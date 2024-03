Elstartolt a GINOP Plusz új pályázata

Elindult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 3.2.1 kiemelt projektjének legfrissebb szakasza, amelyben vállalkozások további 15 milliárd forint értékű támogatásra pályázhatnak munkahelyi képzéseik megvalósításához – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az uniós forrásokból finanszírozott program elsődleges célja, hogy feltételesen visszatérítendő támogatásokon keresztül segítse a vállalatokat munkavállalóik képzésében, ezzel hozzájárulva a termelékenység javulásához és a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztéséhez. Az eddigi szakaszokban már több mint 1200 vállalkozás és 50 ezer munkavállaló részesült képzési támogatásban – derül ki a tárca közleményéből.

EU Források 2024 Már csak egy nap van hátra szakmai eseményünkig, ahol mindent megtudhat az új uniós pályázatokról és támogatási programokról!

A GINOP Plusz Programban a munkáltatók a most induló szakaszban is széles körű támogatást kaphatnak. A 70 milliárd forintos pályázati keretből szakmai, IKT és nyelvi képzésekre, valamint zöld átálláshoz kapcsolódó képzésekre is lehet pályázni. Az energiaintenzív ágazatokban működő vállalkozások különösen kiemelkedő támogatási lehetőségekkel számolhatnak, ha képzési tervükben a zöld átállást is beemelik.

A pályázat részleteiről és feltételeiről részletes információk érhetők el a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaügyi portálján.

Címlapkép forrása: Shutterstock