Az EU készül a következő világjárványra, zöld utat kapott a Pfizer-vakcina gyártójának új gyógyszere

Portfolio 2024. április 23. 13:11

Az EU egy új antibiotikumot hagyott jóvá súlyos betegségek, például tüdőgyulladás és húgyúti fertőzések kezelésére, ami előrelépést jelent a gyógyszerrezisztens „szuperbaktériumok” elleni küzdelemben. Szakértők szerint az ellenálló baktériumok már most is évente 5 millió ember halálát okozzák világszerte, de attól tartanak, hogy a következő világjárványt is ezek a kórokozók okozzák majd. Erre lehet gyógyir az Emblaveo nevű gyógyszer.