Uniós támogatások: drasztikus lépést tervez az Európai Bizottság

A lap által megszervezett, egy az Európai Bizottság által jóváhagyott dokumentum szerint teljesen átalakíthatják a kohéziós források elosztását. Jelenleg a rendszer úgy működik, hogy a fejletlenebb régióknak biztosítanak többlettámogatásokat, hogy segítsék az egyes területek felzárkóztatását. A most felvázolt javasolt változtatás célja, hogy eredményorientáltabb megközelítést vezessen be a pénzeszközök elosztásában, és a kifizetéseket konkrét célok elérésétől tegye függővé.

A 2021-2027-es időszakra 392 milliárd eurót kitevő kohéziós finanszírozás hagyományosan fontos szerepet játszik a gazdaságilag hátrányos helyzetű régiók növekedésének támogatásában Európa-szerte. Az EU esetleges bővítéséről szóló viták nyomán – mivel Ukrajna és a Nyugat-Balkán több állama is az unió része lehet –, ismét előtérbe került, hogy ezek az alapok mennyire hatékonyak a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésében. A javasolt reformok mechanizmusként szolgálhatnak az elszámoltathatóság biztosítására és a szükséges reformok ösztönzésére, különösen a demokratikus normákkal kapcsolatos területeken.

Bár a finanszírozás teljesítményi feltételekhez kötése már korábban is felmerült, eddig kevesen támogatták az új rendszert, lévén a dél-európai országok, valamint a 2004-es bővítési kör államainak most rengeteg felzárkóztatási forrás jut. Most viszont az Európai Bizottság kész megbolygatni ezt a méhkast, mert hiába kapott most többségi támogatást a javaslat a végrehajtó testületen belül, az Európai Unió Tanácsában könnyen elvérezhet.

Sokan már kritizálják a tervet rámutatva, hogy a múltbeli tapasztalatok a kifizetések így lassabbak, több adminisztrációt igényelnek. Mások pedig azt mondják, hogy a visszaélések megelőzése érdekében szilárd ellenőrzési mechanizmusokra van szükség, amelyek jelenleg nem adottak.

A Bizottság javaslatáról várhatóan hosszú viták indulnak el majd el a tagállamok között a következő, 2028-ban kezdődő hétéves költségvetési ciklusról való tárgyalásokon. A pénzeszközök elosztását érintő bármilyen hivatalos változtatáshoz a nemzeti kormányok egyhangú jóváhagyására lesz szükség, ami hangsúlyozza a konszenzus elérésének fontosságát ebben a kérdésben.

Címlapkép forrása: EU