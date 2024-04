Brüsszelnek elege lett a kínai cégekből, az akkumulátorgyártóknál kezdenek kutakodni

Szabó Dániel 2024. április 24. 15:30

Egyre feszültebb Kína és az Európai Unió viszonya: már három szubvenciós vizsgálatot indítottak az ázsiai ország árudömpingje miatt, de az új tiltott állami támogatásokat érintő jogkörével élve az Európai Bizottság razziákat indított a belső piacon működő kínai cégekkel szemben. A turbinagyártók tevékenysége, a gyógyszerpiac és az elektromos autók importja után most egy biztonsági cég beszállítóját vették célba. A Portfolio-nak nyilatkozó uniós tisztviselők elmondták, hogy hivatalos eljárást még nem indítottak, de már gyűjtik az adatokat olyan piacokon is, mint a telekommunikációs rendszerek gyártása, sőt az akkumulátoripari beszállítói láncok is célkeresztbe kerülnek, ami sok magyarországi szereplőt is érinthet.