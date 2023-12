Megtörte az EU napjaink legnagyobb birodalmait

Az Európai Bizottság úttörő lépésként megkezdte a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) szigorú végrehajtását, ami kulcsfontosságú lépés a nagyon nagy online platformok (VLOP) és a nagyon nagy online keresőmotorok (VLOSE) szabályozása és felelősségre vonása felé az Európai Unióban. Így sikerült már részben megtörni a Facebook és az Instagram tulajdonosát, a Metát, valamint borsot törni Elon Musk és az X orra alá. Az online piactereknél is kemény világ jön.

Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (Digital Services Act - DSA) augusztus végével életbe lépett, célja pedig a nagy platformszolgáltatók szabályozása és a tartalomkezelés szigorítása annak érdekében, hogy Európában „biztonságosabb és elszámoltathatóbb digitális tér” alakuljon ki. Bár az EU intézményei gyakran fogalmaznak meg hasonlóan pozitív kijelentéseket kevésbé súlyos jogi keretek bevezetésekor is, a Facebook-anyacég Meta és a Google-t magában foglaló Alphabet már a kezdetektől fogva annyira ellenállt, hogy pusztán ez igazolta, hogy komoly változásokra kényszerítheti Brüsszel a világ legnagyobb netes szolgáltatóit, amelyek szinte nemzeteket leigázó birodalmakként viselkednek.

A DSA egy átfogó keretrendszer, amely szabályozza az online tevékenységek különböző aspektusait, beleértve a tartalom moderálását, a felhasználói adatvédelmet, az algoritmusok átláthatóságát és a dezinformáció elleni küzdelmet.

A szabályozás egyik kulcseleme az, hogy a digitális platformokat felelősségre vonhatóvá teszi az általuk tárolt és közzétett tartalmakért egyaránt. Ennek részeként a platformoknak meg kell akadályozniuk a káros tartalmak, például a gyűlöletbeszéd és az illegális anyagok terjesztését, és be kell vezetniük mechanizmusokat a felhasználók által nemkívánatos tartalmak jelentésére, valamint meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket ezek kezelésére. Azok a platformok, amelyek nem kezelik megfelelően a jogos panaszokat, bírságot kockáztatnak.

A DSA hangsúlyozza az átláthatóságot, amely a legnagyobb kihívást jelenti jelenleg a platformszolgáltatók számára. Az online szolgáltatóknak innentől kezdve átláthatóbbá kell tenniük szolgáltatási feltételeiket, tartalom moderálására vonatkozó irányelveiket és hirdetési gyakorlatukat.

A felhasználókat részletesen tájékoztatni kell arról, hogy milyen adatokat gyűjtenek róluk, hogyan dolgozzák fel ezeket az adatokat, és milyen profilokat készítenek róluk a technológiai vállalatok.

Az egyik legfájdalmasabb változás a techcégek által jelenleg titkosított ajánló algoritmusok működésének transzparenciája lesz. Mostantól a nagy online platformoknak be kell mutatniuk, hogy az algoritmusok hogyan döntenek a tartalmak megjelenítéséről, és hogyan épül fel a felhasználók profilozása, amelyek alapján az egyes posztok, reklámok megcélozzák őket.

Az átláthatósági törekvés célja, hogy megakadályozza, hogy a tartalomajánló algoritmusok segítsék a káros tartalmak vagy álhírek terjedését. Az EU reményei szerint ezáltal megelőzhetők olyan cégcsoportok tevékenységei, amelyek a közéletet befolyásolhatják. Például ilyen volt a brexitben kulcsszerepet játszó Cambridge Analytica.

Sok cég került fel a halállistára, jöhet az elszámoltatás

A DSA-nak minden cég az alanya, amelynek az EU-n belül legalább havi 45 millió felhasználója. Az Európai Bizottság több jelentős platformot és keresőmotort VLOP-nak (very large online platform) és VLOSE-nak (very large online search engine) minősített, közöttük van az Aliexpress, az Amazon Store, az Apple AppStore, a Booking.com, a Facebook, a Google Maps, a Google Play, a Google Shopping, az Instagram, a LinkedIn, a Pinterest, a Snapchat, a TikTok, a Twitter, a Wikipedia, a Youtube és a Zalando, valamint Bing és a Google Search is.

A kijelölést követően a VLOP-oknak és a VLOSE-oknak az év végéig volt idejük, hogy megfeleljenek a szabályozásnak. Ez magában foglalja a kapcsolattartási pontok létrehozását, a bűncselekmények bejelentését, a felhasználóbarát feltételek elfogadását, valamint az átláthatóság biztosítását a hirdetések, az ajánlórendszerek és a tartalom moderálása terén.

Az olyan cégek, mint a Microsoft és a Google fejet is hajtottak Brüsszelnek, de a Meta és az X komoly vitába keveredett a brüsszeli hatóságokkal. Előbbi cég például elkészítette a Facebook és az Instagram előfizetéses változatait, amelyeken a felhasználóknak nem kell reklámokat nézniük.

Míg Elon Musk többször is azzal fenyegetőzött, hogy kivonul az EU-ból, mert semmilyen moderálási rendszert nem hajlandók bevezetni.

A DSA végrehajtása a vizsgálati és szankcionálási intézkedések erőteljes sorát foglalja magában. A Bizottság végrehajtási eljárása több szakaszban bontakozik ki:

A Bizottság a nyomon követési információk alapján vizsgálatot indíthat a jogsértés gyanújának értékelése érdekében. Ennek során olyan vizsgálati eszközöket alkalmaz, mint az információkérés, a meghallgatások és a vizsgálatok. Ha a gyanú továbbra is fennáll, az Európai Bizottság hivatalos eljárást indíthat, lehetőséget biztosítva a VLOP-nak vagy a VLOSE-nak a válaszadásra, mielőtt a jogsértésről szóló határozatot hozna vagy bírságot szabna ki. Megerősített jogsértés esetén a Bizottság a VLOP vagy VLOSE globális forgalmának legfeljebb 6%-áig terjedő bírságot kiszabó határozatot fogadhat el, és a jogsértés orvoslására intézkedéseket írhat elő.

Vagyis a valódi harc még csak most indul, amelyben még kiderülhet, hogy a világ legnagyobb legnépesebb országainál is több felhasználóval rendelkező Facebook, vagy az internetes keresések legnagyobb óriása, a Google valójában hogyan próbálja kijátszani a szabályozást. A legérzékenyebb kérdés, hogy az ajánló algoritmusok működését milyen módon teszik majd közzé az átláthatósági kötelezettségeknek megfelelve.

Ugyanakkor ha az EU célt ér, akkor megtörheti ezeket a virtuális birodalmakat, amelyeket gyakran bírálnak, hogy nem akadályozzák meg az álhírek terjedését, nem lépnek fel a gyűlöletbeszéd ellen, vagy nem cselekszenek a demokratikus választások külső beavatkozásoktól való megvédéséért. Ha pedig ebben sikerrel jár Brüsszel, akkor annak végső soron a felhasználók lehetnek a nagy nyertesei, anélkül hogy észrevették volna, hogy a DSA-szabályozás már elindult.

