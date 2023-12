Úgy sem lett nettó befizető Magyarország, hogy blokkolták az EU-s kifizetéseket

Bár a felzárkóztatási és a helyreállítási forrásokhoz egyáltalán nem fért hozzá Magyarország a különböző jogállamisági tárgyú uniós eljárások miatt, de így sem lett befizető tagállam 2023-ban, még időszakosan sem. Az EU közös költségvetéséből ugyanis folyamatosan érkeztek az új Közös Agrárpolitikából folyósítható támogatások, valamint a 2014-2020-as hétéves pénzügyi keretből még hozzá fért a kohéziós pénzekhez.

Bár a 2021-2027-es hétéves pénzügyi keretből Magyarország idén minimális mennyiségű forrást tudott csak lehívni a különböző EU-s jogállamisági tárgyú eljárások miatt, több jogcímen is érkeztek Magyarországra uniós támogatások.

Egyrészről az előző, 2014-2020-as ciklus utófinanszírozásainak egy jelentős része még csak most érkezik be a magyar költségvetésbe, másrészről a központi, brüsszeli elosztású tételeket is teljesíti az EU, tovább a Közös Agrárpolitikával összefüggő támogatásokat is rendben utalják. Ráadásul az előlegkifizetéseket nem blokkolta a most feloldott horizontális feljogosító feltételekről szóló eljárás. Tehát az uniós rendeletekben rögzített, alaponként változó (2-3 százalékos) előleget Magyarországnak is kiutalták már az uniós büdzséből, amely előlegek összege 541 millió euró volt az elmúlt két évben, de ebből 216 millió eurót (82,6 milliárd forint) idén folyósítottak az Európai Bizottság információs oldala szerint.

Továbbá a részletes magyar adatokat megvizsgálva az látszik, hogy kizárólag a Végrehajtási Operatív Program számláira kért Magyarország eddig időközi kifizetést, amelyet a Bizottság éppen azért fizetett ki a fent jelzett blokkolási ügy mellett is, hogy el tudjanak indulni a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben a folyamatok a 7 éves ciklus lebonyolítására (a személyi és intézményi keretek adottak legyenek), ezeket tehát ne lehetetlenítse el a Bizottság és a kormány közötti vita.

Az olyan – egyébként szintén nem felfüggesztett – speciális alapokból, mint a Brexit Alkalmazkodási Tartalék 4,44 milliárdra számítottak, amit szintén elutalt a Bizottság. Emellett még a vámbeszedési költségek megtérítésére is – a költségvetési tervek szerint – 41 milliárd forinttal számoltak.

Összességében így jelentős mennyiségű uniós forrás érkezett meg Magyarországra a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF), valamint a 2021-2027-es kohéziós források felfüggesztése mellett is. A kormány tervei szerint 948,2 milliárd forintnyi bevételt vártak az előző ciklus kohéziós részéből, valamint 325,44 milliárdot az RRF-ből, viszont a előbbinél a késői megállapodás miatt idén már biztosan egy forint sem érkezik meg. A mérleg így úgy fest, hogy papíron az évi 2765,2 milliárdos teljes magyar bevételi oldal közel fele, 1273 milliárd forint eshet ki biztosan az év végéig, miközben 1491 milliárd befolyhat a büdzsébe.

A legutóbbi, novemberi államháztartási jelentés szerint az EU nem is adós a transzferekkel, az év első 11 hónapjában 1265,4 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 12. 08. Elkeserítő deficitadat érkezett − Bajban van a kormány

A költségvetés márciusban elfogadott módosított változata jelent a leginkább kapaszkodót arra nézvést, hogyan is számolt az Orbán Viktor vezette kabinet az unió felé való befizetéseket illetően.

Ekkor még úgy számoltak, hogy a magyar költségvetés hozzájárulása az uniós költségvetéshez 662,16 milliárd forint lesz.

Viszont ez némileg csökkenhetett is két okból: egyrészről a magyar gazdaság nem hozta a várt gazdasági növekedési ütemet, és várhatóan a legjobb esetben is zsugorodott a magyar GDP. Ez azért okoz változást a befizetéseknél, mert a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alapján kell fizetni az uniós költségvetésnek. Ez egy a GDP-ből származtatható mutató, amely figyelembe veszi a külföldről kapott és a külföldnek fizetett elsődleges jövedelmeket is.

A másik ok, hogy a módosított büdzsét is 408,8 forintos euróárfolyammal számolta még ki a Pénzügyminisztérium, míg a tényleges éves átlagos árfolyam 380-385 körül alakulhat majd. Azonban ez a hatás érvényesül az utalási oldalon is, tehát forintban technikailag kevesebb támogatás futhat be.

Az a mostanában bedobott kormányzati állítás tehát nehezen áll meg, hogy Magyarország nettó befizetője lenne az uniós költségvetésnek.

A 662,6 milliárd forintnyi befizetés esetében a mindenféle uniós eljárások miatt blokkolt kifizetésekkel együtt nézve, a már beérkezett 1265,4 milliárd forinttal számolva is még mindig haszonélvezőnek számít.

Azt is érdemes kiemelni, hogy bár már az áht-jelentés szerint november végéig az uniós kiadások 2402,0 milliárd forintot tettek ki, ezek valójában tartalmazzák azokat az előlegfizetéseket, amelyeket a magyar költségvetésből fizettek ki az uniós támogatási programokra. Ez a tétel nem is jelenik meg a mérlegszemléletű hiányban, mivel a kormány a kifizetéseket visszaigényelheti, vagyis követelésként valójában forrást jelentenek így is.

Az érveléskor természetesen olyan elemeket is figyelembe lehet venni, hogy mivel Magyarország is része az uniós belső piacnak, az itthon működő multinacionális vállalatok kiutalhatják a jövedelmeiket, de a külföldön lévő magyar tulajdonú cégek is visszafolyatnak valamennyit. Ezekre ugyan léteznek becslések, de csak a költségvetési szempontokat nézve még az erősen visszafogott transzferek mellett is előnyös volt még hazánknak az EU-tagság.

Címlapkép forrása: Shutterstock