyonnyilatkozatokat.

Az új rendszer az Integritás Hatóság szerint, folyamatos ellenőrzést biztosítana, és a vagyonnyilatkozatok tartalmának egységesnek kellene lennie. Az elektronikus rendszernek garantálnia kellene az előző bevallások hozzáférhetőségét is. Az szervezet azt is javasolja, hogy a teljes közszféra kötelett legyen vagyonnyilatkozattételre, továbbá minden olyan személy is, aki döntési jogkörrel rendelkezik az állami források elosztásában vagy gazdálkodásában.

A javaslatok szerint nem mindenki esetében lenne nyilvános a vagyonbevallás, hanem a beosztások kockázati besorolása alapján kellene kialakítani a rendszert. Az Integritás Hatóság szerint elengedhetetlen egy olyan kultúra kialakítása, amelyben a vagyonnyilatkozatokat az átláthatóság és az elszámoltathatóság előmozdításának eszközeként tekintik.

