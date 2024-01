Világelső szabályozás mellett néha bukdácsol az EU, de összességében él és virul

Amíg Európa sokak szerint fennállásának legnagyobb válságaival küzd (klímaváltozás, ukrajnai háború, szélsőjobb előretörése, stb.), Európa, vagy ahogy itthon szeretik mondani „Brüsszel” végzi a maga dolgát. Jogszabályok, bírósági ítéletek születnek, próbáljuk (mert mi is részei vagyunk) kezelni a sok kihívást, amelyek kívülről vagy belülről intézkedéseket kívánnak. A nemzetközi kihívásoknak még nehezen felel meg az EU, de saját ügyeiben halad előre, főleg digitális területen. Néhány fejleményt foglalunk itt össze, amelyek közül sok nem kapott főcímet, de előrehaladást jelez, és szót ejtünk néhány – talán kevesebb publicitást kapott – problémáról is.

2023 második féléve a spanyol elnökség alatt zajlott, Brüsszel mellett Madrid volt az EU hajtóereje. Elégedetten nyugtázhatta, hogy 71 jogszabályról sikerült tető alá hozni a megállapodást a „trilógus”-okban – az egyeztetéseken a jogszabályokat javasló Bizottság és a két törvényhozó, a Tanács és a Parlament között. Az Unió harmonizálási hatáskörei folytán sokuk inkább technikai jellegű volt, de

voltak közöttük olyan fajsúlyos témák is, mint a bevándorlás- és menekültügy, a közpénzügyek és a mesterséges intelligencia világelső szabályozása.

A Mesterséges Intelligencia Rendelet illeszkedik a digitális gazdaság vadhajtásait lenyesegetni igyekvő jogszabályok sorába. A feladat nem egyszerű – úgy biztosítani az egyéni jogokat, megakadályozni a visszaéléseket, hogy a korlátozások ne fékezzék az innovációt. A politikai megállapodás (a részletek kidolgozása és a végleges szöveg elfogadása még hátravan) többszintű megközelítéssel igyekszik az egyensúlyt megtalálni. Ezen belül az ingyenes és a szabad forráskódú megoldások csak akkor tartoznak az átláthatósági és más szabályok hatálya alá, ha magas kockázatúak, vagy letiltott célokra, vagy emberek manipulációjára alkalmasak. Egyes alkalmazások szigorúbb feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, míg mások egyszerűen tilosak.

A letiltott alkalmazások közé tartoznak a manipulatív technikák, az érzékeny adatok, mint a rassz, politikai nézetek és vallásos meggyőződés kezelése vagy az érzelmek felismerése, emellett a szociális célú értékelés alapján történő több biometrikus alkalmazás. Az egyeztetetések során néhány ilyen specifikus alkalmazást, szigorúan a súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és üldözése érdekében, lehetővé tennének. Jogi alap híján a veszélyeket jelentő MI technológiák exportjának tilalmáról is le kellett mondani.

Fontosak még az átláthatósági és felügyeleti intézkedések. „Az üzleti titkok sérelme nélkül” a betanításra használt adatok megfelelően részletes áttekintését nyilvánosságra kell hozni, és a MI által generált tartalom azonnal felismerhető kell legyen.

A felügyeleti rendszer kétszintű: tagállamonként felhatalmazott hatóságok végzik, amelyeket egy Európai Mesterséges-intelligencia–testület fog össze. Az Európai Bizottság kötelékében létrejövő MI Hivatal pedig az alapmodellek követelményeit tartatja be.

Amikor nem személyes és bizalmas adatokról van szó, a feladat könnyebb – szintén november végén sikerült elfogadni az Európai Adatrendeletet, amely kötelezi a gyártókat és a szolgáltatókat, hogy tegyék lehetővé a felhasználóik – akár vállalkozások, akár magánszemélyek – számára a termékeik vagy szolgáltatásaik használatából származó adatokhoz való hozzáférést és azok újrafelhasználását oly módon, hogy az ne ássa alá a szellemi tulajdon védelmét. A „dolgok internete” szempontjából létfontosságú ez a szabályozás, mert az összekapcsolt gépek és berendezések olyan adatokat generálnak használatuk során, amelyek hasznosak lehetnek a gyártón kívül, amely az adatokhoz elsődlegesen hozzáfér, mások számára is. Egyes területeken ez már szabályozva volt, a gépjárművek szervizeléséhez szükséges adatokkal kapcsolatban az Európai Bíróság nemrég meg is erősítette, hogy azokat minden indokolatlan korlátozás nélkül a független szervizek rendelkezésére is kell bocsájtani.

Ezek a szabályozások kiegészítik a Digitális Szolgáltatásokról és a Digitális Piacokról szóló 2022-es rendeleteket (előbbi most január elsején lépett hatályba, utóbbi egyes rendelkezései már májusban hatályba léptek), amelyeknek célja a nagy digitális szolgáltatókat megakadályozni abban, hogy visszaéljenek piaci erőfölényükkel. Most is folyik a speciális szabályok alá eső szolgáltatók kijelölése, a tavaly már meghatározottak mellett újabbak kerülnek bele a körbe, köztük az ún. „felnőtt” portálok közül is kettő-három. A követelmények főleg a nagyobb transzparenciát célozzák.

A normál üzemmódnak persze részei a félsikerek és kudarcok is.

