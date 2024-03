Februárban is folytatta a menetelést a magyar tőzsde

3 százalékos növekedéssel zárta a februári hónapot a BUX index. A legnépszerűbb részvények között ezúttal is az OTP Bank - Richter Gedeon - MOL hármas zárt az élen, míg a brókercégek mezőnyében az Erste, a Concorde és a Wood jeleskedett leginkább. A hónap emellett Február emellett a rendezvények szempontjából is kiemeltnek bizonyult: a Tőzsde átadta a BÉT Legek díjakat, az AutoWallis ünnepélyes csengetéssel ünnepelte tőzsdei bevezetésének ötödik évfordulóját, emellett február 19-én elstartolt az XTEND index, amely egyedi lehetőséget kínál az Xtend platformon jelenlévő kis- és középvállalkozások számára a nyilvános jelenlétet illetően.

A globális tőkepiaci hangulatot több jelentős, egymással párhuzamosan futó folyamat is befolyásolta: a tengerentúlon a politikai aktualitások és a kamatcsökkentési javaslatok befolyásolták a piaci dinamikát. A bitcoin ára meghaladta az 50 ezer dollárt, miközben az infláció váratlanul magasabbnak bizonyult, mint azt előzetesen várták. Az Nvidia részvények vonzásában lévő vételi pánik emellett az emelkedést erősítette, ugyanakkor felvetette a túlzott optimizmus kockázatait. Franciaország kiemelte az EU tőkepiaci uniójának támogatását, miközben javasolta, hogy az egyes tagállamok önállóan lépjenek fel a gyorsítás érdekében. Az ázsiai részvénypiacok erőteljes teljesítményt mutatnak, különösen Kínában, ahol növekszik a fogyasztási kedv.

A hazai tőkepiac meg tudta tartani a stabilitását februárban is,

a BUX index 3 százalékos növekedéssel, 65 938,65 ponton zárt, legmagasabb záróértékét, 66 344,17 pontot pedig február 21-én érte el.

A legnagyobb, 144,6 milliárd forint értékben februárban is az OTP Bank részvényeivel zajlott a kereskedés, őt követte a Richter Gedeon és a MOL: előbbi 35,7 milliárd, utóbbi 25,3 milliárd forintos forgalommal zárta a februárt. A BÉT, mint kibocsátó szintén kiemelkedő hónapot zárt, 14,2 százalékos részvényárfolyam-növekedéssel.

Az azonnali részvénypiac forgalma összességében ebben a hónapban 229,7 milliárd forintot tett ki, amely egy kereskedési napra vetítve 10,9 milliárd forintot jelent.

A forgalmi tendenciákon túlmutatóan is izgalmas hónapot zárt a BÉT: sor került az éves BÉT Legek díjátadó gálájára, amelynek keretein belül a tőzsde több kategóriában is elismerést adott át az előző év kiemelkedő teljesítményeiért. A gálaeseményen a tőzsde nemcsak értékelte az elmúlt évet, hanem ünnepélyesen elindította a következőt is. Emellett február 19-én elindult a Budapesti Értéktőzsde XTEND indexe, amely az Xtend platformon jelen lévő kibocsátók részvényeinek teljesítményét tükrözi, napi számítás mellett. A BÉT szimbolikus csengője is megszólalt februárban, az AutoWallis Csoport ugyanis tőzsdei bevezetésének ötödik évfordulóját ünnepelte.

A befektetési szolgáltatók versenyét februárban az ERSTE zárt az élen, 124 milliárd forinttal, a 2-3. helyet pedig a Concorde és a Wood & Company érte el 106 és 104,4 milliárd forinttal.

2024. februári duplikált részvényforgalom Brókercég Forgalom(milliárd forint) Részesedés (%) Erste 124,0 27,0% Concorde 106,0 23,1% Wood 104,4 22,7% Patria 42,9 9,3% OTP 32,1 7,0% Raiffeisen Bank International 15,8 3,4% Equilor 11,3 2,5% Raiffeisen Bank Zrt. 6,8 1,5% CIB Bank 6,8 1,5% UniCredit Bank 2,6 0,6% Első tíz összesen 452,8 98,5% Teljes forgalom 459,5 100,0% Forrás: BÉT, Portfolio

Az árupiac csendes hónapot zárt: az összforgalom 731,12 millió forintot tett ki.

