Az EU az asztalra csapott, Kína pedig fegyvertelen marad

Tavaly több mint 15 év után először csökkent az Európai Unió kereskedelmi deficitje Kínával szemben. Ebben már szerepe volt az Európai Bizottság kockázat- és kitettségcsökkentési lépéseinek, de olyan külső tényezőknek is, mint az energiaválság. Brüsszel hamarosan több büntetővámot is kivethet, hogy megvédje a belső piacát a kínai áruk dömpingjétől, amire Peking csak korlátozottan tud majd reagálni. A legvalószínűbbnek ezért az látszik, hogy protekcionista intézkedések helyett végül tárgyalóasztal mellett alakítják ki az új kereskedelmi kapcsolatrendszert.

Az Európai Unió egyre összetettebb geopolitikai környezetben próbál navigálni, amelyet olyan sokkhatások bonyolítanak, mint a Covid-19 világjárvány és a 2022-ben indult Ukrajna elleni orosz agresszió. A feszültségek egyre nőnek az olyan globális szereplők között, így az EU, az USA és Kína között. A felek pedig agresszív stratégiákat alkalmaznak a beruházások és a technológiai vezető szerep biztosítása érdekében. Az Európai Unió hivatalos álláspontja szerint a gazdasági kitettségtől, nem pedig a Kínától való függetlenedés, ahogyan azt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tavalyi jövőképében és az Unió helyzetéről szóló 2023-as beszédében is megfogalmazta.

Az Európai Bizottság egy belső használatra készült elemzésében összegezte az azzal kapcsolatos kockázatokat, hogy Kína mára nagyobb gazdaság, mint az EU – ami még 20 éve épp fordítva volt – és globális vezető szerepet tölt be a feldolgozóiparban. Az EU Kínának való fokozott kitettségének jelentős része az ázsiai ország elmúlt két évtizedben tapasztalt robbanásszerű gazdasági növekedésének eredménye. A kínai feldolgozóipar által előállított teljes hozzáadott érték körülbelül megegyezik az USA és az EU hozzáadott értékével együttvéve.

Kína fokozatosan „a világ gyárává” vált, a feldolgozóipari hozzáadott érték 31%-os globális részesedésével.

Kína szintén jelentős globális áruexportőrré vált, 2022-ben 18%-os részesedéssel a globális exportból. Ugyan az EU még mindig a világ első számú globális exportőre, köszönhetően az erősebb szolgáltatáskivitelnek, de már itt is látszik az, hogy Kína veszélyezteti a domináns szerepet.

A kínai gazdasági növekedés azonban nyomás alatt áll, olyan hosszú távú problémák miatt, mint a termelékenység növekedésének csökkenése, az állam- és magánadósság növekedése és a népesség elöregedése. A közelmúlt kihívásai közé tartozik a csökkenő export, az egyre csak mélyülő ingatlanválság, a magas fiatalkori munkanélküliség, továbbá az infrastrukturális beruházások fokozatos, de trendszerű visszaesése. Kína növekedése lelassult, és az már biztossá vált, hogy a közeljövőben nem fogja megelőzni az Egyesült Államokat a GDP tekintetében.

A Kínának való fokozott kitettség ellenére az USA továbbra is az EU legfontosabb gazdasági partnere marad, és az EU-USA kapcsolat minden dimenzióban jelentősen intenzívebb. Az USA szempontjából is hasonló a kép, az EU fontosabb gazdasági szövetséges, ahogy Washington egyre több fronton megy neki Pekingnek, ami részben az uniós belső piacot is nyomás alá helyezi.

Megindult már a leválás?

Az EU Kínával szembeni kereskedelmi deficitje 2022-ben minden idők legmagasabb szintjére emelkedett, a hiány csaknem 400 milliárd euró volt. Ez a Kínával szembeni hatalmas kereskedelmi deficit volt a fő mozgatórugója annak is, hogy az EU-n kívüli teljes áruforgalmi egyenleg 2022-ben rekordalacsony volt. Az EU és Kína közötti kereskedelmi mérleg romlása az elmúlt négy évben különösen fontos volt Németország számára, amely hagyományosan viszonylag mérsékelt kereskedelmi deficitet mutatott Kínával szemben, most azonban az összes tagállam közül a legnagyobbal rendelkezik. Az EU nyilvánosan aggodalmának adott hangot a Kínával való kapcsolatának növekvő kiegyensúlyozatlansága miatt, és már 2023-ban számos lépést tett, hogy az alapanyagellátást – főként a fém- és a vegyiparban – diverzifikálja, miközben egyre több technológiai céget támogatott, hogy építsen ki EU-s gyártókapacitást.

Ennek meg is lett az eredménye: 2023-ban 15 év után először csökkent a kereskedelmi deficit.

2023-ban az uniós export-import-különbözet Kínával szemben 291 milliárd euró volt, ami 106 milliárd euróval (-27%) kevesebb, mint volt 2022-ben. De a leválási kísérletek sem változtattak azon, hogy tavaly Kína volt az EU legnagyobb importpartnere (a teljes behozatal 20,5%-a jött az ázsiai országból), és a harmadik legnagyobb uniós exportpartner (8,8 százalékos részesedéssel). Kínából a legtöbbet a távközlési berendezésekből (56,3 milliárd euró), az elektromos gépekből és készülékekből (36,5 milliárd euró), valamint az automatikus adatfeldolgozó eszközökből (36 milliárd euró) importáltak az unióba.

