EP-választás: a kampánytámogatások kétharmada áttekinthetetlen forrásokból származik

Hiányos információk állnak rendelkezésre az európai politikai pártok finanszírozásáról, ami visszaélésekhez vezethet, és gyengíti a pártokba vetett bizalmat is. Az EP-választások kampányadományainak kétharmadáról nem tudni, hogy kitől származik, vagy hogy szívességet kértek-e a támogatók a pártoktól – derül ki a Follow The Money és a Direkt36 közös kutatásából , amely szerint Magyarország viszonylag transzparens elszámolásra kötelezi a politikusokat.

A Follow The Money nevű holland szerkesztőség által vezetett nemzetközi oknyomozó újságírói kutatás, arra a következtetésre jutott, hogy hiányos információk állnak rendelkezésre az európai politikai pártok finanszírozásáról, ami visszaélésekhez vezethet, és gyengíti a pártokba vetett bizalmat is. A kutatásból kiderült, hogy az uniós tagállamok politikai pártjai 2019 és 2022 között

941 millió eurónyi (mai árfolyamon több mint 362 milliárd forint) adományt kaptak, de 664 millió euró (több mint 255 milliárd forint) esetében nem világos, hogy kitől kapták a pénzt.

A kutatás szerint a transzparencia főként az olyan fejlett nyugat-európai országokban gyengébb, mint például Németország vagy Franciaország, de máshol is vannak problémák az átláthatósággal. Magyarországon a rendszer ugyan nem tökéletes, de legalább éves elszámolásra kötelezik a pártokat. A legnagyobb probléma Wouter Wolfs belga politológus szerint, hogy a pártok pénzügyi elszámolásainak ellenőrzéséért felelős hatóságok alulfinanszírozottak vagy nem mindig függetlenek.

A Follow the Money példát is hoz arra, amikor az adományozók valamilyen szívességért cserébe adják a pénzt. Bulgáriában például 2021-ben Nyikolaj Szabev, a legnagyobb magánpostai szolgáltató tulajdonosa 50 ezer eurót adományozott a „Továbbra is változtatunk” nevű pártnak,

amely ezek után megválasztotta Szabevet a közlekedési és hírközlési miniszteri posztra, aki miniszterként az állami postát is irányította, amely saját magáncégének legnagyobb versenytársa.

Lettország az egyik legtranszparensebb ország, de a rendszert még ott is ki lehet játszani: többször is előfordult ugyanis, hogy bizonyos üzletemberek strómanokat használtak, hogy elrejtsék személyazonosságukat, így mások nevében küldték az adományt a pártoknak, amelyektől aztán valamilyen szívességet vártak el cserébe.

Itthon az ötszázezer forint feletti összegek adományozóinak nevét pedig nyilvánosságra kell hozniuk. Ez sem biztosítja ugyanakkor a teljes átláthatóságot, ugyanis a pártok csak neveket közölnek, viszont olyan adatokat – például születési dátum vagy lakcím –, amelyek alapján be lehetne azonosítani a támogatókat, nem tesznek közzé. Az is probléma, hogy a politikai kampányokban a pártoktól elvileg független civilek költéseit nehéz vizsgálni, ahogy itthon a kormány is részt vesz a választási kommunikációban.

A Follow The Money emlékeztet arra, hogy a politikusok iránti bizalom alacsony, az európaiak a politikai pártokat tartják a leginkább korrupt intézménynek, jóval megelőzve a magánvállalatokat, a pénzügyi szervezeteket és a közszférát. Az Eurobarométer uniós szintű közvélemény-kutatása szerint 10 európaiból 6 gondolja úgy, hogy a politikai pártok körében gyakori a korrupció. Még többen aggódnak amiatt, hogy hiányzik a pártok pénzügyeinek felügyelete és átláthatósága.

Címlapkép forrása: Getty Images