Megindulhat 3800 milliárd forintnyi uniós pénz, de maradt még pár csavar

Több, mint háromszor akkora fejlesztési keretet szabadított fel a minap az Európai Bizottság a magyar kormány számára, mint amennyi pályázati kifizetést itthon már megvalósított a 2021-2027-es ciklusban, így tehát legalább két évre előre van szabad, lehívható brüsszeli keret a hazai fejlesztések utófinanszírozásához – derült ki a Portfolio rövid vizsgálatából. Ez afelé mutat, hogy a kormány jövőre fel fogja pörgetni a pályázatok meghirdetését, elbírálását és kifizetését, hogy az uniós pályázatok szokásos előfinanszírozási stratégiájával is lendületet adjon a gazdaságnak. Úgy tudjuk azonban, hogy még mindig maradt egy egy jelentős bizonytalansági tényező a történetben, ami óvatosságra inti a kormányt, és így összességében egyelőre visszafogott pályáztatási tempóra van kilátás.

Mekkora pénz szabadult fel?

A 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklusból már eltelt két naptári év a különféle brüsszeli vitákkal, és a múlt hétre jutott oda a magyar kormány, hogy ki tudta mondatni az Európai Bizottsággal azt az alapvető megállapítást, hogy a magyar igazságszolgáltatás független, megfelel az egyik horizontális feljogosító feltételnek, és így 2023 végétől már nincs akadálya a felzárkóztatási pénzek brüsszeli lehívásának. Pontosabban van, hiszen a kondicionalitási eljárásban még továbbra is felfüggesztve maradt 6,35 milliárd euró, és vannak még más, horizontális feljogosító feltételek (oktatási szabadság ügye, szexuális kisebbségek jogai, migrációs vita), amelyek együtt további 2,6 milliárd eurót blokkolnak.

Ezeken túl vannak még olyan tematikus (szakmai-specifikus) feljogosító feltételek is, amelyeknek egyelőre nem felel meg bizonyos fejlesztési programokban a kormány. Éppen ezért az Európai Bizottság múlt heti döntésével a mintegy 22 milliárd euró kohéziós (felzárkóztatási) EU-forrásból csak 10,2 milliárd eurót tudott a gyakorlatban felszabadítani.

Ez a mintegy 3800 milliárd forint jelentős összeg, hiszen a 7 évre járó felzárkóztatási pénzeink közel felét jelenti, és több, mint háromszor nagyobb, mint az itthon eddig összesen kifizetett fejlesztési forrás a 2021-2027-es ciklusban.

A 2014-2020-as fejlesztési ciklus egyik tapasztalata az, hogy egy-egy évben akár 1200-1500 milliárd forintot is elő tudott finanszírozni itthon a nyertes pályázóknak a fejlesztéspolitikai intézményrendszer, extrém túlpörgetett időszakban volt, hogy ennél többet is. Így tehát az eddig kifizetett 1200 milliárd forinttal és a múltbeli tapasztalatokkal számolva az adódik, hogy a most felszabadított 3800 milliárd forint még legalább két évig elegendő arra, hogy az itthon előfinanszírozással végrehajtott fejlesztések számláit utólag kifizesse a Bizottság.

Mit okoz ez a felszabadított pénztömeg?

Ez a legalább két évre előre elegendő brüsszeli fejlesztési pénztömeg itthon bátorítást adhat a kormánynak arra, hogy a pályázati ínség időszakát lezárja, és egyre több kiírást tegyen közzé, bíráljon el, és fizessen ki, ahol csak tud, de vannak korlátai (lásd alább). Azt egyelőre nem tudjuk, hogy konkrétan mely magyar Operatív Programok kereteiből jön össze a 10,2 milliárd eurós most kinyílt brüsszeli keret (mely programokat, azok mely részeit blokkolja még a tematikus feljogosító feltételek hiánya), de számos dolgot tudunk, és ezekből lehet következtetni. A nyilvánosan elérhető információkat rendeztük össze egy táblázatba, és amint alább látszik:

A mintegy 22 milliárd euró brüsszeli pénztömeg köze fele, 10,2 milliárd euró kinyílt, ebből egyelőre 0,65 milliárd eurót folyósított a Bizottság a magyar kormánynak (ez október elseje óta csak mininálisan nőtt, akkor 0,6 milliárd eurós átutalással egy technikai ok miatt furcsa módon vezettük az uniós rangsort, most már csak a harmadik helyen állunk).

A 3813 milliárd forintra kalkulált kinyílt brüsszeli kerethez képest idehaza 1685 milliárd forintot ítéltek meg a nyertes pályázóknak és ebből 1211 milliárdot fizettek ki nekik.

