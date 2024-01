Brüsszel komoly offenzívát készíthet elő a magyar kormány ellen

Az Európai Tanács február 1-jei csúcstalálkozója előtt egyre több tagállami vezető, valamint az Európai Parlament is nyomást helyez az Európai Bizottságra, hogy lépjen Magyarországgal szemben. A Politico értesülései szerint francia diplomaták többször is Budapesten jártak, hogy hassanak Orbán Viktor magyar miniszterelnökre és kormányára, hogy ne vétózza meg az Ukrajnának szánt támogatásokat is magában foglaló EU-s közös költségvetési módosítást. Bár a médiában több szó esett már a hetes cikk szerinti, a tanácsi szavazati jogot felfüggesztő eljárás felpörgetéséről, a Portfolio forrásai szerint ez inkább az uniós feszültségeket enyhíteni kivánó politikai manőver.

A héten már a Bloomberg is arról számolt be, hogy Magyarország ellen folytatódhat a hetes cikk szerinti eljárás, amelynek végeredménye a magyar kormány szavazati jogának felfüggesztése lehet az Európai Tanácsban. Pénteken pedig a Politico közölt cikket arról, hogy több forrásuk szerint egyre nagyobb a nyomás az Európai Bizottságon, hogy új procedúrát indítson az Orbán Viktor-féle vezetés ellen, vagy a már 2017 óta tartó eljárást léptesse tovább a szavazásig. Állítólag a Tanácson belül is több tagállam szorgalmaz egy ilyen lépést.

A lap szerint a nagy tétet jelentő diplomáciai patthelyzetben Magyarországnak példátlan következményekkel kell szembenéznie, ha akadályozza az európai vezetők közelgő csúcstalálkozóján az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomag jóváhagyását. Európai diplomaták jelezték, hogy hajlandóak megvizsgálni a „nukleáris opciót” – a 7. cikk, a legszigorúbb politikai szankció alkalmazását –, amely megfoszthatná Magyarországot szavazati jogától az EU-ban. A lépésre azt követően kerülne sor, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök decemberben akadályozta az EU azon erőfeszítéseit, hogy segélyt nyújtson Ukrajnának, és ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz igazította álláspontját.

A Portfolio bizottsági és diplomáciai forrásai azt mondták, hogy bár valóban egyre több szó esik a hetes cikk szerinti eljárásról, nem ez az elsődleges irányvonal. Inkább egy, az Európai Parlamentet is megnyugtató politikai manőverezés miatt van napirenden ez a terv.

Mint ismert, múlt héten szavazta meg jelentős többséggel az EP azt a közvetlen kihatás nélküli állásfoglalást, amelyben elítélik a magyar kormányt a – képviselők szerint a – jogállamiságot romboló intézkedései miatt. Valamint bírálták az Európai Bizottságot is, hogy teljesítettnek vette a horizontális feljogosító feltételeknél a magyar igazságügyi reformot, így felszabadított 10,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást. Az EP-határozat követelte azt is, hogy a Bizottság kezdjen valamit a parkolópályán lévő hetes cikk szerinti eljárással. Az is felmerült már, hogy indítsanak egy újat az azóta bekövetkezett, a jogállamiság helyzetét befolyásoló intézkedések miatt.

Belátható, hogy ebben a helyzetben megvizsgálják a 7. cikk szerinti eljárást a Berlaymont-ban, hogy ne menjenek szembe az Európai Parlamenttel

– fogalmazott egy forrásunk. Többen azt is megjegyezték, hogy emiatt azért is nyomás van Brüsszelen, mert a Parlament jogi szolgálata valóban vizsgálja a jogi lehetőségeket, hogy az Európai Bizottságot az Európai Unió Bírósága elé idézzék a magyar kormánnyal folytatott tárgyalások miatt. Az EP-többség gyanúja ugyanis az, hogy a végrehajtó testület a tavaly decemberi uniós csúcs előtt politikai alkut kötött Orbán Viktorral és kormányával, hogy szavazzák meg az ukrán tagsági tárgyalások megkezdését. Ezt forrásaink most is kategorikusan cáfolták, de a héten ugyanerről beszéltek Didier Reynders és Johannes Hahn biztosok az EP meghallgatásukon. (Korábban részletesen írtunk arról, hogy ez a forgatókönyv miért is tűnik valószínűtlennek, ha kizárhatónak nem is.)

