Fico gyorsan megszegte a nagy ígéretét az ukrán fegyverszállítmányokról

Míg a 2023 szeptemberi parlamenti választások előtt Robert Fico azt ígérte, hogy minden Ukrajnának folyósított támogatást és fegyverszállítmányt leállít, addig most kormányfőként ezzel a vállalásával is szembement: kedden a szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely feljogosítja a védelmi minisztériumot a fegyverexport jóváhagyására. A szlovák kabinet vélhetően az ország hadiiparának jelentős bevételei miatt gondolhatta meg magát. Kérdés, hogy ezen ígéretének felrúgása mennyire vehető komolyan Fico ígérete arról, hogy Magyarországgal együtt nem támogatják az 50 millió eurós uniós támogatási csomagot.

Meglepő fordulatot jelent a tavaly választási kampányban elhangzott ígéretekhez képest, hogy a szlovák parlament kedden elfogadta a „hatásköri törvény” módosítását, amely a védelmi minisztérium kezébe adja a döntést a fegyverexport jóváhagyásáról. Korábban Robert Fico miniszterelnök azt állította, hogy „egy golyót sem hajlandó” Ukrajnába küldeni.

A szűk többséggel elfogadott módosítás lehetővé teszi, hogy az állami és magán fegyvergyártó cégek aktívabb szerepet vállaljanak Ukrajna felfegyverzésében. A kritikusok szerint Fico korábbi fegyverellenes álláspontja politikai manőver volt, hogy szavazatokat szerezzen magának és pártjának, a Smernek a legutóbbi választásokon. Azt állítják, hogy az Ukrajnába irányuló fegyverexportból származó nyereség volt a látszólagos fordulat mozgatórugója, amely különösen a védelmi ágazathoz kapcsolódó oligarcháknak kedvez – írja a Politico.

A geopolitikai helyzet jelentősen kedvezett a szlovák védelmi ágazatnak azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megszállta Ukrajnát. Főként a ZVS Holding, az MSM Group és a DMD Group közös vállalata nyert nagyot a konfliktuson: 2023 első hét hónapjában 44 millió euróra emelkedett a bevételük, ami elsősorban a konfliktusnak tulajdonítható. A vállalatok az előrejelzések szerint az egész évben 80 millió eurós forgalmat értek el, és szinte az összes lőszert Ukrajnának adták el.

Zuzana Čaputová elnök eredetileg megvétózta a törvényjavaslatot, arra hivatkozva, hogy a védelmi minisztériumnak nincs meg a szükséges szakértelme az Ukrajnának történő fegyvereladással kapcsolatos potenciális kockázatok felméréséhez, ami hatással lenne Szlovákia nemzetközi hírnevére és biztonságára.

Jaroslav Naď volt védelmi miniszter azt állítja, hogy a politikai döntéseket, például a termelés növelését és az Ukrajnának történő fegyvereladásokat nagymértékben befolyásolják a részvényesek. A ZVS Holding esetében, ahol 50 százalékos tulajdonrésze a védelmi minisztériumé, a döntéseket így Robert Kaliňák védelmi miniszter határozza meg a cégben.

Az új törvény rávilágít a Smer politikusai és a fegyveripari vállalkozók közötti összefonódó kapcsolatokra, különös tekintettel Kaliňák védelmi miniszter szerepére. Kaliňák, aki korábban belügyminiszter volt, 2019-ben alapította meg a Liwa Arms Slovakia nevű céget, amely fegyverek és lőszerek értékesítésével foglalkozik. A hatásköri törvény módosítása, így most összeférhetetlenségi kérdéseket is felvet: Kaliňák most úgy dönthet a hadiipari exportról, hogy közben érdekelt a profittermelésben is.

Ez a fegyverexporttal kapcsolatos üzletszerű megközelítés élesen ellentmond Fico korábbi nyilatkozatainak. Korábban Ukrajna felfegyverzése ellen érvelt, mondván, hogy a fegyverek csak meghosszabbítják a katonai konfliktusokat anélkül, hogy megoldást nyújtanának.

A hírek szerint a Smert a magyar Fidesz spin-doctorai segítették a választási kampányban és a békepárti üzenetet állítólag a magyar szakértők javasolták Fico pártjának.

Ráadásul Robert Fico nem először fordult szembe saját választási ígéreteivel: a december közepi uniós csúcson 25 másik tagállammal együtt szavazta meg, hogy kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, noha korábban azt állította, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvétózza a lépést. Ahogy az Európai Tanács említett találkozóján az ellen sem emelt szót, hogy az uniós közös költségvetésből négy éven keresztül összesen 50 milliárd euró támogatást utaljanak Kijevnek.

Viszont ebben lehet változás: keddi budapesti látogatásán a szlovák kormányfő ígéretet tett Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy támogatja azt a magyar kezdeményezést, hogy az ukrán támogatásokat a közös büdzsén kívül folyósítsa az EU az ukrán félnek. Azonban az eddig a szlovák kormánykommunikációval ellentétes politikai döntések fényében akár ismét szembemehet saját magával Robert Fico és kabinetje.

Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images