Jól látszik, hogy egyelőre csak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszban (GINOP Plusz), és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) van érdemi pályázati meghirdetés, és kifizetés, illetve minimális az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszban (IKOP Plusz)

A TOP-ban számításaink szerint az 1067 milliárd forint körüli szabad keretet már jócskán túligényelték a pályázók, és lassan le is köti a kormány a megítélt és kifizetett támogatásokkal a szabad keretet, így érdemi új TOP-os pályázatra a fennmaradó rész brüsszeli felszabadításáig nem érdemes számolni. A Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz) egy technikai jellegű fejlesztési program, a teljes 7 éves ciklus összes programjának a lebonyolítási feltételit teremti meg, így ott nem érdemes külön piaci alapú pályázatokra számítani.

A fenti táblázat és a friss brüsszeli döntés együtt összességében az alábbiak felé mutat:

Felpöröghet a pályázati meghirdetés a GINOP Pluszban és az IKOP Pluszban (utóbbiban addig a szintig, amennyit nem blokkol a brüsszeli felfüggesztés)

Elindulhat végre a pályázatok meghirdetése a KEHOP Pluszban, a DIMOP Pluszban, az EFOP Pluszban (akkor, ha a tematikus feljogosító feltételeknek is maradéktalanul megfelelnek ezek a fejlesztési programok, ezt egyelőre nem tudjuk).

Azzal, hogy az Európai Bizottság tavaly karácsony előtt elfogadta az összes magyar Operatív Programot, az itthoni megelőlegezett pályázati kifizetések mögött volt már elméleti finanszírozási fedezet (10,2 milliárd eurós részre most már gyakorlati fedezet is van), és így az itthoni kifizetések nem növelik az uniós módszertan szerint fontos eredményszemléletű (ESA) államháztartási hiányt. Emiatt tehát eddig sem kellett volna óvatosnak lennie a kormánynak a pályázatok meghirdetésével és kifizetésével. Ami miatt mégis elővigyázatos volt, azt az indokolta: nem lehetett tudni, hogy mikor és mennyi pénz érkezhet meg Brüsszelből utófinanszírozásban, az itthoni fejlesztési számlák kiküldése után, márpedig ez igencsak lényeges tényező a pénzforgalmi államháztartási hiány miatt, amit meg kell finanszírozni, és ha túl sokáig elmarad a brüsszeli pénz, akkor a kibocsátott államadósság az év végi adósságrátát is feljebb tornássza.

Most 10,2 milliárd eurós résznél elméletileg elhárult az a kockázat is, hogy mikor tudja lehívni utólag a kormány Brüsszelből. Azért csak elméletileg, mert a Portfolio brüsszeli háttérinformációi szerint rendkívül szorosan figyeli majd az Európai Bizottság a kiküldött számlák tartalmát részben az Európai Parlament felőli kemény nyomásgyakorlás miatt is, és

benne van a pakliban, hogy az utófinanszírozás egy részét blokkolni fogja különféle pénzfelhasználási kritikák miatt.

Ez például a közbeszerzés keretében már kifizetett támogatások számláit érintheti, így tehát az egyáltalán nem biztos, hogy a 10,2 milliárd euró a gyakorlatban is hozzáférhető teljes egészében Magyarország számára. Ez pedig bizonytalanságot jelent a kormánynak és óvatossá teheti abban, hogy itthon mikor és mennyi új pályázatot hirdet meg, nehogy abba fusson bele, hogy a felpörgetett itthoni kifizetések után a kint elméletben felszabadult 10,2 milliárd euró jelentős részét nem kapja meg, emiatt elszáll a pénzforgalmi hiány, és így esetleg emelkedő pályára áll 2024 év végére az adósságráta, mint ahogy annak kockázatára minap az OECD is figyelmeztetett kamatkiadási és egyéb okok miatt.

Összességében most az látszik, hogy az elmúlt két év pályázati ínsége és nagyon visszafogott uniós pénzkifizetési tempója után kedvező változás jöhet (eddig két év alatt fizetett ki annyit a 2021-2027-es ciklus terhére, mint korábban évente szokott, és nem igaz, hogy jól működött a gazdaság EU-pénz nélkül, hiszen egyrészt recesszióba csúszott, másrészt nettó értelemben igenis érdemi pénz érkezett Brüsszelből). Ez a kedvező változás azt jelenti: elkezdhet egyre több pályázatot meghirdetni a kormány azokon a területeken, amelyek a most felszabadított 10,2 milliárd eurós tétel hatálya alá esnek, várhatóan például a gazdaságfejlesztési program terhére. Mégis óvatos maradhat a kormány az előfinanszírozási stratégiájával, mert Brüsszel árgus szemekkel figyeli a fejlesztési számlákat, és megakaszthat kifizetéseket még a most felszabadított 10,2 milliárd eurós keretből is, ami itthon növelné a 2024-es év egyébként is komolynak tűnő költségvetési kihívásait.

