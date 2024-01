Brüsszel beindítja a hadi gépezetet, az EU elkezdi önteni a pénzt a fegyverkezésbe

Portfolio 2024. január 27. 06:15

Az EU komoly forrásokat mozgat meg, hogy beindítsa az uniós védelmi ipart. Főként az új fegyverrendsszerek fejlesztésére irányítanak támogatásokat, hogy ezzel is segítsék az ágazatban az innovációt. Azonban a hadiiparban sokkal inkább sürgették Brüsszelt, hogy a szabályozói környezeten is lazítson, mivel a piaci tőkebevonást szinte lehetetlenné teszik az olyan elvárások, mint az ESG-megfelelőség. Az Európai Bizottság így számos engedményt tett, miután a francia kormány is nyomást helyezett az EU-ra az ügyben.