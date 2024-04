Súlyos korrupciós ügy bukott ki két minisztériumból, magas rangú kormánytisztviselőket vádolnak

Még 2022-ben a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ötvennégy fő ellen emelt vádat egy a Pénzügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget is érintő vesztegetési botrányban. Az ügy 2022 áprilisában robbant ki, amikor 150 ügyész és rendőr több tucat helyszínen csapott le elsősorban minisztériumi tisztviselőkre. A vádak szerint a kormánytisztviselők kenőpénzért cserébe főként vissza nem térítendő európai uniós támogatások elnyerésében működtek közre – számolt be a 24.hu

A 24.hu által megismert vádirat szerint az elsőrendű vádlott, egy pénzügyminisztériumi referens, jól szervezett korrupciós hálózatot épített ki, amelyben széles körben tartott kapcsolatot pályázatírókkal, projektmenedzserekkel és pályázó cégek vezetőivel. A rendszer lényege az volt, hogy a minisztériumi személy több munkatársát – köztük vezető kormánytisztviselőket – bevonva, milliós összegekért cserébe elintézte, hogy egyes cégek nyerjenek az uniós pályázatokon.

A kenőpénzért cserébe megoldották az ellenőrzések cégek számára kedvező, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kérelmek, jogorvoslati eljárások pozitív elbírálását.

A vádak alapján az elsőrendű vádlottnak még arra is volt gondja, hogy a pályázatok helyszíni ellenőrzését is kontroll alatt tartsa, ezért a Pénzügyminisztérium helyszíni ellenőrzési osztályvezetőjét – a későbbi harmadrendű vádlottat – is bevonta a korrupciós hálózatba. Utóbbi gondoskodott róla, hogy a kenőpénzzel biztosított támogatások helyszíni ellenőrzésére saját magát, vagy egy munkatársát – aki a bűnügy ötödrendű vádlottja lett – osszák be.

Abban állapodtak meg, hogy az érintett ellenőrzések a kedvezményezettek számára kedvezően folynak le, vagyis az ellenőrzés nem tár fel hibát, és rövid időn belül lezárják a vizsgálatokat.

Az ügyészség szerint összesen 108 európai uniós forrásból finanszírozott (főként a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében kiírt) pályázat, valamint további 8 hazai forrású (az Egészségügyi Támogatási Program keretében benyújtott) pályázat érintett.

A benyújtott kérelmekkel igényelt támogatás összértéke meghaladja a 25 milliárd forintot.

A korrupciós hálózat vezetője 10 évre börtönbe kerülhet, nála és családjánál százmilliós vagyont, BMW-t és Rolex karórát is lefoglaltak. Karsai Tamás korábbi az operatív programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár négy év börtönt kaphat.

Karsai a vádak szerint egy problémás EU-s pályázat kapcsán azt ajánlotta fel, hogy – kenőpénzért cserébe – a korábbi munkaköréből eredő, hivatalos személyekkel fennálló jó kapcsolatai révén elintézi, hogy egy nyertes cég szerződését módosítsák.

Barta-Eke Gyula volt állami cégvezető pedig öt évre rács mögé kerülhet. Varga Mihály minisztériuma nem, de a helyettük a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium reagált.

A korrupcióval szemben zéró tolerancia van Magyarországon. Ezt az állítást bizonyítja az is, hogy az érintett dolgozók munkaviszonya – beosztástól függetlenül – azonnali hatállyal megszűnt

– írták, hozzátéve, hogy mivel folyamatban lévő eljárásról van szó, további információ nem adható ki az ügyről. Azt is jelezték, hogy az érintett szervek a hatóságok munkáját továbbra is mindenben segítik, és a nyomozás közben felmerült további szükséges lépéseket azonnal megteszik.

