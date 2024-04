Ellépték a kutyák az EU-s irodákat, de faji előítéletet alkalmaztak

Az Európai Bizottság kipróbálta a "hozd be a kutyádat az irodába" programot, de több kutyafajtát kitiltottak a munkahelyekről, ami feszültséget szült – számolt be a Politico

A próbaüzemet nemrégiben tartották a belügyi, illetve az igazságügyi és fogyasztóvédelmi főigazgatóságon, és egy belső feljegyzés 11 kutyafajtát sorolt fel, amelyek "harci vagy őrző kutyák", azaz nem mehettek az uniós intézményekbe kutyák, köztük rottweilereket, masztiffokat, angol terriereket és skót agarakat.

A rendszert tavaly javasolták az európai parlamenti képviselők kampánya nyomán, és a Bizottság osztrák biztosát, Johannes Hahnt a hazájában működő hasonló programok inspirálták. Nem minden munkatárs támogatja azonban a kezdeményezést. Egy névtelenül nyilatkozó bizottsági alkalmazott kellemetlenül érezte magát amiatt, hogy egy nagytestű kutyával kell megosztania a liftet, és idegesítette, hogy a folyosókról ugatás hallatszott be, miközben dolgozni próbál.

A 11 tiltott fajta mellett van egy lista azokról a kutyákról is, amelyek nem ajánlottak, mint például a német és belga juhászkutyák, valamint a dobermannok, mivel nyugtalaníthatják a kollégákat. A tisztviselőknek azt is tanácsolják, hogy méretük miatt ne hozzanak be orosz fekete terriereket, ír farkaskutyákat és pireneusi hegyikutyákat.

A Bizottság a próbaüzem előtt egy ötoldalas útmutatót bocsátott a köztisztviselők rendelkezésére, amelyben az áll, hogy a kutyákkal való interakció csökkentheti a stresszt és a szorongást, és javíthatja a közérzetet. Azoknak a munkavállalóknak azonban, akik allergiásak a kutyákra vagy kényelmetlenül érzik magukat, azt tanácsolják, hogy fontolják meg a távmunkát. A program céljai között szerepel, hogy növelje az uniós intézmények, mint munkáltatók vonzerejét.

A tisztviselők csak egy-egy kutyát hozhatnak magukkal, és azokat pórázon kell tartani. A Bizottság először tavaly októberben, a köztisztviselők számára szervezett mentális egészségügyi hét részeként kísérleti jelleggel alkalmazta a rendszert, és azt "ugatós sikernek" nevezte. A tengerügyi és az adóügyi főigazgatóság februárban szintén kipróbálta a programot, amelynek keretében összesen 60 kutyát hoztak be az irodába.

A tervek szerint 2024 végére értékelést végeznek, hogy felmérjék, megvalósítható-e a kutyák munkahelyi jelenlétére vonatkozó állandó politika bevezetése. Az Európai Parlament még nem követte a Bizottság példáját.

Címlapkép forrása: Getty Images