A platformgazdaság (UBER, online ételrendelés és futárszolgálatok stb.) dolgozóinak státuszáról nem sikerült végleges megállapodásra jutni (a 2021-ben elindult folyamatról itt találhatók részletek). Az utolsó pillanatban néhány ország meghátrált, mert féltek, hogy minden, eddig ezeknek a platformoknak szabadúszóként dolgozó partnert alkalmazottá kell átminősíteni. A jogszabály pártolói szerint természetesen erről szó sincs, csak arról, hogy hatékonyabban lehet szankcionálni azokat a cégeket, amelyek vagy adóelkerülésre használják ezeket a konstrukciókat, vagy olyan körülmények között dolgoztatják „szerződéses partnereiket”, amelyek azok alkalmazottakhoz hasonló alávetettségével járnak anélkül, hogy a munkavállalókat megillető védelem számukra biztosított lenne. A legnagyobb kerékkötők a franciák, és a németek se lelkesek. Az ellenzők között nem meglepő módon viszont Magyarország is ott van – költségvetési érdeke az lenne ugyan, hogy nálunk is – szokásos módon Brüsszelre hárítva a felelősséget – felléphessenek a rejtett foglalkoztatás ellen, de a dolgozói jogok kiterjesztése már nem illik bele az Orbán-kormány politikájába (az EVA és a KATA ellehetetlenítésével már amúgy is eléggé alávágtak a szabadúszóknak).

Nem sikerült véglegesen megállapodni a költségvetési szabályok – az úgynevezett Maastrichti kritériumok – módosításáról sem, bár közel az egyezség. A viták mögött két alapvető költségvetési filozófia harca van. Az egyik oldalon az északi országok, amelyek képesek fegyelmezett költségvetési politika mellett is sikeresen gazdálkodni, és akik szerint a költségvetés eladósodása árt a gazdaságnak, a másikon a déliek, akik hitelfelvétel nélkül nem tudják fenntartani költségvetésüket. A hitelfelvétel teljes elutasításának negatív következményeit most nyögi Németország, ahol a fiskális héja Lindner pénzügyminiszter is kénytelen volt kilátásba helyezni az „adósságfék” megreformálását, míg a görög válság és az olaszok bukdácsolása már régebben megmutatta, milyen problémákhoz vezet a”fiskális alkoholizmus”. A kettő közötti középút tehát szükséges, és az Uniós egyeztetések, habár nehezek és hosszadalmasak, ezt tudják fenntartani.

Várat magára a megállapodás a gyermekek online bántalmazása elleni intézkedések meghosszabbításáról is. Ebben a körben az alapvető jogokon belül is feszülő ellentmondást kell feloldani: az Európai Bizottság és a Tanács szerint az intézkedések az egyéni szabadságjogoknak, konkrétan a magánélethez való jognak és a személyes adatok védelmének korlátozását igénylik. A Parlament szerint a Bizottság javaslata túllő a célon, míg a tagállamok kormányai szélesebb jogokat igényelnek nyomozó, illetve bűnüldöző szerveik számára.

Végül a pénzről: nem volt magától értetődő, hogy időben lesz 2024-es költségvetése az Uniónak, de végül sikerült. Ez a jelenlegi hétéves középtávú pénzügyi keretbe illeszkedik, amelyet azonban az ukrajnai háború, az infláció és az uniós intézmények megnövekedett feladatai miatt felül kellene vizsgálni. Ez viszont nem sikerült – nem csupán Magyarország miatt. Igaz, a „hol a pénz” típusú értelmetlen vagdalkozások és az Ukrajnának nyújtandó segély blokkolása is gát volt, de a „fukarok”, az északi országok inkább máshonnan csoportosítanának át pénzt. A megoldás közelebb van, mint bármikor – lehet, hogy mégis Orbán Viktor lesz az utolsó kerékkötő.

Súlyosan megterhelték az EU-t a Katargate-nek nevezett korrupciós botrány és hullámverései.

Ott ugyan természetes, hogy a gyanúsítottakat felfüggesztették, sőt, minden hivataluktól megfosztották, és azonnal szigorították az etikai követelményrendszert, de ettől rendszerszintű problémák is felszínre kerültek. Azt sem lehetett elkerülni, hogy a nyomozás iratai kiszivárogjanak és újabb részletek és további kétes ajándékutazások elfogadása is kiderült. A dolgozók számára az ajándékok és ingyenes utazások elfogadása szigorúan engedélyhez kötött, de egy főigazgató, Henrik Hololei a szabályok sajátos értelmezése nyomán saját magának engedélyezte, hogy a katari kormánytól pont akkor kapjon ingyen repülőutat, amikor az EU-Katar közlekedési egyezmény letárgyalását irányította.

Katar mellett Marokkó és Mauritánia befolyásolási kísérleteire is fény derült. Az érintett három kormány tagadja, hogy bárkit korrumpáltak volna, és igazából téves döntésekre se derült fény. Az utazásokat magyarázzák a költségvetési megszorítások, amelyek erőteljesen érintik a működési költségeket (a „fukarok” főleg abból akarnak átcsoportosíttatni az új feladatokra), és ha egy vezetőt meghívnak előadni, utazását gyakran fedezik a szervezők – nem mindig önzetlenül. Hiába, hogy a mintegy negyvenezres létszámnak csak elenyésző hányada az a néhány tucat, aki érintett lehet bármiben is, a szervezet imázsa a sajtóban egyre-másra csepegtetett információk nyomán károsodott. Ezután nem meglepő, hogy a javasolt új etikai testület hatáskörét túlzottan korlátozottnak találják a transzparencia-kampányolók és az Európai Parlament is (amely a legnagyobb presztízsvesteséget elszenvedte).

Minden területet nem lehet egy cikkben lefedni, de már az eddigiekből is látható, hogy a tökéletestől még messze van, de él és túlél az Unió.

