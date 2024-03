Reménykeltő hírek a magyar felsőoktatásban: meghosszabítanák az Erasmus+ pályázati határidejét

A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Hankó Balázs az M1 műsorában elmondta, hogy a pályázati határidő meghosszabbítása lehetőséget nyújt egyetemeink számára az Erasmus+ programban való részvételre. Hozzátette, hogy az EU döntéshozó testülete az eddigi elutasító álláspontja ellenére nyitottságot mutat a magyar javaslatok iránt - számolt be az MTI.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, Hankó Balázs az M1 aktuális csatornának adott interjúban beszélt arról, hogy Brüsszel nyitottságot mutat az Erasmus+ program kapcsán. Ez szerinte különösen fontos lehet, mivel a magyar kormány korábban teljes elutasítást tapasztalt ebben a témában. Az államtitkár szerint Magyarország minden szükséges feltételt teljesített.

Az Erasmus+ programmal kapcsolatosan a magyar kormány azt kérte, hogy május végéig hosszabbítsák meg a pályázati határidőt a modellváltott egyetemek számára.

Hankó Balázs kiemelte, hogy minden szükséges szakmai választ megadtak az összeférhetetlenség vagy a kuratóriumi tagság időtartamát illetően felmerült kérdésekre. Emellett Hankó Balázs arról is beszámolt, hogy a kormány elindította a Pannónia Ösztöndíjprogramot. Ennek célja, hogy lehetőséget biztosítson magyar hallgatóknak a világ vezető egyetemeire való eljutásra. Hankó elmondta, hogy Magyarország már négy hónappal ezelőtt elküldte jogszabály-módosítási javaslatait Brüsszelnek, amelyekre még nem érkezett válasz.

Az államtitkár említést tett továbbá egy megújított felvételi rendszerről is, amelynek köszönhetően növekedést tapasztaltak a jelentkezők és felvettek számában.Végül az államtitkár beszámolt arról is, hogy bemutatta Brüsszelben a Pannónia Ösztöndíjprogramot. A program keretein belül külföldi diákok is tanulhatnak Magyarországon, míg magyar hallgatók külföldi vezető egyetemeken vehetnek részt. A program tízmilliárd forintos kerettel rendelkezik nyolcezer diák számára és különös figyelmet fordítanak a top kétszáz vezető egyetemre világszerte.

