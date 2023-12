Macron: tiszteletlenség volt, hogy Orbán Viktor nem szavazta meg a közös költségvetést

Emmanuel Macron francia elnök nem érzi úgy, hogy az EU-csúcson diadalt arattak, de annak örül, hogy elindulhatnak a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Bár Orbán Viktor azon lépését, hogy távolmaradásával végül nem vétózta meg a lépést korrektnek tartja, de azért erősen bírálta a magyar miniszterelnököt, hogy nem szavazta el az uniós közös költségvetés felülvizsgálatát.

„Nem meglepő, ami ebben a tekintetben történt. Orbán Viktor azt mondta, hogy ellenzi, de nem fogja megakadályozni a közös döntést [Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól]. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy továbblépjünk. Ezért nem ünneplek ma diadalt, de szerintem lehetett volna rosszabb is a végkifejlet. Ez egy pozitív eredmény az ukránok számára, de ez azt jelenti, hogy tovább kell haladnunk a folyamattal és teljes mértékben elkötelezettnek kell maradnunk a csatlakozásuk mellett” – mondta el Emmanuel Macron a csütörtöki tárgyalásokról az uniós csúcson tartott sajtótájékoztatóján pénteken. Mint ismert, végül 26 tagállam döntött csak egyhangúan a csatlakozási tárgyalások elindításáról, Magyarország pedig nem szavazott, hanem Orbán Viktor a döntéskor kiment a teremből.

Értékelésében a francia elnök végig diplomatikus hangnemben beszélt a tárgyalásokról, elismerte, hogy az egyetlen ellenzőként Orbán Viktor főszereplő volt a vitában. Ismertette, hogy több vezetővel együtt dolgozták ki azt a megoldási javaslatot Mark Rutte holland, Giorgia Meloni olasz, Pedro Sanchez spanyol miniszterelnökkel, valamint Charles Michellel, a Tanács elnökével valamint Olaf Scholz német kancellárral, hogy az Ukrajna csatlakozásáról szóló egyeztetésen, ha megreked a párbeszéd, akkor a magyar kormányfőt megkérik, hogy vonuljon ki a teremből. Több órás tárgyalás után végül elérkezett az a pont, amikor a német vezető jelezte a magyar politikusnak, hogyha elhagyja a termet, akkor a többi 26 tagállam tud szavazni. Így megerősítette a Portfolio helyszíni értesülését, hogy ez egy konszenzuális, előre megbeszélt lépés volt a kormányfővel.

Egy olyan megoldást kerestünk, amely tiszteletben tartja Orbán Viktor álláspontját, de végül összehangolt erőfeszítések révén megállapodásra juthatunk

– jelentette ki a csütörtöki tárgyalásról Macron.

A francia elnök ugyanakkor erősen bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy egy másik tárgyalási pontot, a hétéves költségvetés felülvizsgálatát egyedüliként megvétózta.

Ez egy tisztességtelen lépés volt

– fogalmazott az államfő, mivel szerinte azért, mert az Ukrajnával kapcsolatos támogatások kifizetésével nem értett egyet, a többi elemre nem kellett volna nemet mondania, amikor 26 másik tagállam ebben az ügyben is konszenzusra jutott.

Mint elmondta, a magyar érvelés kaotikus is volt a tárgyalóteremben, mivel Ukrajna finanszírozására már megszavaztak 18 milliárd eurónyi finanszírozást korábban. „Olyan kritikus kérdéseket vétózott meg, mint a közös hitelfelvétel magasabb kamatköltségeinek finanszírozása, ami csökkentené több ország kiadásait. De blokkolta olyan támogatások kifizetését is, amelyekre például Szlovákia nagyon vár” – tette hozzá a francia politikus, aki hangsúlyozta, hogy a migráció megakadályozására tett lépéseket is ebből a tételből finanszíroznák.

„Ez egy rossz döntés volt szerintem, és természetesen nagyon sajnálom” – ismertette álláspontját Emmanuel Macron.

A francia elnök kijelentette, azt várja Orbán Viktortól, hogy „az elkövetkező hónapokban európai módon viselkedjen, és ne ejtse túszul a tárgyalásokat politikai feltételekkel”.

Azt is elmondta, hogy bízik abban, hogy Orbánt az új évben sikerül meggyőzni arról, hogy csatlakozzon az Ukrajnának szánt pénzügyi segélycsomaghoz, mivel az azt blokkoló döntése azt jelenti, hogy saját országának, szomszédainak és a migrációs határellenőrzésre szánt friss forrásokat is blokkolja.

Címlapkép forrása: EU