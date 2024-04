EU-szerte hanyatlik a médiaszabadság, Magyarország is szamárpadban

A jelentés megállapítja, hogy a médiaszabadság helyzete folyamatosan romlik az EU-ban, ami gyakran a tagállami kormányok szándékos lépéseink köszönhető. Eva Simon, a Liberties vezető érdekvédelmi munkatársa szerint a médiaszabadság csökkenése szoros összefüggésben áll a jogállamiság hanyatlásával, mivel ez főként az autoriter rezsimek által alkalmazott taktika.

A jelentés kiemeli, hogy Magyarország egyike azon országoknak, ahol az újságírókat a politikusok rendszeresen nyilvánosan sértegetik és fenyegetik, de már titkosszolgálati megfigyelések is nyilvánosságra kerültek (például a Pegasus-szoftver használata). A Liberties szerint a hazai média tulajdonosi struktúrái erősen koncentráltak, egy-egy üzleti kör kezében összpontosul akár többszáz kiadvány is, mindez pedig veszélyezteti a média sokszínűségét és növeli az elfogultság kockázatát a jelentés alapján. Kiemelik, hogy Magyarországon a közszolgálati média már most is erősen elfogult a kormányzó Fidesz párttal szemben.

A jelentés azt ajánlja, hogy az Európai Bizottság szorosan kövesse nyomon az új európai médiaszabadságról szóló törvény és a közszereplés elleni stratégiai pereket (SLAPP) célzó új uniós irányelv végrehajtását, hogy javuljon a médiaszabadság az EU-ban. E jogalkotási aktusok sikere azonban a nemzeti kormányok és hatóságok megfelelő végrehajtásától függ.

A jelentés kiemeli a különböző uniós országokban felmerülő konkrét problémákat, köztük az újságírók elleni fizikai támadásokat, a politikusok által elkövetett visszaéléseket és fenyegetéseket, az újságírók elleni támadások kivizsgálásának elmulasztását a rendőrség részéről, valamint az újságírók elleni kémprogramok használatát. A jelentés megemlíti továbbá a médiatulajdonok magas koncentrációját több országban, ami veszélyezteti a média hangjainak sokszínűségét és növeli az elfogultság kockázatát.

Néhány országban a kormányt bíráló újságírókat kizárták a sajtótájékoztatókról vagy más hivatalos eseményekről, vagy megtagadták tőlük a dokumentumokhoz való hozzáférést. A jelentés külön megemlíti a lengyelországi, horvátországi és olaszországi közszolgálati műsorszolgáltatással kapcsolatos aggodalmakat, és megjegyzi, hogy a magyarországi közszolgálati média már most is erősen elfogult a kormányzó Fidesz javára.

Magyarország mellett Olaszországot, Németországot, Lengyelországot és Franciaországot emelték ki, ahol romlott a sajtószabadság helyzete, főként a tulajdonosi koncentráció miatt.

Mindez pedig újabb EU-s konfliktusokhoz vezethet a kormány és Brüsszel között, mert a Liberties jelentéseit az Európai Bizottság is hasznosítja. Legközelebb a júliusban várható jogállamisági értékelésben jelenhetnek meg a megállapítások.

Címlapkép forrása: Getty Images