Az Ukrajnának nyújtandó támogatásról szóló közelgő szavazás létfontosságú mind a háború sújtotta ország, mind az EU Putyin elleni egységfrontja szempontjából. Az európai vezetők támogatásukat hangsúlyozzák, miközben a Pentagon arra figyelmeztet, hogy az ukrán frontkatonák lőszere fogytán van. Emiatt sürgetik az EU tagállamokat, hogy szavazzák meg a négyéves, 50 milliárd eurós támogatási csomagot.

Donald Trump volt amerikai elnök Kreml-barát programjának lehetséges visszatérése még sürgetőbbé teszi Európa fellépését.

A francia kapcsolat

Francia tisztviselők diplomáciai offenzívát indítottak az Orbán-kérdés megoldására, hogy megpróbálják helyreállítani a bizalmat és elkerülni a 7. cikk drasztikus lépését. A közelmúltban titkos látogatásokat tettek a francia küldöttek Budapesten, és az Emmanuel Macron francia elnök által decemberben rendezett, a kapcsolatok javítását célzó zártkörű vacsora azt jelzi, hogy összehangolt erőfeszítéseket tesznek az Orbánnal való kapcsolatfelvétel érdekében. Továbbra is bizonytalan azonban, hogy Orbán álláspontja megváltoztatható-e, vagy ideológiai elvekből gyökerezik.

Közben sok tagállami vezető is sürgeti, hogy vagy az Európai Bizottság, vagy az Európai Tanács, de tegyen lépéseket a magyar kormánnyal szemben. Mint a Politico írja, többen úgy látják, hogy ahogy Magyarországon folytatódik a demokratikus értékek eróziója, Európa azt kockáztatja, hogy elveszíti a harcot szélsőjobboldali fősodorral szemben, amely befolyásolja az EU politikai irányvonalát is. Orbán Viktornak az európai politikára gyakorolt hatása várhatóan tovább fog nőni a júniusi európai parlamenti választások után, ahol a jobboldali és szélsőjobboldali csoportok népszerűsége várhatóan növekedni fog – derül ki a cikkből.

A Portfolio-nak többen azt mondták, hogy a hetedik cikk szerinti eljárás helyett más politikai eszközöket alkalmaznának a legtöbben. A brüsszeli körökben a legtöbben úgy tartják, hogy „kontraproduktív, szélsőjobboldali forradalmat elindító, egy huxitot kockáztató” döntés lenne, ha a Tanácsban felfüggesztenék a szavazati jogot. Az aggályok között szerepel, hogy szinte biztosan megvétózná valamely tagállam – a legtöbben Szlovákiára célozgattak nekünk nyilatkozva –, így egy politikai fiaskó lenne a végeredmény, amely még nagyobb lendületet adhatna az euroszekptikusoknak.

Valószínűbb stratégiának tartják, hogy az uniós források lehívhatóságának további korlátozásával, a szankciók alóli magyar mentességek újragondolásával helyeznének nyomást az Orbán-kormányra.

Sokan viszont úgy látják, hogy ezek nélkül is közel lehet egy kompromisszum a magyar kormánnyal, ha beépítenek egy éves ellenőrzési szavazást az 50 milliárd eurós ukrajnai csomagba, illetve egy vészfék mechanizmust léptetnének életbe. Ezzel a magyar kormány egy súlyos aggály esetén a Tanács elé terjeszthetné a támogatások felülvizsgálatát.