Az ázsiai országból érkező termékkörök közül a legnagyobb mértékben a gépjárművek és gépjárművek importja nőtt (3,5 milliárd euró, ami 36,7 százalékos bővülés), míg a legnagyobb mértékben a szervetlen és szerves vegyületek és kapcsolódó vegyi alapanyagok behozatala csökkent. Utóbbinál 13 milliárd eurós, 45,4 százalékos visszaesést mértek, amely részben az alapanyag-diverzifikáció sikere, részben az EU-s vegyipar magas energiaárak miatti termeléscsökkenésének eredménye.

Az uniós kísérletek az előző években inkább a belső piaci termelés, valamint az ellátási láncok függetlenítését célozta: folynak a tárgyalások a Mercosur-államokkal való kereskedelem egyszerűsítéséről, valamint az EU próbál erősebb partnerséget kiépíteni Kanadával és Ausztráliával, hogy a legfontosabb ritkaföldfémek ellátását biztosítsa.

Amint arról többször írtunk, az elmúlt másfél évben az Európai Bizottság több kereskedelmi korlátozást is fontolgat Kínával szemben: az e-autók, a napelemek és szélturbinák esetében már szubvenciós vizsgálatot indítottak, amelyek várhatóan védővámok kivetéséhez vezetnek a következő hetekben, hónapokban. Az EU-s vizsgálatok szerint ugyanis Kína gyakorlatilag dömpinget zudít a belső piacra, mivel az exportáló cégeket versenytorzító állami támogatásokkal segíti, hogy azok olyan árelőnybe kerüljenek, amellyel meghódíthatják, ledominálhatják a legtöbb szektort.

Érdekesség, hogy a kapcsolatok egyre szorosabbra fonó Magyarországnál úgy fokozódott a kereskedelem, hogy ez lényegében csak az import növekedésével párosult, a magyar kivitel gyakorlatilag elenyésző Kína irányába. Miközben 2022-ben 12,65, tavaly pedig 11,05 milliárd euró volt a kínai import, addig a magyar export 1,7 és 1,5 milliárd euró volt csak. Ebből is látszik, hogy Magyarországot már egyre inkább ugródeszkaként, valamint olcsó gyártási bázisként kezeli Peking.

Ami Brüsszelben a legtöbbeket aggaszt, hogy az EU közvetlen kereskedelmi kitettsége Kínával szemben az elmúlt két évtizedben nőtt, míg a reláció másik oldalán stagnálást mértek. A fő probléma az, hogy

az Európai Unió Kínával szembeni közvetlen import- és exportkitettsége 2000 óta mintegy megháromszorozódott, 8%-ról 22%-ra, illetve 3%-ról 10%-ra.

Ezzel szemben az USA már jelentősen csökkentette a kínai importnak való közvetlen kereskedelmi kitettségét, Kína részesedése az amerikai árubehozatalban a 2018-as 22%-ról 2022-re 17%-ra csökken. Japán, egy másik ország, amely aktívan próbálja csökkenteni Kínától való függőségét, hasonló pályára állhat, mivel Kínával szembeni importkitettsége a 2016-os 26%-ról 2022-re már 21%-ra csökkent, míg tavaly már csak 18,5 százalék volt.

A közvetlen kereskedelem diverzifikációja azonban nem biztos, hogy teljes mértékben a kitettség csökkenését jelenti, mivel Kína továbbra is fontos beszállító lehet az értékláncokban.

Csakhogy egy másik perspektívából nézve éppen az, hogy az EU a legfontosabb felvevőpiaca a kínai áruknak és szolgáltatásoknak az, ami az exportcentrikus pekingi gazdasági modell miatt a világ második legnagyobb gazdaságának is kitettséget jelent. Ha az unió vámok kivetéséről dönt, akkor Kína nehezen tudja a világ más részeibe irányítania a kivitelét miután az Egyesült Államok a legtöbb ágazatban már bezárta a kaput előttük. Valamint az EU-s Kínába irányuló export kardinális az ázsiai ország számára, mivel olyan fontos termékektől vágná el magát, mint a fejlett technológiai megoldások, a legfontosabb biomechenikai termékek, vagy a komplex szoftverek, amelyeket máshonnan nem tudna megszerezni Peking.

A már említett bizottsági dokumentum szerint emiatt az ázsiai gazdaságnak csak korlátozott lehetőségei vannak arra, hogy importkorlátozásokkal feleljen az EU-s protekcionizmusra. Mindez pedig abban is érződik, hogy egyre inkább tárgyalni akar a kereskedelmi kapcsolatok újragondolásáról a kommunista állam, semmint szankciós válaszlépéseket fontolgatna. A felek egymásra utaltsága pedig inkább mutat egy újratárgyalt megállapodás, mintsem egy kereskedelmi háború irányába.

Címlapkép forrása: Metrans