Teljes szakadást hozott az EU-ban a nagy pénzügyi terv

Franciaország és más nagy uniós gazdaságok nemrégiben indított, az integráció elmélyítésére és az európai széttagolt tőkepiacok felügyeletének központosítására irányuló törekvése több mint egy tucat kisebb uniós állam határozott ellenállásába ütközött. A tőkepiaci unió (CMU) néven ismert reformjavaslat célja, hogy segítsen finanszírozni Európa hatalmas, évente több százmilliárd eurós beruházási igényét a védelem és a zöld átállás terén.

A Luxemburg által vezetett vétózó táborhoz csatlakozott Ausztria, Bulgária, Ciprus, Csehország, Írország, Horvátország, a balti országok, Málta, Románia és Szlovénia is, miközben a hagyományosan minden integrációs reformot ellenző Hollandia támogatná a kezdeményezést. Az ellenkező országok attól tartanak, hogy a felügyelet központosítása többletköltségeket okozna nemzeti pénzügyi ágazataiknak, és versenyelőnyhöz juttatná a nagyobb piacokat. Néhányan ellenzik az adójog harmonizációját is, amely az EU-ban kényes kérdés, és amelyhez egyhangú támogatásra van szükség – számolt be a Financial Times.

A vita várhatóan felforrósodik a Brüsszelben összegyűlt uniós vezetők között, mivel a csúcstalálkozó következtetéstervezete „késedelem nélkül” olyan intézkedések meghozatalára szólít fel, amelyek „valóban integrált európai tőkepiacok létrehozását” célozzák.

A javasolt intézkedések között szerepel, hogy az EU pénzügyi piacok felügyeletét ellátó, párizsi székhelyű Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) közvetlen felügyeleti jogot kapjon „a legfontosabb, határokon átnyúló tőke- és pénzpiaci szereplők” felett, harmonizálják a fizetésképtelenségre és a társasági adóra vonatkozó jogszabályokat, uniós szintű befektetési terméket dolgozzanak ki az európaiak magánmegtakarításainak felhasználására, és a prudenciális szabályozás módosításával ösztönözzék az értékpapírosítást.

Németország, amely elbillentheti az egyensúlyt, hagyományosan ellenzi a felügyelet további központosítását, de nemrégiben támogatta a CMU-projekt újjáélesztését. A szocialista Olaf Scholz kancellár egy nemrégiben tartott EU-csúcstalálkozón azt mondta, hogy a tőkepiacok integrációjának kiemelt prioritást kell élveznie, hogy megpróbálják visszafordítani Európa tőkekiáramlását az Egyesült Államokba. A liberális Christian Lindner pénzügyminiszter azonban továbbra is ellenzi, hogy Brüsszel felügyeleti jogköröket kapjon, mivel ez további költségeket okozna a pénzügyi ágazat számára.

Az borítékolható, hogy a tervezet nem kerül majd az asztalfiókba: a szerdán bemutatott, Enrico Letta által készített egységes belső piac reformjára vonatkozó tervezetnek is fontos eleme a tőkepiaci unió megvalósítása. A Jacques Delors Intézet vezetője viszont a szabályozói rendszerek összehangolását és a páneurópai értékpapírosítás fokozása mellett foglalt állást, ami visszafogottabb lépést jelentene, mint a mostani, elbukásra ítélt javaslat.

