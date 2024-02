Komoly árat kérnek a magyar kormánytól az EU-s szövetségesek

A brüsszeli politikai tájkép átformálása érdekében Európa néhány prominens jobboldali személyisége - az olasz Giorgia Meloni vezetésével - aktívan próbálja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és a Fideszt az Európai Parlamentben a soraikban tudni. A Meloni, Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök és a magyar kormányfő közötti megbeszélések arra utalnak, hogy Orbán Fidesz pártja csatlakozna az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoportjához. Ennek a szövetségnek azonban feltétele az az elvárás, hogy a magyar kormány több területen is a pártcsalád álláspontjához igazítsa a saját különutas véleményét. A Fidesz tagjai szerint csak az EP-választások lesz egyeztetés arról, hogy belépjenek az ECR-frakciójába.

Már a február 1-jei EU-csúcs előtt találkoztak Giorgia Meloni olasz és Orbán Viktor magyar miniszterelnökök, és meg is indultak a találgatások, hogy az Európai Néppárt (EPP) melletti másik nagy konzervatív, eurokritikusabb táborhoz, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) szövetségéhez csatlakozhat a Fidesz, amelyet az EPP ki akart zárni a soraiból, míg végül a magyar kormánypárt lépett ki a frakcióból. Nem sokkal az egyeztetések után már a sajtó kész tényként kezelte az új szövetséget. Úgy is, hogy Bóka János EU-ügyi miniszter szerint a hétéves költségvetés magyar vétójának feloldása volt a két kormányfő közötti párbeszéd témája, nem pártjaik szövetsége.

Ha ez az egyesülés sikeres lesz, akkor jelentős hatást gyakorolhat az európai politikára, és a közelgő júniusi európai parlamenti választások után az ECR a harmadik legnagyobb frakcióvá válhat. Ez a lépés nagyobb befolyást biztosítana az ECR-nek az uniós ügyekben, és a bevándorlásellenes és euroszkeptikus programokat támogató nacionalista politikusok hatalmának növekedését jelezné – számolt be a Bloomberg.

A magyar fél érdeke, hogy jelenleg a Fidesz pártcsalád nélkül kevesebb felszólalási lehetőséghez jut, nem tagja a fontosabb parlamenti bizottságoknak. Mindez amellett, hogy kevesebb anyagi forrást jelent a kormánypártnak, kisebb befolyást is biztosít az uniós vitákban.

A koalíció megalakítása még koránt sem biztos: a partnerségben kihívást jelent a felek teljesen eltérő álláspontja több témánál. Különösen Ukrajnával kapcsolatban, mivel Magyarország kormánya barátibb viszonyt hirdet Moszkvával, míg az ECR többi tagja határozottan támogatja Kijevet. Az európai politikában újoncnak számító Meloni előtt az a nehéz feladat áll, hogy összehangolja a koalíción belüli különböző ideológiákat, különösen a régóta hivatalban lévő és ambiciózus Orbánnal.

A Bloomberg arról ír, hogy a magyar miniszterelnök – aki a Fidesz elnöke is – utalt arra, hogy a szövetség már majdnem kész ügy, az együttműködésre vonatkozó biztosítékok megszerzése késleltetheti a Fidesz csatlakozását a júniusi választások utánra.

A szövetség esetleges sikere megmutatná Meloni külpolitikai rátermettségét, és megkönnyebbülést hozhatna az EU-nak, ha a magyar fél felhagyna az általa egyedül képviselt, az oroszokkal barátibb viszonyt hirdető álláspontjával. Az olasz miniszterelnök mellett a most Mateusz Morawiecki hangsúlyozta az egység szükségességét a domináns liberális és baloldali csoportokkal szemben, amelyek szerinte veszélyeztethetik Európa stabilitását. Azonban az is biztos, hogy a most leváltott lengyel vezető is elvárja az ukránok feltétel nélküli támogatását Moszkvával szemben.

Címlapkép forrása: EU/Európai Tanács.