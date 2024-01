Egyre feszültebb a hangulat Brüsszelben, Orbán Viktor szerepéről is komoly vita indult

Rég nem látott feszültségeket váltott ki Brüsszelbe Charles Michel döntése, hogy lemond az Európai Tanács elnöki posztjáról, hogy elinduljon az európai parlamenti választásokon. Megüresedő helyét így júliustól a papírforma szerint ideiglenesen Orbán Viktor magyar miniszterelnök venné át, azonban a tagállamok és az Európai Bizottság már egy átmeneti jelöltbe gondolkodnak. Három ember is becsúszhat a kormányfő elé, hogy novemberig vigye a Tanácsot. Viszont amíg nem teszi le képviselői esküjét Michel, addig nem kötelezi semmi, hogy távozzon a testület éléről.

Charles Michel bár bejelentette, hogy lemond az Európai Tanács elnöki posztjáról, egyelőre még nem tudni, hogy pontosan meddig marad a tagállamokat tömörítő döntéshozói testület élén, így akár egészen addig maradhat, amíg egy esetleges sikeres választás után át nem veszi mandátumát az Európai Parlamentben.

A Politicónak nyilatkozó brüsszeli tisztviselők elég lesújtóan nyilatkoztak Michel lépéséről: a kritikusok szerint ez a döntés azt jelzi, hogy a személyes ambícióit előbbre helyezi a jelenlegi megbízatásával járó feladatoknál. Mindezt azért is tartják problémásnak, mert számos sürgető kérdést kellene rendeznie az Európai Unió Tanácsának a kontinens küszöbén zajló háborúk miatt.

Emellett távozása a vezetői posztokért folyó verseny siettetéséhez vezethet: Orbán Viktor magyar miniszterelnök vezetheti az üléseket, mivel Magyarország veszi át az EU Tanácsának soros elnökségét júliustól.

Michel bejelentése aggályokat vetett fel az összeférhetetlenséggel kapcsolatban, mivel egy másik uniós állásért indulna, miközben egyet már betölt. Diplomaták azt kérdőjelezik meg, hogy a júniusi európai választások után azonnal, vagy még hamarabb le kellene-e mondania. Az, hogy Michel döntéséről nem konzultáltak előzetesen a tagállamokkal, elégedetlenséget váltott ki a fővárosokban, és egyesek úgy érzik, hogy a hír váratlanul érte őket. A kritikusok szerint az Európai Tanácsot nem szabadna politikai kampányok érdekében manipulálni, és Michel lépését „álságosnak és tiszteletlennek tartják”.

Michel lépése kihat az Európai Tanács hitelességére is. Kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a vezető kampánycélokra használja-e jelenlegi hivatalát, esetleg a személyzetet és a költségvetését. A Tanács jogi csoportjának állásfoglalás-tervezete kimondja, hogy a büdzséjét vagy a személyzetét nem szabad választási kampányokra felhasználnia. Mindazonáltal továbbra is fennállnak az aggodalmak, tekintettel Michel eddigi tevékenységére és a jelentős utazási költségeivel kapcsolatos kritikákra.

Távozásának időzítése megnehezíti az utódjáról szóló megbeszéléseket, mivel az európai vezetők júniusban találkoznak, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Michel részvétele a kiválasztási folyamatban alááshatja a távozó elnök hitelességét. Ideiglenes megoldási javaslatok is felmerültek – például hogy Alexander De Croo belga miniszterelnök vegye át a hivatalt, vagy egy ideiglenes jelölt nevezzenek ki.

Több lehetséges utód nevét is bedobták már: a spekulációkban António Costa volt portugál miniszterelnök, Mette Frederiksen jelenlegi dán és Stefan Löfven volt svéd kormányfő esetleges kinevezése is előkerült már. E politikai saga kimenetele jelentősen befolyásolja majd az európai vezetés dinamikáját és az uniós intézmények hitelességét. Az elkövetkező hónapokban várhatóan fokozottabb vizsgálat és vita várható a vezetőváltásról, ami kihatással lesz az EU azon képességére, hogy több fronton is képes legyen kezelni a sürgető kihívásokat.

Címlapkép forrása: EU